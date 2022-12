Gerardo Zamora, tras los chats de D'Alessandro: "Rosatti no está en condiciones de seguir"

Los chats que vinculan a Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, han generado un escándalo sin precedentes. Cuando el jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta le dio la oportunidad de defensa a su funcionario, este solo atinó a negar todo. Mientras tanto quedó en claro que la Corte Suprema, de la mano de su presidente, y Juntos por el Cambio se encargó de generar un fallo a gusto y piacere de la oposición sobre la Coparticipación.



En ese sentido, los gobernadores de las distintas provincias han elevado su voz para dejar en claro su posición. Uno de ellos fue Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. En una entrevista con BigBang, Zamora afirmó: “La gravedad de lo que está pasando ha generado gran preocupación. Porque involucra a las máxima autoridad del Poder judicial de la Nación”.



Y sumó: “El presidente de la Corte y también presidente del Consejo de la Magistratura, se encuentra atravesado por estos chats que dejan en evidencia una connivencia en dos cosas: primero, en el armado del Consejo de la Magistratura, como burlar al Congreso en ello, con una serie de mecanismos que el Dr. Robles (maño derecha del Dr Rosatti) habría consensuado con el secretario de Seguridad de la Ciudad, Y lo otro grave también , es sobre el fallo en juicio que CABA inició al Estado Nacional por el tema de la Coparticipacion”.

-¿Cuál es la postura frente a este último tema por parte de los gobernadores?

-Nosotros hemos realizado dos presentaciones a la Corte, cuando digo nosotros no es solo Santiago del Estero sino que me refiero a 14 provincias argentinas en defensa del Federalismo y de nuestros intereses, porque son recursos que, en definitiva, nos pertenecen a todos. Y no hemos tenido contestación por parte del presidente de la Corte. Hace 48 horas hemos realizado un nuevo planteo ante la Corte, donde incluso adherimos a la revocatoria sobre la medida cautelar que ha presentado la nacion ( ya que es un fallo interlocutorio el que ordena pagar a la Ciudad de Buenos Aires un determinado porcentual de coparticipación; y mientras esperamos respuesta de eso, aparece esto, algo que ha generado un impacto muy fuerte sobre las instituciones, ya que Estamos hablando de la más alta autoridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en poder también de la titularidad, bastante cuestionada del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que controla, aprueba o desaprueba a los jueces.

Entonces, la pregunta que le hago a Rossati es, ¿qué va a hacer ahora? Porque con esta situación carece de legitimidad para cualquier cosa. De hecho, nosotros vamos a presentar todas las recusaciones necesarias y a mi modo de ver, no es que le estoy pidiendo la renuncia de nada, pero no está en condiciones de seguir en ese cargo de la hasta que esto se aclare, le haría muy mal al país que siga en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esa falta de legitimidad. Es una situación muy grave que a todos nos ha sorprendido. No recuerdo algo tan grave como esto.

-En su introduccion usted recién habló sobre federalismo. En ese sentido, con la decisión reciente de la Corte, se puso en juego eso justamente porque las provincias que generan sus fondos y tienen la balanza comercial en positivo deben permitir un traspaso así de dinero a la Ciudad más rica del país.

