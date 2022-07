Grabois le declaró la guerra a Batakis: la rosca detrás de sus críticas y la puja por la caja

La paz duró poco. A ocho días de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, tras la renuncia de Martín Guzmán, uno de los representantes de las organizaciones sociales ya salió a criticarla con dureza. Otra vez fue interno en el Frente de Todos. El protagonista de esas palabras fue Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que forman parte del partido oficialista.

Por la mañana, la ministra de economía brindó una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández. Minutos después, Grabois la destrozó durante una entrevista con Futurock en la que dijo: “Batakis me hizo acordar a la catequesis: creo en el equilibrio fiscal, en el FMI, es un credo. Pero creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable”.

Y continuó sus críticas por la falta de una medida que apunte a las políticas sociales: “Por ahí Batakis, que habla con un lenguaje duro en término de las medidas, en el corazón tiene algunas medidas sociales que aún no anuncio. Mientras tanto, no vamos a esperar que eso suceda. Por eso, el próximo miércoles habrá asambleas en barrios de todo el país en las que van definir acciones para que haya medidas social acordes a la agrave situación”.

En otra entrevista en Radio con vos, Grabois sumó: “Vamos a pelear porque acá hay una puja distributiva abierta y solo están peleando los poderosos, no es contra nadie sino a favor del sector que intentamos representar”. Y completó con una crítica a la defensa del equilibrio que hizo Batakis: “No me molesta, hay que ser estúpido para estar en desacuerdo. El tema es que el problema del déficit se puede arreglar o ajustándole a los de más abajo o recaudando más con los de arriba”.

Por otra parte, el dirigente piquetero explicó: “En cuanto a la segmentación de tarifas o el revalúo inmobiliario, la ministra va a llevar la cuestión para su lado porque va a quedar bajo la el Ministerio de Economía, y espero que no sea para darles exenciones impositivas a quienes viven en Barrio Parque o Puerto Madero, que pagan dos mangos. Si hacen bien la cuenta en los sectores de mayor recaudación les va a alcanzar para reducir el déficit fiscal y para algo que me preocupa, y que no dijo, que son las medidas del shock redistributivo que necesitamos que funcionen paralelas a la medidas de estabilizacion macroeconómica”.

También lanzó críticas a la nueva ministra y a Guzmán: “Batakis es una persona con energía y autoridad, y eso es algo que si bien no necesariamente es bueno sin dudas es mejor que ser pusilánime, que tener una actitud timorata y si querés traicionera como la del ministro saliente. Y esto lo digo con dolor porque es un tipo que me cae bien y al que le ponía muchas fichas. Pero no se la bancaba para decir las cosas de frente y lo dejo de garpe al Presidente que fue quien más lo banco”.

La última frase es la misma que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su último discurso en defensa del Presidente y apuntando a Guzmán. En ese sentido, Grabois se refirió a la ex presidenta y aseguró: "Si la ministra está alineada con las ideas que planteó Cristina Kirchner, debería estar trabajando por el Salario Básico Universal o medidas redistributivas".

Críticas al Evita

El enojo del dirigente de la CTEP tiene una razón muy importante. Fue él quien puso la cara hace poco más de una semana para romper con el Movimiento Evita y lograr que los “intermediarios” de los planes sociales, a los que apuntó Cristina, sean eliminados del Gobierno. De esa manera, el objetivo era que los Potenciar Trabajo, por ejemplo, pasen a manos de los municipios y no que recaigan sobre las organizaciones sociales oficialistas y opositoras. Es decir, se jugó a fondo.

También fue el propio Grabois quien en una entrevista en C5N lanzó una bomba y habló de “hiperinflación” generada por la deuda externa. “La única que vio esto es Cristina. Hace un año y medio me dijo que estamos en riesgo de entrar en una híper. Hay una situación muy jodida y una crisis de deuda que no se resuelve fácil”, afirmó el dirigente que tiene tres diputados propios en la Cámara: Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho.

Eso ocurrió el 6 de julio. También había dicho que la designación de la ministra era “una buena noticia”. Y completó: “Pero eso solo no resuelve los problemas. La banco fuerte a Batakis pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el Salario Básico Universal antes de ser ministra. Hay que combinar la estabilización de la macroeconomía con un shock redistributivo. ¿Cómo vamos a estar discutiendo si hay dólares para que River compre un jugador, si la gente se está cagando de hambre? ¿Les estamos regalando los dólares a los empresarios? Se tiene que cortar toda venta de dólares que no sea para insumos esenciales para la producción argentina”.

La respuesta

¿Qué opinan del Gobierno Nacional después de lo que dijo Grabois hoy? Desde los pasillos de la Rosada también se escucharon duras críticas contra lo que dijo el dirigente piquetero. Una fuente oficial explicó: "Antes de poder dar cualquier discusión sobre el Salario Universal hay que calmar al mercado y este tipo de ataques no ayudan". Sin dudas, el fuego amigo no ayuda en nada y no son horas para críticas ni constructivas, ni destructivas y mucho menos en público.

Es que el Frente de Todos, con el presidente y la vicepresidenta a la cabeza, ha elegido disputar los lugares de poder político y económico frente al electorado y con los miembros de la oposición como espectadores de lujo. Pero eso no es lo peor. Han elegido dar esa batalla pública en medio de meses de inflación constante, operaciones mediáticas, intentos devaluatorios y sueldos deprimidos. Este sólo es un nuevo capítulo.