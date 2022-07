Grabois y Belliboni le exigieron el Salario Universal al Gobierno y anunciaron piquetes para la semana que viene

El hall central de la Estación Constitución de la Línea Roca se convirtió en el escenario perfecto para que Juan Grabois, Eduardo Belliboni, diversas organizaciones sociales, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma se le plantaran al Gobierno Nacional con una nueva exigencia: el salario universal.

En ese contexto, Grabois y Belliboni adelantaron que el miércoles 20 habrá piquetes en todo el país y el principal punto de marchas será la Ciudad de Buenos Aires, adonde se esperan cortes en todos los accesos si el Gobierno de Alberto Fernández no les da una inmediata respuesta a todos sus reclamos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la asamblea de organizaciones sociales, Grabois afirmó: “Hay una unidad generalizada de los movimientos populares, sindicales, porque esto no da para más. El Gobierno tiene que tomar consciencia que lo primero que tienen que calmar son las necesidades. El Frente de Todos tiene que recuperar el rumbo del contrato social electoral de 2019, que era empezar por los últimos, sino va a ser un recuerdo fallido de la historia”.

En tanto sobre el paro y lock out de los ruralistas y dueños de campos de Argentina, el líder de las organizaciones sociales también dijo: “Lo que hacen es parte de la puja distributiva que hay en Argentina. Lo que no puede ser es que el Gobierno, en vez de patear para el pueblo, patea para los poderosos. Con 5 puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el Salario Básico Universal”.

Durante la asamblea en la estación Constitución también estuvieron presentes el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, y Belliboni, del Polo Obrero. Tras el encuentro, Godoy dijo: “Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario mínimo, e implementar el Salario Básico Universal”.

Por su parte, Belliboni, que el jueves 14 por la mañana llevará adelante una marcha del Obelisco a Plaza de Mayo, dijo en diálogo con la prensa: “Mañana discutiremos si nos sumamos a la movilización del 20, pero seguramente estaremos en las calles porque compartimos con estas organizaciones la necesidad de luchar en las calles y exigir un paro nacional general a las centrales obreras”.

Y completó: “Ya le extendimos la invitación al MTE para que nos acompañen en la movilización de mañana. Por su parte, los líderes de la CTA Autónoma que durante la asamblea discutieron “un piso de ingresos y el avance del Salario Básico Universal para todos los trabajadoras y trabajadores informales”.

Por su lado, Grabois y Belliboni confirmaron que hoy desde las 18 horas se llevarán a cabo 300 asambleas de vecinos en los barrios populares para tratar los temas urgentes que los afectan. A partir de eso, organizarán un plan de lucha para pedirle al Gobierno Nacional la creación del Salario Básico Universal; el aumento del salario para empleados públicos y privados; aumento para jubilados que cobren la mínima; y aguinaldo para los cooperativistas de obras públicas y que cobren Potenciar Trabajo.