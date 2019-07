Fuego cruzado en Campaña: Macri y Pichetto en el acto por el 9 de julio y Fernández, Kicillof y Massa en Necochea

Luego de un breve paso por Tucumán, donde encabezó el acto oficial por el Día de la Independencia, el presidente Mauricio Macri asistió este mediodía al desfile militar del 9 de Julio en Palermo junto a su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y miembros de su gabinete. "No hay marcha atrás cuando se deciden valores innegociables y cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección. La Argentina de hoy exige ese mismo paso de grandeza", remarcó.

El desfile se llevó a cabo sobre la avenida del Libertador, entre Salguero y Dorrego, y cuenta con integrantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, junto con veteranos de la Guerra de Malvinas y miembros de las fuerzas de seguridad. Además, participaron más de 3500 efectivos, acompañados por 16 aeronaves piloteadas por personal de la Fuerza Aérea y 11 bandas musicales de distintos regimientos.

El jefe de Estado estuvo acompañado acompañado por su mujer, Juliana Awada, Pichetto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y los ministros Oscar Aguad (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Nicolás Dujovne (Hacienda), Guillermo Dietrich (Transporte), Germán Garavano (Justicia), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores), Dante Sica (Producción), Rogelio Frigerio (Interior), Alejandro Finocchiaro (Educación) y Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social).

Durante su paso por Tucumán, Macri aseguró que "no hay marcha atrás" cuando el pueblo "está decidido a ir en una dirección", por lo que "más que nunca" es necesario "trabajar más allá" de las discrepancias para encarar los problemas "de frente y sin miedo", con la certeza de que "ninguna transformación de raíz es fácil".

A su vez, llamó a ver "más allá de nuestro propio interés" y le pidió a los argentinos que "aporten" para el futuro de todos ellos. "No había suprehérores en 1816, como "tampoco tampoco los hay hoy, sino que se trata de personas de carne y hueso, ciudadanos comprometidos.Nunca es fácil llevar adelante una transformación tan grande y cambiar de raíz lo que estuvo tan arraigado durante tantos años o décadas. Nos pasa a nosotros, al país", afirmó el mandatario.

Y cerró: "Son transformaciones que necesitamos para crecer, avanzar y no quedarnos estancados". Por su parte, Pichetto -en campaña- afirmó que "Hay que consolidar el camino que inició el presidente Macri. No hay que volver hacia atrás. Cuando el ex ministro de Economía Kicillof habla de la 'intervención del mercado de capitales' está diciendo que quieren volver al cepo, a una economía cerrada. Eso no es futuro".

Mientras tanto, Alberto Fernández realizó su primer acto en esta campaña electoral junto al candidato a la gobernación bonaerense Axel Kicillof y Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia del Buenos Aires, entre otros.

"Macri asumió y apagó la perilla de la economía. Bajó el consumo, se derrumbó la producción, aumentó el desempleo y mucha gente cayó en la pobreza. Ese es el circuito vicioso de Macri. Vamos a cambiar ese circuito y a volver a levantar las persianas de las fábricas", dijo el candidato a presidente, quien aclararó por enésima vez que no es "un títere" de su compañera de fórmula, Cristina Krirchner.

Durante la conferencia, Fernández fue consultado sobre sus declaraciones acerca de la "revisión de sentencias que se dictaron en los últimos años". "¿Qué tiene de original lo que dije? Revisión no quiere decir que el Presidente va a entrometerse en los fallos. Quiere decir que hay canales institucionales pertinentes. Todos sabemos que la Justicia funciona mal. Se han hecho cosas en contradicción con el derecho. ¿Cuándo será el momento que dejemos la hipocresía de lado?", se preguntó.

Y aclaró: "Los actos judiciales son actos de gobierno del Poder Judicial y pueden ser revisados. Hay canales institucionales para hacerlo. Y todos los argentinos saben que la justicia funciona mal. ¿Por qué se asombran de que digo lo que todos dicen en la calle? Se dirimieron cosas en contradicción con el derecho".

"Todo lo que se pone en deporte es inversión, no gasto, porque tiene que ver mucho con la salud y la calidad de vida de los argentinos. El Estado tiene que hacerse cargo. Y lo de la energía es un tema muy complejo. Vaca Muerta es sin dudas una gran oportunidad pero no hay que dejar de explotar todo lo demás, como el bioetanol o los molinos. Por usar a la gallina de los huevos de oro descuidamos todo lo demás", cerró.

Por otra parte, Massa, durante una conferencia de prensa conjunta en la ciudad de Necochea, remarcó : "Con Alberto hace muchos años que compartimos trabajo juntos. Primero en el Gobierno... Recién me acordaba de algunas discusiones sanas que teníamos. Y después cuando vinimos en 2015 a apoyar a Facundo (López, el intendente local), que lo hicimos desde afuera (del gobierno de Cristina Kirchner)".

En esa línea, remarcó que "siempre lo hicimos llamando a una construcción que supere el mal uso del Estado" y sentenció: "Sé quién es Alberto y sé quién es Axel. Podemos tener diferencias y coincidencias, pero sé que van a trabajar porque mis hijos tengan un país mejor. Mi responsabilidad era apostar para una Argentina para todos". Kicillof no recibió preguntas de los periodistas que estaban en el lugar.