-Fue una decisión que tomó el ex presidente Macri apenas asumió, dándole en forma totalmente graciosa más del triple de los fondos del indice de coparticipación. Cuando se dio cuenta del error, volvió a hacer el mismo decreto, fundamentando que era por el traspaso de la Policía. Eso terminó en el Congreso, que Congreso una ley dándole los fondos para cubrir ese traspaso de la Policía; el fallo de la Corte suspende esta ley y ni siquiera restituye el decreto de Macri, sino que tomándose atribuciones legislativas en una medida cautelar dice: Ni 3.5 ni 2.3; paguenle 2.95. Más allá del planteo del Gobierno Nacional estamos ante un fallo bastante incongruente porque con ese reconocimiento implícito del fallo , significa que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante esos años se quedo en exceso, con casi 500 mil millones de pesos, en moneda constante. El mismo fallo está reconociendo que, esa medida, les quitó a los argentinos una suma extraordinaria. Una cautelar puede ser modificada o revertida, y eso es lo que hemos planteado. Pero más allá de que hay una gran incongruencia en la misma y es de imposible aplicación, como lo plantea el Ejecutivo Nacional por no tener base presupuestaria; lo que sí puedo asegurar es que la Ciudad más rica del país gasta todos dólares que las provincias los generamos en la balanza comercial. Basta ver los números del último año para ver quién ingresa dólares al país y quién los gasta. (Santiago del Estero tiene 860 millones de dólares positivos , mientras Caba 7600 negativos ) y como si eso fuera poco , las provincias estamos viendo que ese dinero extra para CABA, va a terminar para beneficio de los bancos porque lo que ha prometido e incluso envió un proyecto de ley es bajarle los impuestos a los bancos de Caba por ingresos brutos de las Lelics. Así que además de incongruente, inconstitucional e imposible de aplicar, es además una afrenta al federalismo, una burla al resto del país y no puedo calificar mínimamente sin decir que es bochornoso.



-¿Cómo sigue el trabajo con el resto de los gobernadores de las otras provincias relativo a ese movimiento del federalismo en toda Argentina?

-La verdad que los gobernadores estamos trabajando con una agenda institucional importante en el caso de las regiones. Y esa agenda no tiene nada que ver con las cuestiones electorales o sectoriales. En el caso del Norte Grande, las 10 provincias trabajamos por encima de los colores políticos, entre gobernadores tanto del oficialismo o la oposición, y estamos haciendo con una agenda que tiene que ver con la coyuntura porque tenemos problemas para romper asimetrías hoy, en temas como las tarifas del electricidad, agua, trasporte , que son más baratas en Caba porque está subsidiada por encima, de las provincias argentinas por la nación y eso produce situaciones injustas con los ciudadanos del interior que las pagan más caras . También hay asimetrías históricas en las obras de infraestructura, de muchos años y también estamos trabajando en ese sentido, en una agenda de mediano y largo plazo para poder desarrollar todo nuestro potencial, porque el mundo necesita alimento que producimos, litio, energías renovables, y todo eso que producimos las provincias.

También los gobernadores de la llamada Liga de gobernadores, algo inorgánicos que no tiene que ver con lo institucional, ya somos los provincias cercanas al oficialismo, pero con el mismo compromiso federal . En ese sentido, esta cuestión planteada en la Corte , no sólo desde el fallo, sino desde el mismo momento que Macri hizo ese aumento de coparticipación a CABA ha generado y una mirada conjunta en defensa del federalismo como una liga de gobernadores, porque así nació nuestro país, que lamentablemente y muchas veces en la práctica, se ha comportado de forma unitaria.



-Desde Buenos Aires, muchas veces, no se sabe qué es lo que le da cada provincia al país. Por eso, ¿podría contar cuáles las industrias que crecen en la provincia de Santiago del Estero?

-Te cuento en número e indicadores. La provincia de Santiago del Estero tiene un millón de habitantes, con una gran geografía provincial y una gran producción primaria. Con una incipiente industria que hemos generado en los últimos años a través de un gran esfuerzo, a través de una ley de promoción industrial provincial que ha generado el asentamiento de varias industrias (textiles, alimentarias, metal-mecánicas, etcétera, que ha generado un poco más de 5000 puestos de trabajo en los últimos años.) Eso es un camino que estamos recorriendo, no tan rápida como quisiéramos pero en forma sostenida.



-¿Y a nivel financiero?

