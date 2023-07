Gastón Castagneto, el precandidato platense del recambio generacional: "Queremos recuperar el valor de la política"

La interna de Unión por la Patria (UxP) para la intendencia de la ciudad de La Plata es una de las más seductoras que plantea el peronismo a nivel nacional. Allí, cinco precandidatos buscan consolidarse como el encargado de intentar desplazar al mandatario Julio Garro de la conducción de la capital provincial. Gastón Castagneto, actual titular del Servicio Alimentario Escolar (SAE), y presidente del partido Kolina en Buenos Aires, es uno de ellos. Su postulación pone el recambio generacional en el centro del debate, y sus propuestas buscan atender los déficits de la actual gestión de Juntos por el Cambio (JxC).

"La ciudad viene de muchos años de abandono y por donde busques hay un problema", reconoció ante BigBang. "Hay un déficit muy grande con el problema del acceso a la vivienda, tanto de la propia como a través de los alquileres. Hay una demanda muy grande por el tema de la inseguridad. Y obviamente también está el tema de la educación, de la salud, del transporte, son todas deudas pendientes en este municipio. En áreas tan esenciales como estas hay mucho para trabajar", agregó.

"Primero hay que recuperar la identidad platense y para que eso pase hay que tener nuevamente una sociedad pujante que demande vivir mejor. Hay que recuperar este acuerdo social y en conjunto a la ciudadanía, a la Universidad de La Plata, y ahí conformar una mesa de participación ciudadana para abordar agujeros de la ciudad, para poder aplicar las propuestas concretas", propuso el candidato.

El eje alrededor de la vivienda no es una casualidad en el programa que plantea el hijo de Carlos Castagneto, actual administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Queremos crear una agencia municipal, un observatorio de vivienda de alquileres, que se articule en políticas, como por ejemplo, que el Estado pueda ser garante y también articular con los organismos provinciales y nacionales, como el Instituto de la Vivienda, para que no tenga que andar buscando terrenos y la ciudad crezca de manera desordenada, sino que sea el municipio quien proponga para dónde hay que crecer", detalló.

"Queremos generar, copiando un poco ejemplos positivos que hay en otros municipios, una tasa a lo que es el terreno ocioso. La Plata tiene arriba de un 25 o 30 por ciento de viviendas que son ociosas, que no están siendo utilizadas", precisó Castagneto. El precandidato tiene claro que su rival, en ese sentido, son los negocios inmobiliarios que se posicionan por arriba de las necesidades de un techo de los vecinos.

"Creemos que en cuestiones de necesidades básicas, como es el acceso al alimento, la vivienda, la educación y la salud, no pueden estar atravesados por lógicas de mercado que busquen solamente con la prioridad puesta en hacer negocios. La ciudad necesita de estos inversores, pero también garantizar a sus ciudadanos que puedan acceder a estas viviendas", reclamó. "Cuando el municipio trabaje políticas de rezonificaciones, de zonas que actualmente no pueden ser urbanizadas, lo tiene que hacer con un interés de buscar una apertura a la inclusión de más ciudadanos dentro de esa vivienda y no que pura y exclusivamente creen nuevos barrios para el beneficio de algunos" ejemplificó.

"Nosotros decimos que es la hora de los barrios. Nuestra ciudad es cuatro veces más grande que la Capital y, desgraciadamente, venimos atravesando una lógica en la que los vecinos de Zona Sur se quieren mudar al casco o al Norte. Otros se quieren mudar a la Capital. Entonces, nuestra ciudad, que es grande, hermosa y diversa, tiene que recuperar la identidad barrial y que cada uno tenga ganas de que, si puede invertir un mango, si puede abrir un comercio, lo haga en los barrios donde nacimos y elegimos vivir, y no que nos tengamos que siempre ir para los lados de los sectores más pudientes", aseguró Castagneto. "Si las inversiones se focalizan solamente en los barrios más pudientes, obviamente la ciudadanía que no vive en esos barrios se considera como de segunda clase. Nosotros creemos que es importante volver a invertir en los barrios, trabajar por una fuerte descentralización", agregó.

Otro de los temas que el precandidato considera centrales para la campaña es la inseguridad. Para él, la problemática no se combate desde un sólo punto de vista, sino uno más directo y otro más indirecto. "En nuestros parques industriales no se instala ninguna empresa nueva hace muchísimos años, dicho de manera más directa, la generación del trabajo, la generación de inclusión, de perspectiva de vida, hace que quien se le ocurra delinquir, lo piense dos veces si hay otras oportunidades de desarrollo", consideró el platense.

"Cuando no hay ningún objetivo de vida, no hay mucho que perder. Entonces, en esas situaciones desesperantes, hay algunos ciudadanos que corren riesgos y entran en hechos de delincuencia. También hay mucho aprovechamiento de algunos sectores que hacen delinquir a los menores. Queremos hacer una fuerte inversión en poner en condiciones todos los clubes sociales de nuestra ciudad, en invertir fuertemente para generar polideportivos integrales donde los pibes puedan estar y en complemento poner en condiciones nuestras escuelas, para que los pibes tengan ámbitos donde desarrollarse, donde aprender del orden y la disciplina, de la que habla Patricia Bullrich solamente vinculándolo a la mano dura", añadió Castagneto.

