Grieta familiar: Mauro Viale salió al cruce de los dichos de su hijo Jonatan contra el Gobierno

Mauro Viale y su hijo Jonatan tuvieron un picante cruce en los últimos días, después de que el joven periodista hiciera un editorial en contra de las recientes medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández. "Utilizar la palabra solidaridad para describir cómo la política mete la mano en el bolsillo a un jubilado que gana $ 18.000 por mes es lisa y llanamente un acto de hipocresía", dijo Jonatan en su programa de radio, lo que llevó a que su padre confesara que no está para nada de acuerdo con la ideología política de su hijo.

El pasado 24 de diciembre, Jonatan Viale hizo un duro editorial en contra de la Ley de Solidaridad, aprobada el pasado sábado a la madrugada por la Cámara de Senadores.

"En 14 días como presidente de Alberto Fernández ya usó la palabra 'solidaridad' en 84 oportunidades. Es decir, seis veces por día, promedio. Utilizar esa palabra para describir cómo la política mete la mano en el bolsillo a un jubilado que gana $ 18.000 por meses lisa y llanamente una acto de hipocresía. Cuando el radicalismo o el liberalismo hace ajuste, es Jack el Destripador y Freddy Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste es solidaridad económica y reactivación productiva. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Doble moral. Doble estándar. Doble vara", aseguró en su programa que se emite por radio La Red.

En su descargo, también indicó que tanto Macri como Fernández finalmente ajustaron, y que la nueva ley aprobada consagra al mundo productivo sosteniendo el mundo del subsidio.

Ante estas palabras, el periodista fue duramente criticado por muchos de sus seguidores en Twitter, por lo que optó por escribir un mensaje en el que aclaró su posición, pero no calmó las aguas. "Los que me dicen gorila y golpista por criticar la ley de Solidaridad Económica son los mismos que hacen cinco meses me felicitaban con excesivo amor por criticar las diez bombas económicas que dejó el gobierno de Macri, a días de las PASO", sostuvo.

Tras el revuelo, este jueves Mauro Viale fue consultado por este tema en Polémica en el Bar, el programa del que participa como invitado. Allí, el conductor indicó que no está para nada de acuerdo con la ideología política de su hijo, y que por eso en muchas ocasiones discuten.

"Yo no creo que esto sea un ajuste. Yo discute con él, pero lo amo, amo a mis hijos. Lo que pasa es que no pienso lo mismo. La gente se confunde, me putea en arameo, y a él también. Hemos soportado agresiones tremendas", sostuvo Mauro, y agregó que a pesar de que no comparte la mirada política de su hijo, no está de acuerdo en que la gente en las redes sociales los insulten.

Según contó el conductor, por la opinión que mantuvo su hijo en el editorial, en Twitter los trataron a ambos de ladrones, judíos y atorrantes, y hasta los criticaban por apoyar. "Él se crió con una ideología diferente, y yo lo apoyo", dijo por último Viale.