Gestos "comerciales", poco manejo corporal y risas cínicas: los secretos de los candidatos en el debate

Los y las argentinas caminan en la recta final de las elecciones presidenciales del 22 de octubre que definirán el destino del país durante los próximos cuatro años. El debate de candidatos a presidente en la Facultad de Derecho en la UBA, fue importantísimo para intentar sellar ideas, mejorar propuestas y ver quién tiraba la chicana más ingeniosa.

Sin embargo, hubo momentos en los que Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro País) hablaron sin decir ni una sola palabra: la comunicación no verbal a veces juega a favor y otras en contra. Entonces, ¿Cómo les fue a cada candidato?

En comunicación con BigBang, Marcelo Sola, especialista en comunicación no verbal y Coach Ontológico Profesional explicó que Massa se vio “más comercial”, que Bullrich se quedó corta en cuanto a su manejo corporal, que Schiaretti estaba más relajado porque “no está en la primera línea de los presidenciales”, sobre Bregman contó que se “le nota” la experiencia y que a Milei le vino bien peinarse un poquito.

Según tu opinión: ¿Quién estuvo más “coacheado” para el debate presidencial?

-Coacheado no, asesorado. Porque coacheado también tiene que ver con la palabra ‘emoción’ el coaching va con la mano de la emoción y acá no noté coaching; acá asesoramiento. El asesoramiento tiene que ver con cómo deberías pararte, cómo deberías comunicarte o qué deberías decir para ser más, creíble o llegar a mejor lugar a la hora de expresar lo que querés comunicar y faltó esa comunicación que tienen habitualmente los políticos cuando quieren dejar claro en algo.

Sobre todo en el último debate presidencial con todo lo que eso implica: el rating, que te están mirando por cámara, tenés que ser creíble, no tenés que parecer ni dudoso, ni dubitativo, ni mentiroso, ni tensional, ni Nervioso. Es un montón de información que obviamente un buen asesoramiento debería cubrirse.

Cuál fue tu percepción sobre los candidatos, ¿alguno estuvo mejor que otro?

- Bregman, teniendo tanta experiencia en otros debates porque ya fue candidata a Presidente en otras oportunidades, esa vehemencia al hablar al comunicar, la verborragia que tiene cuando quiere dejar claro algo con mucha potencia, con mucha seguridad, la posicionaron muy bien en el debate. Esto que le dijo la vez anterior ‘gatito mimoso’ a Milei, no la vi confrontativa como el debate anterior, pero sí vi la vi bien posicionada. La chicana siempre existió, siempre está, pero la vi bien posicionada.

El turno de Schiaretti, lo vi muy hablando de ‘Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba’. Lo vi como que estudió, con una posición más tranquila, estaba por momentos tensos, pero más que eso no tuvo otro tipo de enfrentamiento y no lo vi tan nervioso. A lo mejor sabe que es candidato pero no le alcanza para estar entre Milei, Massa y Bullrich; entonces hablás desde otra posición: más relajado más tranquilo.

Con respecto a Patricia Bullrich, la vez anterior que la vi un poco más callada, más insegura, bueno esta vez la vi más segura. Pero éste ‘más segura’, le permitió hablar de una forma diferente porque tenía un problema en el ojo derecho, se sonó la nariz, no tomó tanta agua como las veces anteriores.

También noto que cuando es leído lo que va a decir se traba, mucha muletilla al comunicar, hay mucha duda, hay mucho bache en su comunicación verbal. Cuando lo dice a capela sin leer, efusiva, con ese carácter que la tiene, que la caracteriza, siempre bueno es otra Patricia Bullrich. Cuando lee, es totalmente diferente… le faltó soltarse más, le faltó chicanear un poco más, ir más al juego, a la fuerza que ella dice tener, ¿no?

Al candidato Milei, en su presentación en el anterior debate lo vi más arrogante, más engreído cuando se presentó, sabiendo que había ganado las PASO, estaba en otra posición. Ahora lo vi más calmado, más tranquilo, con miradas, gestos y expresiones, con algunas risas cínicas irónicas que habitualmente tiene.

Lo vi bien asesorado, tranquilo para mantenerse en la línea sin irse, claro está que a lo mejor con una chicana más fuerte, se sabe que a lo mejor el cuerpo de él habla y se expresa más, pero en esta oportunidad se lo vio bastante controlado. A Sergio Massa yo lo anoté de una forma distinta a la anterior: no muestras gestos, expresiones, miradas efusivas amigas a la emoción.

Está frío cuando le hablan, no le entra ninguna bala… le están hablando de inflación: no se inmuta. Le hablan de desocupación: tampoco. El dólar: tampoco. No empatiza con los otros candidatos y obviamente no empatiza con el público. Sí noté una diferencia en Sergio Massa: esta vez, lo vi más comercial, se vendió más a la hora de hablar de lo que iba a hacer, nombró varias veces a Tigre en su en su discurso, trató de salirse de ese Massa, que se vio muy rígido, muy estancado en su postura y se vio más abierto y comunicativo esta vez.

En redes sociales, se comentó que Patricia Bullrich fue la más floja ¿Coincidís?

-A Patricia Bullrich la vi distinta. Se quiso soltar más, pero pierde esto que yo llamo genuino, espontánea y natural. La vi muy muy armada en su relato, entonces se equivocan las palabras hay algunos furcios en el para lenguaje, como el tono de la velocidad, el ritmo de la voz.

Hay algunos errores en su acto discursivo y eso la deja en desventaja cuando se está expresando. Entonces no sé si floja, pero lo que hizo comunicar verbalmente y corporalmente por más que haya sido congruente, le faltó soltarse más, abrirse más, le faltó tirarse a la pileta.

En el primer debate, Milei se mostró muy tranquilo. En la segunda parte del debate ¿lo notaste igual?

-Se lo veía más prolijo en el peinado, ¿no? Esto de cuidarse en el peinado también es: ‘Ya capté el público más juvenil con el pelo de revoltoso. A lo mejor más peinado, puedo captar otro público´; también es una estrategia para ganar votos que me parece le sirve y le va a favor. Porque si mantengo la postura corporal, no me voy al diablo hablando y no me desespero cuando tengo que expresar algo y encima estoy estéticamente bien, es congruente todo en su conjunto.

¿Quién “ganó” el debate? ¿A quién se notó más convencido de su discurso?

-Creo que si hablamos por convencimiento ninguno se destacó. Massa fue y dijo lo que tenía que decir en cuanto a las cosas que iba a hacer; a lo mejor cuando le hicieron alguna pregunta fuerte esquivó y contestó lo que él quería expresar. Patricia Bullrich sin lectura leída, se expresó mejor que leída entonces pasó. No te digo que fuera la mejor ni la peor, pero pasó.

Milei mantuvo la cordura en cuanto a su comunicación. Venía llevando al debate anterior. Miriam Bregman, con ese gesto efusivo, esa forma de hablar que habitualmente la caracteriza, le puso potencia pero habló medianamente bien, se nota que tiene experiencia en el área y lo demuestra. Schiaretti desde su postura, de Córdoba, desde la forma que tiene para comunicarse tranquilo de una forma distinta, más relajada hasta inclusive generaba cierta confianza a la hora de hablar.

Cabe destacar que están frente al público, que no se miran en los ojos, que tienen una cámara adelante, que a lo mejor no tiene experiencia debatiendo en general, que hay cuarenta y pico de puntos de rating, que está todo un país mirándolos y sabiendo que si quieren tener un convencimiento, con seguridad, sin tensión corporal, con confianza, seducir a la audiencia es un montón de información que obviamente los candidatos lo tienen que tener y la tienen ese saber llevar.