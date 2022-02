Vidal negó la existencia de un mesa judicial y disparó: "Habría que ver el video completo"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal, habló por primera vez del espionaje ilegal que se montó en el caso conocido como “la Gestapo del PRO” en donde se investiga la existencia de una mesa judicial bonaerense. “No convoque, ni participé de esa reunión y tampoco mandé a grabar ese video”, aseguró Vidal en declaraciones a Radio 10, en donde puso el foco en que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "tendrán que dar explicaciones".

“Yo me enteré de esa reunión cuando salió el video. Estoy muy tranquila porque no convoqué, ni participé de esa reunión y tampoco mandé a grabarlo. No armé ninguna causa judicial y estoy a disposición junto con mis funcionarios para que se investigue”, sostuvo al ser consultada sobre el video en el que se ven a varios ex funcionarios de su gestión, entre ellos el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el de Infraestructura, Roberto Gigante, reunidos con empresarios y funcionarios de la AFI.

En esa reunión, de acuerdo a la denuncia que presentó la AFI pero también a lo que se ve en el video, se había puesto sobre la mesa la necesidad de armar una causa judicial contra el titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, para meterlo preso algo que finalmente pasó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Esta causa se hace en base a una denuncia de un video grabado ilegalmente en el que hasta ahora no se pudo aportar orden judicial. Esta filmación sin orden judicial no puede ser admitido como prueba. Sólo vemos tres minutos editados de una reunión que duró más de una hora, me gustaría ver el video completo", remarcó Vidal en uno de los pasajes de su defensa en el que agregó: “Las autoridades de la AFI tendrán que dar sus explicaciones. Pero que los ministros de mi gobierno hayan ido a la Casa Rosada o a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno tendrá que explicar el objeto y el motivo de las reuniones”.

Por último, admitió que “esa reunión no tenía ninguna razón para ser grabada”. Además, rechazó la idea de que hubo una mesa judicial bonaerense durante sus cuatro años como gobernadora. ”Acá no hay ningún modus operandi de persecución al gremialismo, esta causa tiene intencionalidad política. No tomé la decisión de perseguir a nadie”, dijo.

Pero esa no fue la única referencia al caso que realizó. Durante la entrevista, el periodista Jorge Rial le preguntó en reiteradas ocasiones sobre los armados de causas. "Mi Gobierno no armó ninguna causa judicial. Yo estoy muy tranquila, ni participé, ni convoqué a esa reunión. Que investiguen todo lo que tengan que investigar. Quiero que se sepa toda la verdad. La primera interesada en saber quién firmó ese video y porqué se filmó soy yo”, remarcó, a lo que dijo que no tiene sospechosos en la mira. "No sospecho de nadie, no tengo nada que ocultar. Tampoco tomé la decisión de perseguir a nadie. Esta causa tiene intencionalidad política”, prosiguió,

Sin mencionarla, la ex gobernadora apuntó directamente contra la actual interventora de la AFI, Graciela Caamaño, quien aparentemente fue la persona que encontró el video en las oficinas del organismo: "Las autoridades de la AFI y los que hicieron seguimiento tendrán que dar sus explicaciones".

En otro tramo de la entrevista, Vidal habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la postura que debería tener Juntos por el Cambio cuando sea tratado en el Congreso: "Lo que vayamos a votar en el Congreso debe ser una posición unificada del espacio. Nosotros no queremos que la Argentina vaya al default, con lo cual tenemos que hacer todo lo posible, desde el rol de la oposición, para que el tren no choque".

"Todos estamos de acuerdo en evitar el default. Es difícil adelantar una posición por si o por no. Aún tenemos una hoja en blanco, no sabemos qué va a hacer el oficialismo. La oposición está tratando de evitar el default y en el oficialismo se están peleando entre ellos", cuestionó la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.