Fórmula cerrada: Scioli ya habría definido a su vicepresidente para las PASO

En los últimos 20 días, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, lanzó parte de sus incendiarias frases en los medios de comunicación. Pero no eran ni críticas a la oposición, ni retos a los periodistas o su mirada sobre los delincuentes que actúan en el país. Nada de eso. Sin dudarlo, Fernández salió a respaldar a Daniel Scioli, uno de los precandidatos a presidente del Frente de Todos, y lo hizo con críticas al kirchnerismo y a Wado de Pedro, el probable precandidato elegido por la vice Cristina Fernández de Kirchner.

Entre algunos de las corrosivas declaraciones, Aníbal dijo: “Mis diferencias con La Cámpora no tienen solución y no voy a perder el tiempo en discutirlas. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío. Nunca jugué en contra de un presidente peronista”; “No hay nadie que tenga crédito para digitar las candidaturas. Salvo que traigan a Juan Perón de China, va a haber PASO. A mí no me convence nadie que no sea Perón”; “A mí solo me preocupa Scioli, lo otro lo tendrán que hacer con el candidato que ellos entiendan mejor. No voy a descalificar a ninguno porque el que triunfe va a representar al Frente de Todos” y “(Wado) nunca gobernó nada, no se puede tener la misma mirada que con Axel”.

Al mismo tiempo, en sus redes sociales no solo redobló su apoyo a Scioli sino que dejó bien en claro que está de acuerdo con la precandidatura de Victoria Tolosa Paz como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lugar que le intentará disputar al actual gobernador Axel Kicillof. Desde Twitter, el ministro retuitea a la actual ministra y se muestra duro con las críticas contra ella.

En el último tiempo, esa actitud cambió y muchos se cuestionan que es lo que ocurre puertas para adentro de la interna peronista. Y es que más allá de apoyar al precandidato preferido del presidente Alberto Fernández, Aníbal también habría encontrado un lugar para continuar en un proyecto político en el próximo año.

En ese contexto, le consultaron sobre sus planes para las próximas elecciones. Pero dueño de una de las verbas más rápidas de la política nacional, el ministro respondió parafraseando a Juan Domingo Perón: “Yo soy un león herbívoro, no estoy para estas cosas. Ya está. Todo lo que pude dar, lo di. Menos presidente y gobernador, fui todo lo que podía ser. Fui ministro de cuatro presidentes. No estoy para eso, no tengo la vocación".

Pero luego de esa alocución en la que intenta dar una imagen de “retirado” de la política tras el fin del mandato de Alberto, Aníbal lanzó: “Pero yo quiero ayudar y por eso mi deseo es coronar el fin de esta gestión con un resultado positivo para el peronismo”. En ese sentido, explicó que eligió posicionarse por quienes creen que van a ganar las PASO.

Pero ahora se ha desatado un nuevo panorama muy prometedor para Fernández. Algo que ya es un secreto a voces en los pasillos del Ministerio de Seguridad: Scioli lo quiere como su compañero de fórmula. “Aníbal va a ser el vicepresidente de Scioli en las PASO”, le aseguró una fuerte cercana al ministro a BigBang. “Pero todo se va a saber a su debido tiempo. Aunque él no quiera competir, lo necesitan”, completó.

Otro allegado explicó: “No está definido. Scioli lo quiere y Aníbal va a sondear. Si cree que puede ganar, va a aceptar”. Lo cierto es que Scioli ya ha sondeado a varios candidatos para que lo acompañen. En los últimos días sonó Natalia de la Sota, hija del recordado José Luis de la Sota. También se rumoreó que hubo un sondeo con Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja.

La última vez que Aníbal fue candidato fue en las elecciones de 2015. Aquel 25 de octubre, Fernández era el candidato a gobernador en la boleta en la que Scioli iba a como presidente. La historia ya es conocida. Aníbal perdió contra María Eugenia Vidal, de Cambiemos, que fue elegida gobernadora con el 39.82% de los votos contra el 35.28%.