Gestapo antisindical: pidieron la exclusión de Vidal en el Congreso por "inhabilidad moral e indignidad"

Fue un video que mostraba a funcionarios bonaerenses durante el gobierno de María Eugenia Vidal el que evidenció una presunta estrategia de persecución y armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales en La Plata y que terminó con la detención del ex dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), el 26 de septiembre de 2017.

El clip fue denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se lo puede ver al ex ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, dándole directivas a los empresarios acerca de cómo armar denuncias contra el dirigente de la UOCRA. En el encuentro estuvieron el entonces jefe de Gabinete Darío Biorci, el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano.

Aquel encuentro se llevó a cabo en una sede del Banco Provincia en La Plata y además de los miembros de la AFI, reunió en total a 14 personas. A Medina le instalaron cámaras y micrófonos en su celda mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza y en el de Marcos Paz. La información obtenida por dichas cámaras iba a parar a manos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por entonces comandaba Cristian Ritondo, y de la Gendarmería Nacional.

A causa de este escándalo, el diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, presentó un proyecto en el Congreso con el que pide la exclusión de Vidal -actualmente diputada nacional- por "inhabilidad moral e indignidad" (art. 66 de la CN) al considerar que promovió durante su gestión como gobernadora bonaerense una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales, denominada mediáticamente como “Gestapo sindical”.

De acuerdo con Cisneros, “es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación. En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”.

Además, sostuvo que la conducta de Vidal fue "contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional"."Se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de “inhabilidad moral” e “indignidad”, ya que su comisión resulta incompatible con la función de representar al pueblo de la Nación. Por lo tanto, presentamos este proyecto de resolución para que la HCDN excluya de su seno a la diputada María Eugenia Vidal, en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional”, señala el proyecto.

El diputado detalló que el proyecto contiene pruebas contundentes presentadas en la causa a partir de mails, videos y testimonios; y señala que la existencia de una “mesa judicial” con el confeso fin de perseguir dirigentes sindicales viola todo principio republicano de división de los poderes y suprime la garantía del debido proceso ante un tribunal independiente e imparcial." Por lo tanto el accionar de Vidal es incompatible con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que implica dejar de lado al ´derecho penal del ciudadano´ y abrazar al ´derecho penal del enemigo´", agregó.

Finalmente, Cisneros sostuvo que el accionar de la ex gobernadora bonaerense fue "propio de regímenes autoritarios" y sentenció: "Cuando hacían esta campaña de demonización e intervenían en las organizaciones sindicales, no era para democratizarlas internamente o para que tengan mejores beneficios los afiliados; era directamente para robar las cajas de los gremios y tenía el fin último de suprimir derechos laborales para imponer un modelo económico con salarios bajos y precarización laboral”. Durante el encuentro ocurrido el 15 de junio de 2017, el ex ministro Villegas mencionó que le hubiera gustado tener una "Gestapo" para accionar sobre los gremialistas.

En los videos que se conocieron semanas atrás, se lo escucha a Villegas decir que había una decisión de los gobiernos nacional, provincial y municipal de "comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA". "Necesitamos pre-constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas esas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas", agrega.