"También es necesario inversiones en cuestiones directas como mejorar el sistema integrado de las cámaras. Hoy La Plata no tiene control de patentes para los ingresos y egresos de de los móviles, no tiene una política de sistematización e integración de lo que son los botones antipánico de las alarmas vecinales", cuestionó el peronista. "Necesitamos poner en valor todo el esfuerzo y la inversión que hacen los vecinos y las vecinas en materia de seguridad para que esta alarma que instalen no suene y quede perdida en los oídos del vecino", agregó.

"Hay que aprovechar la tecnología y la participación ciudadana para tener una ciudad más segura. Es hora de vivir sin miedo en nuestra ciudad. No queremos terminar como Rosario", advirtió Castagneto. "Por eso tiene que haber un Estado más presente, sobre todo en los barrios más alejados, donde entre una mezcla de delincuencia y de narcotráfico, terminan metiéndolos a nuestros pibes en una vida que ninguno de ellos quiere tener", explicó.

¿Cómo enfrentan la interna de cara a las PASO?

- Tenemos esta impronta de poder profundizar las buenas acciones que han hecho nuestros compañeros y compañeras en el pasado, pero también la frescura y la innovación de asumir las nuevas demandas que tiene la sociedad, y el empuje también de la edad de poder dejar la vida sin ningún tipo de mezquindades ni acuerdos superestructurales que que le jueguen en contra al ciudadano. Es una ciudad hermosa que tenía condiciones para ser explotada y para ser una de las mejores de nuestra provincia. Lleva muchos años de abandono y para transformarla no alcanza con levantarse a las 10:00 y a las 18:00 de la tarde estar queriendo ver Netflix. Tenemos que ser un cúmulo de compañeros y compañeras que dejemos la vida para para transformar esta ciudad.

Nuestra lista la conformamos con espacios y organizaciones que tienen mucho volumen de militancia, que tienen una diversidad en términos de representatividad. Nuestro primer candidato a consejero escolar tiene 20 años y es un estudiante universitario. Tenemos compañeros candidatos a concejales que son del cordón flori-fruti hortícola, compañeros de cooperativas de la economía social, docentes, empresarios, trabajadores del sector privado y público, pero todos y todas, hace muchísimos años venimos trabajando y comprometidos por tener una ciudad más justa. Por el complemento de todas esas cualidades, creemos que somos la mejor alternativa para afrontar todos los desafíos que tiene la ciudad por delante.

Vamos a trabajar por la unidad, pero si esa unidad no se da, tenemos que saber convivir con los demás espacios. De parte nuestra nunca van a encontrar un compañero que le saque los carteles a otro candidato, que ande hablando mal de otro. Porque no son nuestras formas. Aspiramos a ganar la interna y mientras la caminemos tenemos que generar las condiciones para llegar con la mejor unidad posible a la instancia general.

Nosotros militamos siempre con esa comprensión de que solos no podemos y que tenemos que estar todos y todas remando arriba del mismo barco para que esto llegue a buen puerto. No creemos en el ojo por ojo, en el revanchismo, creemos que que la construcción se tiene que dar por la positiva, porque también la vida no termina ni en agosto, ni en octubre, ni en diciembre.

Fuiste muy importante entre los concejales peronistas de La Plata, al menos cuando estuviste al frente del bloque entre 2017 y 2019. Al mismo tiempo, sos director del Servicio Alimentario Escolar. ¿Cuál de estas dos experiencias te dio más de cara a una eventual gestión al frente de La Plata?

- Lo que he aprendido durante estos casi cuatro años al frente del sistema alimentario escolar es que la provincia genera fondos que son indispensables para el desarrollo municipal, pero que después depende mucho de la decisión política de cada municipio para cómo efectivamente se ejecutan.

El paso por el Concejo Deliberante lo que nos permite es un trabajo concreto y constante en las políticas ciudadanas. Yo pude presentar más de mil proyectos cuando estuve en el municipio. Con esa experiencia compartida es que aprendí desde el municipio que se puede hacer mucho más y desde la Provincia, que si no nos involucramos y no queremos y no tomamos cartas en el asunto, los mismos vivarachos de siempre, van a ser del Estado algo más chico, ineficiente, que decantará en un deterioro en la calidad de vida de nuestra ciudad.

Si hay algo que tenemos que tener en claro los y las platenses, es que si la inversión del Estado es eficiente y se ejecutan los programas como se tienen que ejecutar, las políticas de vivienda, educación, salud, seguridad, son mejores. Por lo tanto, seamos de mayores o menores ingresos económicos, todos vamos a poder vivir y convivir un poco mejor. Esa mirada integral que me dio esta experiencia también es la que tenemos que tener como ciudadanos al momento de tener en claro cuáles son las exigencias que tenemos que tener con nuestros con nuestros gobernantes.

Nosotros somos parte de esta ciudadanía cansada de los políticos que se postulan con promesas hermosas, pero que después cuando asumen solo se preocupan por engordar sus bolsillos. Queremos recuperar el valor de la política. Somos hijos de la democracia, fuimos formados en el gobierno del peronismo de Néstor y Cristina, y creemos que la política tiene que cumplir funciones mucho más cercanas a la gente, y no como viene pasando durante estos últimos años, que la ciudadanía siente a la política cada vez más alejada de su dignidad.