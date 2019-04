Frutazo en Plaza de Mayo: repartieron 20 toneladas de frutas para reclamar por la crisis del sector

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén organizaron esta mañana un acto solidario en el que repartieron a los vecinos más de 20.000 kilos de manzanas y peras como respuesta a la profunda crisis que atraviesa el sector. Pese a la negativa del gobierno de la Ciudad, los productores igualmente comenzaron la concentración a las 9.30 en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, y durante horas, entregaron frutas de manera gratuita.

Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores de Fruta de Fernández Oro, aseguró en diálogo con los medios que desde el gobierno los amenazaron antes del "frutazo": “Nos dijeron que no iban a permitir que esto se haga, y que eso podía llevar a algún tipo de confrontación”. Sin embargo, a pesar de la negativa, alrededor de las 11 los productores de Entre Ríos se sumaron también a la protesta y el reclamo se desarrolló de forma pasiva.

Entre otras cosas, el sector productivo del Alto Valle del Río Negro y Neuquén reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Frutícola (Ley 27.354) que en la última semana fue aprobada por el Senado Nacional y que está a la espera de ver qué sucede en la Cámara de Diputados.

Además, denunciaron que los chacareros se encuentran en quiebra y con grandes deudas debido al creciente abandono por parte del Estado. Esta situación se debe a que el costo de la cosechas supera al de la venta, lo que genera un déficit en las ganancias. “En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente US$ 0,15, cuando el costo de producción está en US$ 0,28 o US$ 0,32”, aseguró Marcelo Corioliani, secretario de la Cámara de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en dialogo con Crónica.

Por otro lado, los productores piden desarrollar un Programa de Comercialización Directa y establecer una política de regulación que garantice una justa distribución de las ganancias para poder equilibrar cuentas y que ni el comprador ni el productor pierdan.

"Se trata de un Estado 'bobo'"

En relación a esto, Javier Silvestri, uno de los productores que participaron de la protesta, criticó al gobierno en diálogo con TN y aseguró: "Este es un Estado bobo, que no tiene idea de cómo funcionan las economías regionales". En esa sintonía, agregó que el Estado "debe intervenir y fijar un precio sostén", por lo que son necesarias "políticas para que no haya más abusos".

No es la primera vez que se realizan este tipo de manifestaciones. En 2016 se realizó otro “frutazo” el cual tuvo muy buenas repercusiones mediáticas y respuesta por parte del Gobierno Nacional, aunque este mismo año en febrero hubo otro intento de “verdurazo” en el Congreso, el cual fue reprimido por la policía.