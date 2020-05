Ginés dijo que la "cuarentena va a seguir" después del 10 de mayo, pero "con otras características"

Cada vez son más los vecinos, trabajadores, empresarios o emprendedores los que elevan la voz y sostienen que el aislamiento social, preventivo y obligatorio -decretado por el gobierno el pasado 20 de marzo y que durará, al menos, hasta este 10 de mayo- es cada vez más difícil de sobrellevar.

En este contexto y de cara a lo que sería una nueva posibilidad de extender la cuarentena obligatoria, al menos en los distritos más complicados por el avance del coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García confirmó que “la cuarentena va a seguir” durante algunos días más después de este domingo, pero aclaró que será con “otras características".

En diálogo con Crónica, el funcionario se refirió el cansancio de la sociedad después de estar 45 días encerrados –en la gran mayoría de los casos- en sus casas.

"Se nota y es lógico. No es masivo, pero algunas personas están cansadas y angustiadas. Muchas quieren volver a algún tipo de actividad por fuera de sus domicilios que les permita mejorar su subsistencia”, señaló.

Y agregó: “Es cierto que esto existe y que nosotros lo tenemos muy en consideración. Inclusive la idea que tuvo el Gobierno nacional, hace ya algunos días cuando fue el anterior decreto, de permitir algún esparcimiento tenía que ver con eso: recuperar alguna parte de la vida parecida a como era antes. Y eso tenemos que hacer”.

De esta manera, el ministro sostuvo que para “flexibilizar” la cuarentena la sociedad deberá implementar el “mismo esfuerzo” que realizó para respetarla manteniéndose en sus casas.

“El distanciamiento, el barbijo, respetar horarios y colas, las distancias, el uso del transporte público con todos los recaudos”, enumeró a la hora de explicar cómo sería esta flexibilización.

Finalmente, Ginés remarcó que entiende que existen “muchas necesidades sociales y económicas” actualmente en el país y remarcó que este proceso fue todo un “éxito”.

“Tenemos que considerar la actividad social y la económica”, agregó el ministro de Salud, quien destacó que uno de los temas más delicados será el regreso habitual del funcionamiento del transporte público.

Durante la entrevista, el ministro de Salud aclaró que la curva de contagios se aplanó en algunos casos, en otros disminuyó y en el resto desapareció. “En el AMBA (Capital Federal y Gran Buenos Aires) hay un pequeño crecimiento, lo miramos todos los días a toda hora, como debe ser. Es una situación controlada, pero no cantamos victoria”, manifestó.

Y continuó: “Es una pandemia que nosotros no podemos evitar. Estamos tratando, creo que, con éxito desde el primer día, que realmente no tenga gran impacto. Y si impacta, en los que impacta, tengan todos los servicios esenciales disponibles. Las personas tienen miedo, no quieren ir al médico. Eso va a ir mejorando en el sentido de que es bueno que no concurran”.

Finalmente explicó que “la cuarentena es víctima de su propio éxito. Es difícil salir cuando nos va tan bien. ¿Qué razón hay para salir si nos va tan bien? Y, hay razones... La gente no puede estar tanto tiempo como hemos pedido durante este tiempo. Y mayoritariamente ha cumplido. Hay que pedirle a la gente que cumpla fuera de la casa lo que cumplió adentro. No se puede tener paralizada la economía, tiene que empezar a moverse un poco más”, sentenció.