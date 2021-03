Fue detenido en Chaco, Agustín Frías, un veterano de Malvinas: "Ya pasó lo que viviste en Malvinas", le dijo la Policía

Agustín Frías tiene 58 años, luchó en la Guerra de Malvinas y actualmente es "maltratado" por las autoridades de Resistencia, en la provincia de Chaco: el gobierno municipal, a cargo del Intendente Gustavo Martínez, se negó a firmarle la renovación de la resolución que les permitía trabajar en la plaza 25 de Mayo y destruyó su puesto de trabajo, aquel que con mucho esfuerzo había fundado hace 22 años.

Frías era el dueño de "Malvinas", un emprendimiento de "Panchos, hamburguesas y comidas" que había creado porque el sueldo del veterano era "muy bajo". Durante las últimas dos décadas, el héroe mantuvo a sus seis hijos, nueras y nietos hasta que, por la fuerza, la Infantería decidió desalojarlos. "Nos destruyeron nuestra herramienta de trabajo. Teníamos una casilla de 2,50 x 2,50 y fue destruida", le había contado Gabriel Frías, hijo del vetarano, a BigBang.

Y agregó: "¡Nos destruyó todo! Nos dejaron en la calle. Desde entonces estamos luchando y pidiendo explicaciones por este atropello a un veterano de guerra". Su puesto de trabajo exhibía con orgullo una foto que tenía Frías junto a sus compañeros de armas, la cual también fue destruida por los efectivos que lo desalojaron. "Teníamos una foto de los soldados allá y a ellos no les importó destruirla. ¡Hasta me empujaron!", le contó el ex combatiente a este sitio.

A cinco meses de su reclamo, todavía no tuvieron respuestas de parte del Gobierno a pesar de que ya mantuvieron tres reuniones con Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Como sus súplicas no fueron escuchadas por las autoridades, optaron por encadenarse al Monumento a los Caídos en Malvinas, que está ubicado en la entrada de Resistencia, sobre Sarmiento, en reclamo para que le devuelvan su puesto de trabajo.

Allí, Frías y su familia se mantuvieron durante más de dos días hasta que este miércoles, a dos días del 2 de abril, fecha en la que se conmemora a los Veterano y Caídos en la guerra de Malvinas, la Policía de Chaco se hizo presente en el lugar con la infantería y se lo llevaron detenido por orden de la jueza de la Secretaría N°2, Marcela Fabiana Cortés, por “toma de monumento”. "Es impresionante el abandono y atropello contra un ex combatiente", sostuvo Gabriel, a la salida de la fiscalía.

Triste, preocupado y molesta por la detención, aclaró que su papá quedó visiblemente afectado y que el oficial a cargo del operativo le lanzó una desagradable frase al momento de quitarle las cadenas. "´Tus tiempos eran tus tiempos, ya pasó lo que viviste en Malvinas´, eso le dijo el jefe de la Policía. Mi papá está mal, llorando. Lo están consolando sus compañeros. Estamos quebrados por todo lo que está pasando", explicó.

Y continuó: "Nos llevaron detenidos como delincuentes. Nos llevaron detenidos con orden de quedarnos alojados en la comisaría hasta el lunes próximo y, por supuesto ´respeto´, la jueza le dijo a mi papá que lo podía dejar salir el sábado. Decía que no lo podían dejar salir antes porque se iba a volver a encadenar y mi papá le explicó que tenía que hacer la vigilia. ´Yo voy a pasar la vigilia como quiera, este lugar es mío´, le respondió mi papá a la jueza".

Según explicó, la policía le aclaró que, como no querían abandonar el monumento por las "buenas", iban a tener que hacerlo por las "malas". "Nos detuvieron por ´toma de monumento´, pero nosotros nos manifestamos en el monumento dedicado en honor a mi papá y a los ex combatientes de Malvinas. Nos cortaron la cadena, nos empujaron y nos llevaron detenidos", relató.

De acuerdo con sus dichos, en esta oportunidad los efectivos se comportaron mucho mejor al día que le destruyeron su puesto de trabajo. "Esto, dentro de todo lo malo, fue leve. Cuando nos rompieron la casilla fue peor. Como estábamos acalambrados por estar encadenados y sentados durante casi tres días, nos escoltaron hasta el patrullero. Estoy dolido por el maltrató y que no le den a mi papá una solución", manifestó.

Finalmente Gabriel resaltó que el "dolor" más grande fue que se llevaron detenido a un veterano de guerra y cerró: "El Chaco es la provincia más pobre, es la provincia más arrasada por el coronavirus y la que más abandono tuvo por la pandemia. La gente sale a vender y a trabajar por la calle porque no consigue trabajo. Sin embargo, la policía atropella contra los vendedores. Acá no hay clase media, no existe, solo hay pobreza o clase alta, que son los políticos".