"Gerardo es un hombre de acción": Larreta presentó a Morales como compañero de fórmula para las PASO

A horas del cierre de listas, el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta presentó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como su compañero de fórmula para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el domingo 13 de agosto. "Los argentinos necesitamos un cambio, un cambio real, profundo, un cambio total", dijo.

El acto se llevó a cabo cerca de las 13 en el salón La Escondida de Palermo, ubicado en Avenida de los Ombúes 32. Allí, Larreta -en vísperas a que se conozcan finalmente las listas que participarán por obtener un lugar en la Casa Rosa y con un Jujuy que arde de protestas y represión- confirmó a Morales como su vicepresidente en caso de alcanzar su objetivo. "Lo más importante es un cambio que se mantenga en el tiempo, porque si el cambio no se sostiene, no sirve para nada. Estamos viviendo tiempos duros, angustia, inflación, inseguridad. No podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo, transformar la Argentina", advirtió.

Y siguió: "Por eso, para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompaña como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos". De esta manera, al igual que Patricia Bullrich con el ex diputado nacional de la UCR, Luis Petri, el jefe de Gobierno porteño salió a la cancha con una nueva fórmula mixta. "Estamos viviendo tiempos difíciles, en los que no podemos esperar más a que las transformaciones ocurran. Tenemos que ir y hacerlas. Y Gerardo es una persona de acción y que tiene una experiencia inigualable", describió.

Según explicó, el gobernador jujeño "Conoce y entiende lo que es el federalismo, que sabe la importancia de que las provincias tengan el rol que se merecen y que el gobierno nacional las apoye y no las extorsione". "Es un hombre valiente. Nunca le tembló el pulso para defender sus convicciones, para hacer cumplir la ley y para denunciar a los funcionarios que se enriquecieron a lo largo de las distintas épocas del gobierno kirchnerista", dijo.

Y agregó: "Los argentinos estamos cada vez más cerca de hacer el cambio de nuestras vidas. El que tanto esperamos y soñamos hace tanto tiempo. El cambio definitivo que marque un antes y un después en la historia de cada uno de los argentinos. Quiero decirlos a todos los argentinos que no están solos. Con Gerardo y todo el equipo vamos a salir a escucharlo y acompañarlos, como lo hicimos siempre. Vamos a ir a todas las provincias a escuchar los problemas".

Con esta confirmación, se termina de saber las intenciones de Morales por competir por la Presidencia de la Nación. Dentro de Juntos por el Cambio, reel diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, consiguió los avales para su postulación y ya cuenta con armado en todas las jurisdicciones.

Las frases más relevantes de Larreta

"Él le cambió la vida a cada uno de los jujeños. Los jujeños hoy viven mucho mejor que hace ocho años. Él tiene una experiencia única, dio vuelta a la provincia y convirtió a los jujeños que hoy tienen más trabajo gracias al impulso enorme que le dio al litio, a la energía solar"

"Se acabaron los aprietes y las amenazas de la Tupac Amaru, que funcionaba casi como un Estado paralelo".

"Esta semana tuvimos una muestra más de muchas de su temple, de su capacidad de enfrentar y de evitar siempre situaciones de violencia".

"El kirchnerismo dio una muestra más de que quiere frenar el cambio y que quiere llevar a todos los argentinos a través de la violencia".

Las palabras de Morales

Morales tomó el micrófono, mientras miraba a Larreta agradeció el espacio y llamó a "restablecer el orden democrático en la vida cotidiana de las personas". "Van a ser momentos difíciles. Lo vamos a saber afrontar seguramente juntos, con temple, con diálogo, con vocación de unir a todo el pueblo argentino, pero también con firmeza para tomar decisiones", reforzó.

En Twitter, el gobernador de Jujuy manifestó al momento de confirmar la fórmula: "En Jujuy demostramos que no existen provincias inviables. Lo que existen son modelos agotados, que ya fracasaron, y dirigentes corruptos. La Ciudad es un modelo de capital para toda la región. Estoy convencido de que esta síntesis es lo que el país demanda" "No vamos a permitir que el kirchnerismo nos condene al fracaso. Somos un gran país, somos un gran pueblo y juntos vamos a trabajar para dar vuelta la República Argentina", sentenció.