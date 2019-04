Acusan a Metrovías por hacer pasar viajes a Alemania como costos de la concesión del subte

A partir de hoy el boleto de subte pasará a costar $19 debido a la actualización de la tarifa técnica. El contexto de aumentos generalizados en el transporte público no le escapa al subte, debido a la correlación que deben tener para que los usuarios no se vuelquen masivamente a uno por sobre el otro por cuestiones presupuestarias. Sin embargo, dentro de la actualización de la tarifa se esconden un sinfín de denuncias cruzadas sobre fallas en el cálculo, sobreprecios e ítems que no deberían considerarse.

Pero ahora la trama sumó un detalle más. La legisladora porteña por Unidad Ciudadana, Paula Penacca, presentó una denuncia penal contra Metrovías, que es la empresa que tiene el contrato de la concesión del servicio, y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), debido a la existencia de gastos que nada tenían que ver con la tarifa.

En su presentación judicial Penacca remarcó que dentro de los gastos operativos que rindió Metrovías se encuentran una serie de facturas por viajes realizados a Berlín. Si bien el motivo no fue especificado, hay que tener en cuenta que para la licitación que se encuentra en curso para la concesión de la red de subterráneos Metrovías se asoció con la alemana Deustche Bahn (DB).

La premisa de la denuncia de Penacca es que el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con los usuarios, financió los viajes de los directivos de la compañía a Alemania debido a que incluso fueron rendidos como viáticos de los gastos operativos.

En 2012, cuando la Ciudad comenzó con las negociaciones para hacerse cargo de la operación del subte ,se sancionó la ley 4.472 que establece qué comprenden los gastos operativos. En concreto se trata de todo lo relacionado a mano de obra, gastos de mantenimiento, energía eléctrica, seguros, otros gastos de operación, gastos de facturación, honorarios profesionales, administración, seguridad e impuestos. Los viáticos a Alemania no estarían contemplados dentro de esas categorías.

En las facturas de la agencia de viaje TTS, que Metrovías presentó como viacticos, hay más de $500.000 en concepto de viajes a Alemania, e incluso hasta la ciudad de Córdoba. Por ese motivo, el presidente y el vicepresidente de Metrovías S.A. Alberto Esteban Verra y Joaquín Arturo Acuña, fueron denunciados por malversación de fondos públicos. En tanto, el presidente y el vicepresidente de SBASE, Eduardo De Montmollin y Mauro Alabuenas, así como las directoras María Marta Anzizar y Graciela Vilas, fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y el encubrimiento del desvío de fondos efectuado por Metrovías.

“Descubrimos que se rindió en concepto de viáticos un viaje a Alemania que realizaron sus empleados. Es de público conocimiento que Metrovías se presentó a la licitación pública para quedarse con la concesión de los subterráneos de ese país; incluso llevaron periodistas para promocionarse”, explicó la legisladora Penacca.

En ese sentido, exigió “que se investiguen los millones de pesos que se destinaron en lobby y publicidad en lugar de a mejorar el servicio de subte", a lo que añadió: "Metrovías utiliza fondos públicos para sus negocios privados y SBASE hace que todos lo paguemos mediante subsidios y tarifazos. Dejamos copias de decenas de facturas que prueban ésta muchas otras irregularidades”.

Desde SBASE, y ante la consulta de BigBang, decidieron no hacer comentarios al respecto. "Metrovías quiere aclarar que la compañía no ha incurrido en ningún acto irregular y que, tal como está previsto en el AOM (Acuerdo de Operación), ha utilizado recursos propios en todos los gastos vinculados a su participación en el proceso de Licitación del Subte que se encuentra vigente", agregaron desde la compañía al ser consultados por este medio.

Un lilito en el medio

Uno de los datos de público conocimiento es que la situación de Metrovías y SBASE también generó malestar en algunos sectores de la Coalición Cívica. Tal es el caso del mendocino Gustavo Gutiérrez, que se desempeña como funcionario porteño, que desde fines del año pasado planteó la necesidad de que se investiguen a fondo los balances de la compañía.

Esa situación le generó un problema interno a la propia Elisa “Lilita” Carrió porque hay quienes sospechan de que el kirchnerismo, que no solía judicializar cuestiones del ámbito porteño, tomó envión para comenzar a recurrir a la Justicia, tal y como sucedió con la licitación del Paseo del Bajo, luego de que el propio Gutiérrez dijera en la Legislatura que hay que tener una postura más dura contra las empresas y los posibles negociados con el Gobierno porteño.