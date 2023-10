Giuliano dio un dato revelador sobre la renuncia al subsidio de transporte: "No se anotó nadie"

Tras el anuncio del Ministerio de Transporte sobre la posibilidad de renunciar voluntariamente al subsidio en los medios de transporte con la Tarjeta SUBE, comenzaron las especulaciones sobre cuánto pasaría a costar el boleto de subte, colectivo y trenes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos llegaría a los 700 pesos (teniendo en cuenta el precio del dólar blue) y, a pesar de que los libertarios vaticinaron que este movimiento sería un hecho en su gobierno, lo cierto es que ninguno de sus votantes se adhirió.

Así lo confirmó el ministro de esa cartera, Diego Giuliano, en declaraciones a Radio 10, donde dejó en claro: “Quien acepta que el Estado esté presente y no ausente, no tiene que hacer nada”. Según había explicado anteriormente, la medida entrará en vigencia el 27 de octubre y el trámite para dar la baja es muy sencillo y, una vez publicada en el Boletín Oficial, al subir al colectivo, el usuario que haya renunciado deberá pagar una tarifa diferencial y actualizada.

“No se anotó nadie. Hasta ahora no tuvimos casos”, explicó el funcionario, quien continuó explicando: “Lo mejor que puede pasar en la democracia es el esclarecimiento de la información. Entonces cuando uno tiene que tomar una decisión y estamos a pocos días, y una campaña política se hace en base a la eliminación de los subsidios, en este caso al transporte, y esto lo hace con mucha intensidad Javier Milei, y en menor grado pero muy parecido Patricia Bullrich, porque ya durante su gobierno se eliminaron los subsidios al transporte al interior argentino, y nos dejaron un lío con eso”.

“A partir de ahí lo que planteamos es algo optativo, voluntario, que esclarezca lo que significa eliminar el subsidio al transporte. La tarifa del AMBA, que va de 53 pesos a 75 aproximadamente, va a 700 pesos, porque el planteo de mi ley es que se retire el Estado, que el Estado se vaya del tema, y lo acabo de ratificar”, remarcó Giuliano.

En el mismo sentido en el que el candidato presidencial Sergio Massa explicó que los libertarios celebraban este tipo de medidas y que, a través de esta medida podían hacer claramente la cuenta de “cuanto les contaría por mes”. Giuliano explicó que eliminar el subsidio altera completamente la economía familiar. “Es un error pensar que el subsidio es un gasto, por el contrario, es una inversión pública y eso justamente es lo que plantea Massa. Y en ese sentido hemos trabajado con la tarjeta SUBE, la extendimos a 53 localidades del país, para llegar con el subsidio al bolsillo de la gente“, consideró el ministro.

Qué respondieron Milei y Bullrich sobre la renuncia del subsidio

Según informó el líder de La Libertad Avanza, los subsidios al transporte generan un “nivel alto de déficit” y por lo tanto, el Estado debe retirarse para darle paso al sector privado. “Los trenes deberían ser privados, cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo eran ingleses”, remarcó cuando planteaba los ejes de su campaña presidencial, apoyada por el candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, quien consideró que la renuncia al subsidio es discriminación por el voto.

Por su parte, la candidata presidencial del Junto por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó al Gobierno de querer despegarse de la responsabilidad de anunciarle a la gente que debe pagar cerca de 700 pesos el boleto de colectivo en caso de que voten a ella o a Javier Milei y afirmó que Sergio Massa es “el peor ministro de Economía de la historia”.

Sin embargo, Massa respondió a ambos candidatos y aseguró que no se trata de ninguna extorsión sino de una realidad, porque no eliminaría el subsidio de un día para el otro. Además, dijo estar entristecido del nivel de violencia con el que se refieren tanto Milei como Bullrich al resto de sus contrincantes, aunque sentenció: "Que me diga burro una señora que no puede completar una frase me parece patético".