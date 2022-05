Granata pidió por la vuelta del Servicio Militar Obligatorio y la liquidaron en redes: "Escupió en la memoria del soldado Carrasco"

Desde 1901 a 1995, el servicio militar en Argentina fue obligatorio. Cada año, un sistema de sorteo asignaba un número entre 1 y el 1.000 a cada uno de los últimos tres del documento de identidad o la libreta cívica. Anualmente se anunciaba un número de corte y aquellos elegidos eran llamados inicialmente a servir a la edad de 18 años, aunque de manera inicial era a los 21.

El Servicio Militar Obligatorio fue eliminado hace ya 28 años, cuando el difunto ex presidente Carlos Saúl Menem dispuso su abolición en 1994 luego del asesinato del conscripto Omar Carrasco. El joven soldado de 19 años recibió una brutal paliza que le quitó la vida el 6 de marzo de 1994 en un cuartel de la Patagonia: hacía apenas tres días que había entrado a la "colimba".

El crimen ocurrió en el Grupo de Artillería 161 de Zapala (Neuquén). Hasta que llegó al cuartel, Carrasco jamás había salido de Cutral-Có —su pueblo, a 100 kilómetros de Neuquén—, donde colaboraba con la economía familiar repartiendo pollos congelados. Era el mayor de cuatro hermanos. Un chico tímido y servicial, al que le gustaba tocar la guitarra y leer el Nuevo Testamento.

Según determinó luego la Justicia, aquel día "tres uniformados" habían querido castigar a Carrasco por una falta. "Avivarlo" a los golpes. Pero la paliza terminó mal y el conscripto quedó agonizante. Murió alrededor de una hora después.En agosto, mientras la investigación del crimen ya tenía repercusión nacional, Menem firmó el decreto que puso fin a la conscripción.

El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 años cada uno, como responsables del homicidio. Al sargento Carlos Sánchez lo condenaron a 3 años de prisión efectiva por encubrimiento. Según la sentencia, a Carrasco le pegaron porque era torpe para la vida militar y eso desató la "ira violenta" de un subteniente que "reaccionaba con furor inusitado".

Bajo este panorama y luego de un viaje por Israel, la diputada provincial Amalia Granata propuso el regreso del Servicio Militar Obligatorio en todo el país con una serie de "estrictas condiciones". Por ejemplo, que sea para todos: hombres y mujeres. "Estuve en Israel y allí el Servicio Militar es obligatorio. Me encantó y me parece fabuloso. De hacerlo acá encaminaría la conducta de los jóvenes en el país", dijo la funcionaria.

En una entrevista realizada por el canal LN+, la diputada provincial de Santa Fe sostuvo que el Servicio Militar Obligatorio es una herramienta fundamental para combatir la delincuencia joven y bajar el desempleo. "Esto encaminaría la conducta de los jóvenes en Argentina", sostuvo y resaltó que el nuevo sistema sería "para hombres y mujeres". "Terminás el secundario y 2 años de servicio obligatorio para todos", destacó.

Granata aseguró durante la entrevista que "es necesario dejar el pensamiento de lo que fue el viejo Servicio Militar y abordar ese entrenamiento desde una perspectiva positiva para la formación de los ciudadanos". “Creo que es necesario para todos. Hay que pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y se les pueda enseñar un oficio", dijo.

Y continuó: "Ahora tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle. Primero hay que generar una conducta. Con eso podés encaminarlo hacia esa conducta y darles otro estilo de vida. Luego de eso, creo que se podrían tomar un año sabático para irse de mochileros o a vivenciar otras experiencias y a los 23 arrancar con los estudios y la facultad". Para la diputada, el Servicio Militar debería ser de "dos años para las mujeres, y de dos años y medio para los hombres".

Luego de que le aclararan a la funcionaria que el servicio militar en Israel es obligatorio porque históricamente es un país que está en guerra, la diputada provincial no dudó: "Vení a Rosario, no hace falta estar en Ucrania para ver una guerra. Rosario está en balaceras todos los días, no hace falta irse tan lejos para ver una guerra", sentenció.

La gran mayoría de los internautas salieron al cruce de Granata, quienes le recordaron sus inicios, pidieron su renuncia y afirmaron que "escupió en la memoria" de Carrasco. "Como no pudo obligar a las mujeres a parir ahora quiere obligar a hombres y mujeres a hacer el servicio militar. Búscate un proyecto honesto, Amalia", opinó, por ejemplo, una internauta.