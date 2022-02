Fuertes críticas por el regreso a las aulas "sin protocolos" en la Ciudad: los puntos más duros

En primer lugar en todas las escuelas de la Ciudad no exigirán ningún tipo de pase sanitario, tanto a docentes como alumnos y personal de las escuelas. Es decir que no regirá el sistema de pase sanitario a partir de 2022.

Por último dejarán de ser obligatorios los protocolos para el ingreso a la escuela y el tránsito dentro del establecimiento educativo. A partir de ahora dejará de ser obligatoria la demarcación del sentido de circulación en los pasillos, no habrá más ingreso escalonado al inicio de la jornada; las burbujas en los recreos; los turnos en el comedor, etc. serán “recomendaciones” y no pautas obligatorias para los alumnos y alumnas.