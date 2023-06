Fútbol, racismo y abuso de menores: murió Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro de Italia

La mañana de este lunes 12 de junio, a las 9:30 de Milán, falleció en el hospital San Raffaele el tres veces ex primer ministro Silvio Berlusconi, un pedazo de historia moderna italiana y un arsenal de anécdotas de todo tipo. Si hoy comenzase su carrera política, como lo hizo a mediados de los 80´ en Italia, tras ser un exitoso empresario de medios de comunicación, el milanés sería un candidato perfecto para estos tiempos de renovación marketinera de la derecha, con líderes cargados de actitudes políticamente incorrectas y comentarios xenófobos, racistas y completamente discriminadores, que aun así son votados por una franja importante de la sociedad.

La gesta que logró fue haberlo hecho treinta años antes de que Donald Trump o Jair Bolsonaro dieran la nota con desubicaciones y propuestas muy alejadas de los valores democráticos republicanos. Nacido en 1936 en una familia de clase media milanesa, terminó su carrera de Derecho en la Universidad de Milán en 1961. Desde allí comenzó una meteórica carrera ascendente como empresario, llegando a destronar a la televisión pública italiana en los años 80, antes de que comience a ser el presidente del AC Milán en 1986.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con él en su presidencia, el equipo de fútbol italiano ganó todo y tuvo un equipo que quedó para la historia. Este fue el trampolín de éxitos que lo llevaron a ser tres veces presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. Entre 1994 y 1995 tuvo su primer mandato, pero tuvo que dimitir tras perder parte de la coalición que lo llevó a ese lugar. Su vuelta, por dos turnos consecutivos, se dio de 2001 a 2011, aunque luego fue diputado, senador y parlamentario europeo.

El racismo de Berlusconi pudo evidenciarse muchas veces. Aunque probablemente la más histórica fue cuando se refirió al ex presidente norteamericano Barack Obama y su mujer Michelle. "Os traigo muchos saludos de un señor bronceado que se llama, que se llama... Barack Obama. Van a la playa los dos porque está bronceada también la mujer, Michelle", declaró en 2009 el fallecido, durante un evento de su partido de aquel entonces Pueblo de la Libertad (PDL).

Es cierto que no se podía esperar mucho más de una persona que había dicho que el dictador Benito Mussolini fue alguien "benigno", que "envió gente de vacaciones al exilio (interno)" y que "nunca mató a nadie". Las declaraciones sobre el fundador del fascismo, quien fuera colgado patas arriba por su propio pueblo tras la caída de su régimen post Segunda Guerra Mundial, fueron en 2004 durante una entrevista que brindó a la revista británica Spectator.

La historia con Diego Armando Maradona tiene algunos datos curiosos e idas y vueltas. El futbolista dijo su nombre en una frase en 1996. "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez", expresó el Pelusa sobre Mauricio Macri, entonces presidente del Boca Juniors donde él jugaba, al ver que no traía refuerzos de calidad.

Lo cierto es que, cuando Berlusconi era presidente del AC Milán, hizo todo lo posible por sacar a Maradona del Napoli y llevárselo a su ciudad. Según contó más adelante Guillermo Coppola, ex representante de Diego, el italiano le había ofrecido el doble de lo que ganaba en el sur del país. Además del gusto de sumarse a un equipo que tenía figuras como los holandeses Marco Van Basten y Ruud Gullit.

Cuenta la leyenda que fue Claudia Villafañe la que le dejó en claro a su esposo que su salida de Napoli no era una posibilidad. "Claudia le dijo a Diego, cuando les conté la propuesta, que él nunca se iba a poder ir de ahí", recordó Coppola. "Al otro día, en el entrenamiento del Napoli, había el doble de periodistas de lo habitual", agregó.

Sólo hace unos meses, en abril de 2023, Berlusconi dio una entrevista en la televisión italiana y expresó algunas reflexiones acerca de él. "Maradona es un gran arrepentimiento y no sólo porque fue el mejor jugador de su generación. Era una persona frágil, quizá la atención y disciplina que existía en mi Milan le hubieran ayudado a evitar algunos errores. Pero un día, hablando con él, me di cuenta de una cosa: Maradona era Nápoles, el símbolo y la bandera del Nápoles más grande de la historia, al menos hasta hoy. Las banderas no se compran y no se mueven", precisó el ex mandatario.

"Hubiese sido como coger el corazón de una ciudad y llevarlo a Milán, hubiese sido injusto, no se podía hacer. El mismo Diego, que tenía una gran sensibilidad, compartía lo mismo", reveló Berlusconi. A la hora de lo futbolístico, el empresario italiano también fue dueño del club Monza, desde 2018 hasta su fallecimiento. El fútbol fue un gran trampolín para su ascenso, al cual siempre estuvo vinculado.

Su carrera política sufrió grandes golpes vinculados a una gestión llena de irregularidades por las que en muchos casos fue juzgado y otras veces no, pero con un caso que lo hizo perder mucho apoyo: el Rubygate. Allí fue que en 2013 fue condenado a siete años de prisión por haber estado con una prostituta, de nombre Ruby, la cual era menor de edad. Finalmente fue absuelto un año después, cuando el Tribunal argumentó que el empresario "no tenía por qué saber que la joven era menor de edad". Sus mandatos estuvieron cargados de favores hacia sus empresas, las de sus amigos y de vínculos con el crimen organizado italiano. También, en los 80´, su nombre apareció como parte de logias masónicas.

En 2018 su carrera política parecía llegar a su fin. En las presidenciales de aquel año, logró el 14 por ciento. Aquel mismo año, la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sólo logró el 4,35. Mientras que, por arriba de él, otro espacio de centroderecha sacó más votos -el 17,35- con Matteo Salvini. Finalmente, el escenario en el cual parecía que Berlusconi desaparecía de la escena política, fue el puntapié de una coalición entre los tres espacios, que derivó en que Meloni llegue al poder en 2022. En ese nuevo gobierno, Silvio encontró su lugar enseguida, portándose casi como un líder espiritual del frente debido a su experiencia y poder, pero sin disputarle realmente a sus sucesores.