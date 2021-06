Ginés González García volvió a cruzar a Bullrich: la denuncia mediática que condiciona el nuevo acuerdo

¿Qué pasó con la negociación con Pfizer por su vacuna contra el coronavirus (Covid-19)? Esa pregunta se repite en canales, diarios y radios. La hacen dirigentes de la oposición, en especial después de la falsa denuncia mediática que realizó Patricia Bullrich sobre un presunto pedido de coimas, que al día de hoy no puede justificar. Es por eso que en las últimas entrevistas que dieron el ex ministro de Salud, Ginés González Garcia, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, es uno de los puntos recurrentes.

“Nosotros compramos todas (las vacunas), negociamos con todas y compramos todas las que pudimos tener oportunidad en un tiempo más o menos razonable. No fue un impedimento el precio de Pfizer, ni otro tipo de impedimentos", remarcó González García en diálogo con la periodista María O'donnell.

El ex titular de la cartera sanitaria tuvo que salir a responderle a la denuncia mediática que realizó la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, sobre que hubo la existencia de un pedido de coimas por parte de González García a la farmacéutica norteamericana por su vacuna desarrollada junto a un laboratorio alemán.

“La locura de lo que dijo esta señora (Bullrich) con respecto a la negociación con Pfizer... No tengo ningún problema en dar ninguna explicación. Lo que no puedo admitir es que haya dicho algo en el tema de los sobornos”, remarcó el ex ministro.

“Voy a ir con todo porque todo el mundo tiene claro lo que hizo y no. No voy a permitir nunca que digan que había un pedimento económico de mi parte. Según los abogados está muy claro”, agregó al hablar sobre la denuncia que presentó contra Bullrich.

Vizzotti también hizo referencia al tema. En diálogo con Radio La Red sostuvo que no existieron exigencias desmedidas por parte de Pfizer y que tampoco hubo pedido o pago de coimas. "Ni Pfizer pidió los glaciares, ni Argentina pidió coimas", remarcó.

Horas antes, la ministra de Salud remarcó que era un problema ante las negociaciones con los laboratorios que la oposición plantee tantas dudas a las que calificó como "ruido".

Todo esto sucede además en el contexto de que se conoció un nuevo correo desde la empresa enviado al propio Ginés, en el que el presidente de la filial argentina le remarcó que no había condiciones diferentes para el país con respecto a los demás de la región.

En esa misiva, fechada el 15 de diciembre de 2020 y publicada por el diario La Nacion, la empresa le remarcaba que había dos puntos troncales que restaban resolverse. La palabra "negligencia" en la ley de vacunas y la limitación de los bienes que establecían en lo que respecta a la inmunidad.

Dicho de otra forma, Pfizer como el resto de los laboratorios que desarrollaron vacunas quería cuidarse la espalda debido a que la vacuna se desarrolló en 8 meses cuando en condiciones normales necesita al menos dos años.

La palabra "negligencia" fue una de las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados al texto que envió la Casa Rosada al Congreso. "Cada vez estoy más convencido de que no hubo comunicación entre el Gobierno y el Congreso. No se entiende sino", se sinceró uno de los estrechos colaboradores del ex ministro.