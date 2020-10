Formosa: tras 7 meses de cuarentena hay 4.600 varados y se multiplican los reclamos a la Justicia

A más de siete meses de que fuera decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, aún hay entre 4.600 y 4.700 personas varadas que no pudieron regresar a Formosa a pesar de que solicitaron a las autoridades el permiso a través del Programa de Ingreso Administrado. El ministro de Gobierno, Jorge González, admitió a BigBang las demoras, aunque justificó que el cierre de las fronteras provinciales permitió haber tenido menos 170 casos de coronavirus y ninguna víctima fatal. En la Justicia se multiplican los hábeas corpus de ciudadanos varados que desde hace meses no pueden regresar a territorio formoseño.

Las demoras de los varados salieron a la luz luego de la muerte de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que falleció hace diez días cuando intentó cruzar a nado el Río Bermejo para ingresar a la provincia, de la que se había ido para trabajar en un tambo en Córdoba, de donde lo despidieron en el inicio de la cuarentena. Al quedarse sin empleo intentó regresar a El Colorado, Formosa, donde vive su pareja y su hija de tres años, aunque no le permitieron acceder a la provincia por las restricciones sanitarias. Según argumentó ante BigBang el ministro González, Ledesma no estaba entre los casos “prioritarios”, ya que no tenía domicilio legal allí.

Ante la consulta de este medio, el ministro del gobierno de Gildo Insfrán confirmó que aún hay entre 4.600 y 4.700 varados, y si bien lamentó la muerte de Ledesma (dijo que es un “hecho desgraciado” y que se trató de un “caso dramático”), reiteró que las demoras permitieron que la provincia conserve su privilegiado estatus sanitario, con 166 contagios confirmados desde que se desató la pandemia y hasta el jueves apenas 37 casos activos. “Quienes entran a la provincia deben hacer cuarentena estricta de 14 días en centros de aislamiento, donde se les hacen dos hisopados, uno cuando entran y otro para retirarse”, sostuvo el funcionario.

La explicación oficial es que el ingreso de los varados se produce por goteo: a medida que se liberan plazas de los centros de aislamiento dispuestos por el gobierno provincial se permite el acceso. El sistema del Programa de Ingreso Administrado adjudica prioridades de acuerdo a la antigüedad del pedido, al domicilio en la provincia, si pide entrar por razones de salud, los estudiantes y aquellos que se fueron porque debían asistir a familiares enfermos.

González aseguró que los ingresos se concretarán a medida que se liberen lugares en los centros de aislamiento. Un dato para graficar la situación: Formosa tiene unos 650 mil habitantes, por lo que si hay 4.600 varados la cifra representa menos del 1 por ciento del total. Para el ministro de Gobierno, el modo en el que restringió la circulación la provincia permitió no tener circulación comunitaria de COVID-19. “Si tuviéramos los índices que tuvo la Capital Federal, hoy habría 780 muertos en la provincia”, disparó el funcionario, que aclaró que “las medidas sanitarias evitaron que eso ocurra”.

RECLAMOS EN LA JUSTICIA

Por la numerosa cantidad de varados desde hace varias semanas se multiplican los reclamos en la Justicia para que se permita el ingreso. Los dos abogados que se pusieron al frente de los reclamos, Daniel Suizer – un ex oficial de la Policía que denunció al gobierno de Insfrán años atrás – y Gabriela Neme, concejal opositora y ex candidata a intendenta de la capital provincial – argumentaron que en verdad son más los casos y que en total hubo al menos 13 mil pedidos. Las cifras difieren de los 10 mil que reconoce la provincia.

“Hay que llenar todos los datos que pide el programa y se otorga un número de solicitud, con el que hay que aguardar a que el gobierno llame para habilitar el ingreso. No hay a dónde comunicarse para obtener información de una persona y por correo sólo hay respuestas automáticas”, se quejó Suizer, consultado por este medio. “Mientras tanto, muchos debieron continuar viviendo en condiciones precarias, pagando gastos extras de comida, alquiler, muchos son estudiantes que no pudieron continuar su cursada de manera virtual y otros tantos perdieron sus empleos”, agregó.

En la presentación conjunta que hizo junto a Neme ante el juez federal Fernando Carbajal esta semana, a la que tuvo acceso BigBang, representan a un grupo de 30 estudiantes formoseños que quedaron varados en Chaco; 51 formoseños varados en Corrientes de diversas edades y un joven que se encuentra en Córdoba a la espera de que le autoricen el ingreso. El planteo es un “hábeas corpus preventivo” y fue presentado ante el mismo magistrado que esta semana le ordenó al gobierno formoseño que habilite el ingreso de una familia que lleva más de dos semanas durmiendo en la ruta N° 11 y a la que no le permiten el ingreso.

Consultado puntualmente por este caso, el ministro de Gobierno dijo a BigBang que la familia Romero “se fue de la provincia hace 17 años” y que “vivían en Córdoba” al momento en el que se desató la pandemia.

Un mes atrás, el juez Carbajal se excusó de decidir sobre un amparo colectivo para apurar el ingreso de formoseños varados y remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde además ya hay una presentación del senador por Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, donde el máximo tribunal de la Justicia le requirió al gobienro de Insfrán que informe cuáles son las medidas y protocolos que justifiquen el impedimento de ingreso a un grupo de varados en el límite entre Chaco y Formosa.