-Es una provincia sin deudas. No tenemos déficit fiscal. Al contrario, tenemos superávit. Eso es producto de una ordenada, prolija y responsable administración financiera, donde al contrario de lo que se dice, por desconocimiento como has expresado , lo que menos tiene la provincia de Santiago del Estero es “empleomanía” o gasto público exacerbado. Tenemos muy pocos empleados públicos en términos comparativos con la cantidad de habitantes y nuestro presupuesto equilibrados nos permite hacer obras. Y esas obras nos han permitido desarrollar una gran inversión en la provincia.. tanto Obras icónicas para la cultura o el deporte que están a la vista, que son nuestro orgullo, que a veces nos felicitan y a veces desde la oposición nos critican y ( preguntandose por qué un estadio o un autódromo, o centros culturales) Algo que ni siquiera tendríamos que explicarlo, pero te lo digo: nos da una gran capacidad turística y un gran desarrollo en la cultura y en el deporte. Pero la gran inversión está en infraestructura básica en el interior provincial es decir, agua, caminos y energía. Hemos anillado la provincia con media y alta tensión, hemos generado una capacidad hídrica para cubrir una gran zona rural de gran cantidad de población, porque somos la que más población rural tenemos, y además infraestructura social: viviendas, hospitales, escuelas. Por ejemplo estamos y construyendo en este momento el Hospital universitario de Clínicas de Santiago del Estero con fondos provinciales, será el quinto del país y estará en Santiago del Estero.



-¿Cómo ha impactado toda esa inversión en obras estructurales?

-Eso nos ha permitido que seamos la cuarta productora de maíz, la quinta de soja, la primera de algodón, 170 mil hectáreas de cultivo intesivo bajo riego, exportamos al mundo alfalfa, miel, carnes alimentos manufacturados y en el último año hemos tenido una gran capacidad exportadora. Nuestra provincia ha ido cambiando su indicadores en producción y en exportación y hoy estamos situados en el sexto lugar a nivel nacional con balanza comercial positiva en dólares. El ránking es Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y sexta Santiago del Estero, con 860 millones de dólares positivo de balanza comercial de los 1300 que exportamos en el último año. Después de nosotros continúa La Pampa, Entre Ríos y San Juan. El resto da negativo. No hace falta que te diga cuál es el distrito más negativo: la Ciudad de Buenos Aires con 7.600 millones de dólares de balanza comercial negativa. Después ellos nos dicen desde ahí que nosotros somos prácticamente mantenidos, por ellos; nos subestiman, nos atacan, nos humillan desde el centralismo mediático y lo que sucede es que desconocen la realidad de las provincia y sobre todo de las del norte argentino. Desde ese lugar, y produciendo pra el país entonces: cuáles son las provincias pobres y cuáles las ricas? Imaginate si tuviéramos los fondos o más inversiones para desarrollar las rutas del corredor bioceánico, para generar más capacidad productiva, que la tenemos para prod xime más de eso que es lo que necesita el mundo. De eso se trata el federalismo y eso es Santiago del Estero frente a lo que se ve desde CABA, Y no hablo de los porteños, hablo del centralismo porteño, que es lo que es este fallo de la Corte , que ahora según estos chats habría sido hecho en connivencia con la cabeza del Poder Judicial; y eso no puede quedar en el limbo. No hemos escuchado ninguna respuesta ni del presidente Rossati, ni de su mano derecha Robles.



-¿Le parece que es una prueba más del Lawfare que se ha aplicado en Brasil y en otros países de la región?

-Estoy seguro que vamos a encontrar más silencios que palabras. Pero he tenido ese reconocimiento por ejemplo parte de una persona muy importante de Juntos por el Cambio, que me reservo su nombre , que me dijo: “Lamento reconocerte que lo que se denunciaba de Lawfare, con estos chats queda al descubierto que si ha ocurrido”. Eso significa que esto va más encima de la pelea mediática. Hay algunas declaraciones mediáticas que hablan de espionaje ilegal. Y Lo cierto es que la jurisprudencia del fallo en la causa Timerman introducida por el juez Bonadío y luego confirmada por la Cámara, ha dicho que más allá de cómo hayan sido obtenidas las pruebas, deben ser parte de una causa. Y según estas, todo esto del fallo ha ocurrido bajo connivencia. Y es muy grave. Muy grave para las instituciones porque ya no estamos hablando de un fiscal o un juez, ni de un funcionario público inferior . Son bivirbisos esos chats, y ni hablé de los sobres de las coimas mencionados allí. Pero me refiero al fallo de la Corte que bajo esta connivencia se deslegitima más aún, y nosotros haremos las presentaciones correspondientes y espero que por encima de cualquier color político o partido, todos se sumen para saber la verdad.