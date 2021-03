Ganancias: los 5 cambios de último momento y el feroz cruce entre Máximo y Mario Negri

Después de más de veinte horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó sin votos en contra -241 a favor y tres abstenciones- la modificación del mínimo no imponible de Ganancias impulsada por el Gobierno y que busca beneficiar a más de un millón de trabajadores. El proyecto ya fue girado al Senado y se espera que se trate esta misma semana en la Cámara Alta.

Los diputados nacionales comenzaron a tratar el proyecto recién pasadas las 23.30, luego de aprobar una serie de iniciativas que también formaban parte de la agenda parlamentaria. Entre las reformas presentadas por Sergio Massa se plantearon la deducción especial a partir del cual se calcula el Impuesto, para que aquellos que cobren hasta 150 mil pesos brutos no deban tributar; además, luego del paso por el Senado, se prevé la devolución retroactiva de lo aportado durante este primer trimestre del año.

"Es una alegría enorme haber dado el primer paso para que casi 1.3 millones de trabajadores y jubilados dejen de pagar ganancias", celebró el presidente de la Cámara luego de la maratónica sesión, al tiempo que recordó que se trató de una promesa incumplida de campaña de Mauricio Macri: "Terminó bajándole el impuesto a las empresas y lo aumentó para los trabajadores".

Si bien el proyecto tuvo buena recepción en Diputados -incluso contó con el acompañamiento del bloque del lavagnismo comandado por Alejandro Rodríguez-, el eje de la discusión entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos pasó por la actualización pendiente del mínimo no imponible.

"Para nosotros no haber abordado la actualización del mínimo no imponible es negativo. También tiene consecuencias negativas el achatamiento de la pirámide, ya que quien pague el impuesto entrará pagando las escalas más altas. Y, por último, creemos que es negativo que hayan quedado excluidos los autónomos", precisó Mario Negri.

Negri aprovechó también para ampliar sus críticas a la gestión del Frente de Todos y la administración de la pandemia: "La caída de la actividad económica es del tres por ciento en el mundo y nosotros caímos un diez por ciento. Sumamos un millón más de desocupados. El problema hay que resolverlo, no se hacen más progresistas con gritos. Si no hay empresas, no hay trabajo y entonces la gente no vive del salario, vive de la asistencia. Es el trabajo lo que dignifica".

"Estamos preocupados, no vemos rumbo en el Gobierno. Es errático en todos los terrenos. Somos un barco sin rumbo que en cualquier momento choca. Estamos viendo caprichos, hay personalidades inestables, coléricas, que nos gritan a nosotros, que gestionan mal, que expropian hoy y mañana no; que suben las retenciones y mañana no. Que ignoran la convivencia. Se ha hecho del emparche y la improvisación un sistema de gobierno. En más de 20 horas de debate acá nadie del oficialismo nombró al presidente", chicaneó Negri, en alusión a las crecientes internas entre el ala "albertista" de la coalición y el avance del "cristinismo".

Máximo Kirchner escuchó con atención las críticas del bloque opositor y no dudó en cruzar a Negri. "Durante su discurso, durante un ratito, quiero ayudar, ¿dónde está el piloto? La sinuosidad literal, ¿no? Y buscar después qué frase se elige para el Twitter, otra que te levante el medio amigo. Y al final terminar diciendo nada. Porque creo que respecto de lo que expresaba quien me antecedió en la palabra se me ocurre o se me vinieron a la cabeza mientras lo escuchaba atentamente y con mucho respeto como hago siempre, las frases de un ex ministro de Economía del anterior Gobierno, Nicolás Dujovne, que, por ejemplo, cuando se hizo cargo de la cartera, decía que el único beneficio que tenía la Argentina es que era un país muy desendeudado".

El presidente del bloque oficialista también recordó que la modificación de Ganancias fue una de las incumplidas promesas de campaña de Macri. "Quien era habitualmente el miembro informante de la hoy bancada opositora decía hace unos días que no siempre se pueden cumplir las promesas de campaña, que hubiese sido una locura eliminar el Impuesto a las Ganancias, que había sido un error de comunicación la promesa. Yo creo que, a diferencia de lo que opinaba aquel miembro informante, cuando uno mira seriamente no fue una locura, no fue un error, ni una promesa de campaña, fue una decisión política que tenía que ver con mentir y tener a los medios porteños y a algunos del interior que los van comprando como escudo y propagadores de esa mentira. Eso fue lo que sucedió".

