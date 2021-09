Granata acusó a su partido por la filtración del video: "No me amedrentan las operaciones berretas"

Durante la noche de este martes se filtraron fotos y un video del festejo de cumpleaños de Amalia Granata, en febrero de este año, en las cuales se puede ver a la rubia acompañada de varias personas, entre ellas, algunos famosos muy conocidos.

Las imágenes se dieron a conocer a días de las elecciones y en el mismo tono crítico que con las de la celebración de la primera dama Fabiola Yañez, ya que en ninguno de los dos casos se respetó la distancia social y las normas del cuidado por el coronavirus. Consultada acerca de la aparición de este material, la política no dudó en señalar a la gente de su mismo partido: "Que la política, en vez de hacer estas operaciones berretas, empiece a laburar".

Sucede que las fotos muestran a Granata y a sus invitados sin el barbijo puesto, y además, no se cumplió la distancia de al menos un metro y medio entre persona, dado a que los presentes se pusieron a bailar y posaron para las fotografías muy juntos.Eso también se observa en un video que trascendió.

Entre los invitados conocidos estuvieron Yanina Latorre, Luli Fernández y Marcelo Polino, aunque también estaba la familia de Amalia y otros allegados no famosos.

Lo cierto es que el festejo fue realizado el 28 de febrero de este año, cuando la situación epidemiológica del país era diferente, y en la Argentina ya no estaban prohibidas las reuniones sociales en viviendas. La diferencia con la foto del cumpleaños de Yañez es que, primero se trata de la primera dama y el presidente, y segundo, la celebración ocurrió a mediados del 2020, cuando había una cuarentena estricta en el país.

De hecho, Granata fue muy crítica con Alberto Fernández por haber festejado en la Quinta de Olivos el cumpleaños de Fabiola, y por eso, muchos hoy la atacan en las redes sociales por tener un doble discurso. Ante esta situación, decidió usar su cuenta de Twitter para hacer un descargo y aclarar cómo fueron las cosas en su caso.

"El 26/02/21 cumpli 40 años, en ese momento regía el DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), no ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre. LAS OPERACIONES BERRETAS DE LA VIEJA POLITICA NO ME VAN A AMEDRENTAR", aseguró.

Además, habló en A24, donde comentó que para no juntar tantas personas, hizo varios festejos separados, y que, incluso, esto ya lo habló en su momento en el programa de radio de Polino. "Los protocolos decían que se podía de hasta 10 personas al aire libre. Yo invité a 10 personas al aire libre en mi casa. Eso es una galería descubierta y después está todo el jardín. En la mesa había alcohol en gel, le tomé la temperatura a los invitados en la entrada, fueron con todos los protocolos que debíamos tener y la verdad es que yo lo mostré en febrero esto", sumó.

Consultada sobre la publicación del video, Granata dijo que le parece que gente de su mismo espacio lo hizo público. “Lamentablemente creo que esto nació de mi propio espacio. Que la política, en vez de hacer estas operaciones berretas, empiece a laburar, viejo. Yo estoy acá laburando y queriendo sacar a mi provincia, mi Rosario, mi Santa Fe, adelante. Terminemos con estas pavadas berretas que nivelan para abajo a la política", cerró.

Para estas elecciones legislativas, la actual diputada provincial por UNITE es precandidata a Senadora Nacional por Santa Fe Nos Une, de Juntos por el Cambio.