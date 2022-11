Gildo Insfrán insultó a María Eugenia Vidal y ella lo tildó de "Violento, mitómano y autoritario"

La recorrida electoral que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal realizó por la provincia de Formosa, terminó con un fuerte cruce entre ella y el gobernador Gildo Insfrán, luego de que éste la calificara como "retrasada mental". "Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental, o de quienes le informan, no sé", expresó el polémico mandatario del noroeste argentino.

El video donde se ven y escuchan las inoportunas declaraciones del funcionario, fue compartido por Vidal en su redes sociales, acompañado de unas palabras de repudio acerca de la desubicada reflexión del formoseño. "A Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un ‘retraso mental’. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo", escribió la precandidata.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La presencia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en la primera fila durante el discurso de Insfrán, también fue motivo de repudio y debate en las redes sociales, y en algunos medios de comunicación que prefirieron resaltar que el hijo de desaparecidos no se opuso al ataque que realizó el gobernador. Quienes sí criticaron las palabras de Insfrán fueron los colegas de Vidal, claro está, opositores al gobierno nacional.

"Mi solidaridad con María Eugenia Vidal, que en Formosa recibió ataques de la patota del PJ y agravios del gobernador preferido de Cristina y Alberto. Insfrán hace décadas que confunde Estado y Gobierno con él mismo. Atrasa un siglo", tuiteó el diputado radical por Cordoba Mario Negri.

Otro de los que tuvo palabras de apoyo para la ex gobernadora, fue el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: "Es inconcebible que un Gobernador hable así de ella o de cualquier persona. El patoterismo y la violencia nunca fueron el camino ni lo serán en la Argentina que vamos construir", escribió.

También tuvo palabras de repudio la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "¡Qué se puede esperar de un dictador! Trabajamos juntos por la libertad de los formoseños. ¡María Eugenia, estamos con vos!", publicó la mujer que suele defender el accionar polémico del gatillo fácil y la violencia institucional, y la autora de la frase "quien quiere andar armado, que ande armado".

La polémica entre ambos referentes había comenzado ayer, cuando la porteña denunció que desde su llegada no paraban de mandarle "punteros" para amedrentarla.

"¿Saben por qué Insfrán nos amenaza y manda punteros cuando recorremos Formosa? Porque no quiere que mostremos la miseria que defiende. Estas son las viviendas que entregan. Esto según el kirchnerismo es digno", había publicado en Twitter la ex mandataria bonaerense.

"Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán", indicó Vidal. "Este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer", agregó.

Del ataque que denunció la ex gobernadora no hay registro de imágenes, ni tampoco se pudo confirmar si eran militantes que respondían a Insfrán o simplemente opositores a la gestión de Cambiemos, la cual acumuló mucho desgaste en sus cuatro años de gobierno y endeudamiento masivo.

"No nos van a hacer agachar la cabeza, que traigan todos los porteños que quieran que les vamos a pasar por encima”, había dicho Insfrán cuando fue denunciado por Vidal. Algo que cuenta con algunos fundamentos para interpretarse como una amenaza.