Gerardo Zamora: "Macri va a terminar su mandato violando la ley"

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuestionó el modo en el que Mauricio Macri termina su mandato, criticó al Ejecutivo nacional por incumplir con el fallo de la Corte que declaraba inconstitucional la quita de Ganancias y disparó: “Este gobierno finaliza como empezó, violando la ley”, y recordó que el mandatario intentó designar por decreto a dos jueces del máximo tribunal de Justicia.

En declaraciones a El Liberal, Zamora aseguró que el presidente “va a terminar su mandato violando la ley”, y reprochó la quita de recursos a las provincias, que se acentuó en agosto, cuando el gobierno anunció la reducción del IVA y Ganancias a las provincias, lo que derivó en una medida de acción colectiva de varios gobernadores ante la Justicia para impedir la reducción de los fondos.

La crítica es debido a que el gobierno nacional, tras la primera intimación que incluyó una medida cautelar, cumplió con la devolución a las provincias de los recursos vinculados al IVA, pero no a Ganancias. En total, 15 provincias presentaron un reclamo por el incumplimiento ante la Corte Suprema, que ahora debe definir si intima al Ejecutivo nacional o no. Días atrás, Zamora aseguró que si no se cumple presentarán una denuncia ante Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial por no cumplir con el fallo de la Corte.

Además, Zamora dijo que las provincias siguen recibiendo los descuentos de Nación por el pago de Ganancias a pesar de que “la Justicia en el máximo nivel ha determinado que nos restituyan” los fondos.

Por otro lado, el gobernador de Santiago del Estero celebró que en la Argentina se haya votado un cambio de rumbo y el país atraviese una “transición normal y democrática”. “A la luz de lo que ocurre en los países vecinos, que considero que tiene que ver con diferentes modelos económicos y de vida, nosotros lo hemos resuelto con el voto”.