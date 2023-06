Gerardo Morales le pidió que "baje un cambio" y Bullrich contraatacó: "Es lo último que voy a hacer"

En épocas de definición, cuando las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) están a la vuelta de la esquina y una feroz interna azota el espacio, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, ambos precandidatos por Juntos por el Cambio, se sacaron chispas y volvieron a protagonizar un intenso cruce de palabras en redes sociales.

Luego de la Convención Nacional 2023 de la Unión Cívica Radical (UCR), el mandatario provincial le pidió a la ex ministra de Seguridad de Cambiemos durante al gestión de Mauricio Macri que "bajara un cambio" y dejara de “desacreditar” a otros referentes de la coalición. “Yo creo que si anda por andariveles normales, se va a dar un debate de ideas, pero bueno, si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, remarcó el gobernador en una entrevista con TN.

Sus dichos se enmarcan luego de que un sector de dirigentes, entre ellos el gobernador, encolumnados detrás del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostrara a favor de ampliar la coalición e incorporar al gobernador peronista Juan Schiaretti, intención que fue rechazada de inmediato por Bullrich y el propio Macri. Por eso, no sorprende la actitud de la ex ministra al oír los dichos del jujeño en su contra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tan sólo minutos después de la aparición de Morales por la pantalla de Todo Noticias, Bullrich recogió el guante y le respondió al mandatario jujeño a través de sus redes sociales: "Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada".

El gobernador, con intenciones de descomprimir la tensión generada hizo pública su aclaración en el mensaje de la precandidata del PRO: "Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones".

En sintonía, habló de la situación que atraviesa la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 y condenada a tres años de prisión en suspenso: "Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí". "Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad", remarcó.

El viaje de Bullrich por Córdoba: "No queremos dormir con el enemigo"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio volvió a Córdoba para acompañar al candidato a gobernador Luis Juez, junto a la postulante santafesina Carolina Losada. “Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio”, resaltó Bullrich.

En la localidad de San Francisco, la postulante presidencial participó junto a Juez y Losada de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos y luego se trasladaron hacia el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe. “El voto de los cordobeses y santafecinos es indispensable para ganar porque son votos de valores que viene con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad”, aseguró.

Según destacó, “el voto con valores es el voto que va a cambiar, porque no se cambia administrando el poder de cualquier manera, no se cambia aliándose a un poder corrupto". Sobre la ciudad de Rosario, la ex ministra habló de su plan contra los narcos: “Los rosarinos tienen miedo, el narco controla los barrios, las mafias cortan rutas, no pueden producir, no los dejan estudiar. No los dejan ser la ciudad que pueden ser. Vamos a ir a fondo contra los narcos. Esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre”. “Vamos a liberar a Rosario del narcotráfico y de las bandas criminales. El problema con estas bandas es que se adueñan y generan una ley paralela a la nuestra", dijo.

Y completó: “Es fundamental una estrategia seria, consistente, como la que tuvimos cuando nos tocó estar y bajamos todas las variables. Control territorial, participación de fuerzas armadas cambiando la legislación vigente. Basta de un pueblo que vive con miedo, vamos a liberar a Rosario y ya estamos trabajando en ese sentido. Tendremos cárceles de alta seguridad e incomunicación total para los líderes criminales. No van a poder seguir manejando sus bandas desde ahí. También vamos a ir a fondo por la plata de los narcos que es lo que más les duele”.