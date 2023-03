Furia vecinal contra Edesur por los cortes de luz, que respaldó hasta la Policía: "Es legítimo el reclamo"

Tensión, piquetes y una multitud de vecinos autoconvocados que se reunió en reclamo contra Edesur porque no les recompone lo más esencial para vivir: luz y agua. En horas de la tarde del miércoles, los vecinos dijeron basta y salieron a la calle frente al edificio de la empresa que queda en Parque Avellaneda para manifestar su malestar en medio de una ola de calor que no cesa y la irresponsabilidad con la que se está manejando la empresa.

"Hace tres días que no tengo luz y encima la gerenta cuando vio todos mis números de reclamo me dijo que no sabía cuándo me iban a devolver la luz y que si tenía algún lugar donde irme, que me fuera. No tengo dónde irme", denunció desesperada una vecina al programa Argenzuela de C5N.

Poco a poco, los agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a llegar para evitar desmadres. Y, pese a que los efectivos se apostaron para resguardar las instalaciones de la empresa, los mismos agentes de la Fuerza de Seguridad porteña reconocieron: "El reclamo de los vecinos es legítimo y se entiende".

En medio de los piquetes frente a las instalaciones de Edesur, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello habló en Argenzuela sobre las medidas que tomarán frente a esta iindignante situación. “No puede ser que por su malísima prestación de servicios el Estado les tenga que pagar”, expresó en diálogo con Jorge Rial mientras las cámaras mostraban la indignación de las personas frente al edificio.

Al respecto, el titular del organismo dijo que también fue uno de los afectados por el corte de luz: “Es complicado. Entiendo perfectamente a la gente. Creo que llega un punto en el que hay que tomar decisiones que tengan que tener otra envergadura. Me parece que no tenemos que someternos a otros 60 años más de una concesión de estas características y si bien la empresa o parte de los accionistas mayoritarios han anunciado que se van a retirar del país, me parece que hay tiempos prolongados que hay que cortar porque están afectan la energía eléctrica y en realidad me parece que la política me parece que tiene que tomar decisiones más de fondo".

"Nosotros queremos hacer un informe lo suficientemente contundente para que no ocurra que encima que se vayan por su malísima prestación de servicios y el Estado les tenga que pagar", pidió a los usuarios que en la actualidad son alrededor de 800 mil afectados. "Anunciaron el retiro del país en el peor momento. (...) Fue un anuncio inoportuno y lo que demuestra es que sus acciones están trabadas. Sólo emparchan y después vuelven a haber cortes", denunció Martello. Asimismo, lamentó el accionar de la empresa: "Dejaron de invertir hace mucho tiempo. Desde septiembre a Edesur le pusimos casi 3.700 millones de pesos en sanciones".

"El Estado tiene que tener una actitud más firme frente a la empresa. Claramente esto no da para más, las multas a la gente les parece insuficiente. Yo las tengo que seguir aplicando porque es mi responsabilidad legal pero creo que la solución tiene que ser más de fondo", sumó.

El interventor del ENRE aconsejó a los usuarios afectados por Edesur o Edenor y que necesitan reclamar por los daños de sus artefactos eléctricos que lo hagan de la siguiente manera: ingresar en este link para llenar un formulario de solicitud de reclamos y también pueden hacer el reclamo ante el ENRE de manera presencial completando este formulario y acercándose a Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:30 horas, con turno previo. Ambos trámites son gratuitos.