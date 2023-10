Grindetti bancó a Bullrich y apuntó a Milei por sus ideas "no terrenales": "Lo vi muy flojo"

El camino al 22 de octubre y las elecciones generales está en la recta final. Tanto en lo nacional, donde se elegirá presidente, como también para algunos distritos importantes como la provincia de Buenos Aires, donde también se elige gobernador. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, es el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) para ocupar el lugar. En este marco, y tras el debate, apuntó contra sus rivales y los de su candidata a presidenta, Patricia Bullrich.

"Yo la vi bien a Patricia en el debate. La vi como ganadora, en el sentido que hizo las críticas en el momento oportuno y tuvo propuestas", reveló el presidente de Independiente en una entrevista ante Argenzuela. "Lo vi muy flojo a (Javier) Milei, contradictorio. A Sergio (Massa) lo vi atajando los penales que le pateaban todos", agregó.

"Creo que vamos a un ballotage y si, como estamos esperando, ganamos la Provincia, podemos apalancar un triunfo en segunda vuelta. Lo que no tengo claro es con cuál de los dos", confesó respecto a las expectativas que tienen respecto al resultado. "Obviamente serían dos discusiones distintas. Una contra un oficialismo que no anda bien y otra contra Milei, donde va quedando claro que las diferencias son importantes y que nosotros tenemos un equipo con mucha experiencia, que él no lo tiene", añadió.

A su vez, cuestionó "el nivel de autoritarismo" que maneja el economista y su "sesgo mesiánico", justo antes de cuestionar el exabrupto machista que tuvo con su para del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). "Ayer el mismísimo Sergio lo paró, porque a la pobre (Myriam) Bregman... el tono era 'sos una tontita'", señaló. "Milei logró instalar que el cambio es él. Nosotros intentamos instalar que el cambio posible somos nosotros", se comparó.

"Milei anda con la motosierra y corta pero no explica el criterio. Tiene que ser con criterio. Él decía que privatizaba todas las empresas públicas, porque los que no quieren buscan el negocio. Yo no busco ningún negocio, yo busco lo mejor. Tenés que entender dónde está el problema porque a lo mejor lo resolvés sin privatizar", explicó sobre sus diferencias con el modelo del libertario.

"Yo voy a llamar a un concurso y voy a decir: 'Miren, todo esto que tiene el Estado, ¿qué le parece al sector privado que podría hacer con esto?'. Por lo menos para entender qué cosas son aceptables por ellos. Y no voy a ser dogmático. Vamos a hacerlo mejor, porque a lo mejor la podemos hacer eficiente. El subsidio no es malo, es malo cuando lo ponés mal", detalló. "El subsidio al transporte no tiene que ir a la empresa, tiene que ir a la gente. Sino al colectivero, como recibe un subsidio fijo le importa un cuerno si la tarifa es buena, si el colectivo está limpio, si renueva la flota", sumó.

"Ese dogma de que el Estado tiene que ser chico. Tiene que ser eficiente, resolverle los problemas a la gente. Lo vamos a dividir en dos: donde el estado tiene que hacer, como educación y salud, y donde el estado tiene que dejar hacer, que es dejar se desarrolle el sector privado", reveló Grindetti sobre su modelo de gobierno.

"Patricia no sólo tiene la convicción, el coraje, la valentía para ir adelante. Sino que tiene templanza para afrontar las decisiones que vienen. Que tengo mis dudas, por las reacciones que veo, que Milei lo tenga", analizó sobre el ex arquero de Chacarita. "Además tenemos ideas que son terrenales. No son 'privaticemos la educación porque está mal o andemos todos armados porque la inseguridad está mal'", ejemplificó.

"Lo que Milei postula, cuando lo rascás un poquito o es imposible o tiene que tener un nivel de autoritarismo brutal para que lleve adelante con un daño enorme. Además muestra el desconocimiento que tiene de lo que es la vida cotidiana de los argentinos", opinó sobre el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA). "Cuando dice que hay que dar un voucher para que papá elija el colegio. Yo le diría: 'Venite a Villa Diamante, que hay un colegio en la villa y el papá no tiene plata para que el chico viaje a otro lado para elegir'. Entonces hagamos una educación buena ahí. Nosotros lo hicimos, fundamos un colegio bilingüe, de doble escolaridad, que es de excelencia", argumentó.

Por otro lado, apuntó contra la poca sustentabilidad política que ofrece el libertario. "Si llegamos al gobierno con números similares a las PASO, vamos a llegar con 500 intendentes, 10 u 11 gobernadores y una fuerza legislativa muy importante, que te asegura gobernabilidad. Él llegaría solo. ¿Cómo va a hacer?", se preguntó. A él le sale el autoritarismo de hacer las cosas porque se le canta. Las actitudes demuestran que mucho no cree en la democracia. Además denosta de tal forma la política, porque dice la casta, pero se sienta con (Luis) Barrionuevo", criticó.

El candidato a gobernador también dio un duro pronóstico para lo que se viene en la Argentina, gane quien gane. "Va a ser un escenario complicado. Lamentablemente se está generando una burbuja negativa en la economía, cuando se termine de desarmar va a sufrir el salario. Todo el que tenga ingresos fijos va a sufrir una licuación brutal", aseguró. También, ante la pregunta sobre el líder político de JxC, remarcó que no duda del apoyo de Mauricio Macri a su lista.

Sobre el evento que destapó una trama de corrupción con el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, Grindetti lo calificó como "horrible, en el marco del 47 por ciento de pobres en la provincia". "No sólo por la corrupción, sino por lo que se vio. Además, Milei hablando de la casta, es como enchastra toda la política, que no es así. Yo podré tener mis defectos, pero tengo mi patrimonio en blanco, se lo muestro a todo el mundo", insistió.

"Creo que nos enchastró a todos y hay mucho malestar con eso. Lo único que podemos pedir es que investiguen todo lo que tienen que investigar, que vayan a ver todo lo que haya que ver, y tratar de mostrar que la política no es así, que en todo caso hay malos políticos", sintetizó sobre el Marbella-Gate.

Sobre los cambios que busca llevar a la provincia, Grindetti explicó su postura para que el poder en el territorio caiga sobre cada Poder Ejecutivo de los municipios. "No es lo mismo una escuela de Carmen de Patagones que de Lanús, vos tenés que dar improntas políticas y los intendentes tienen que ejecutar. De esa forma evitás una división de la Provincia", indicó.

También apuntó contra los gastos excesivos. "Hoy la provincia tiene 20 ministros. Nosotros nos comprometimos a que no sean más de 10. Pasaron de mil cargos políticos a 1.900", sumó respecto a los cambios. "Hay que refundar la administración, porque hoy es muy vetusta. Si le ponés tecnología, y procesos y procedimientos más modernos, te permiten controlar mucho mejor", reconoció.

"Hay que trabajar sobre la Policía en temas de capacitación, hasta en práctica de tiro", develó respecto a Seguridad. "En Lanús tenemos un arma no letal que no es la Taser, que es de gas comprimido y tira un balín de gas pimienta. Y funciona muy bien porque no mata y el policía actúa con más ductilidad", expuso.

También habló de conformar en los grandes distritos una Policía Ciudadana. "Es decir, parte de la Policía, pero ese comisario dependiendo del intendente. Miren el caso de Lanús, que hoy tiene 35 móviles. Nosotros tuvimos que crear una seguridad ciudadana que tiene 90 móviles que compramos nosotros", contó Grindetti.

Por otro lado, revaloró su posición para cambiar la reincidencia por el concepto de reiterancia. "Hoy una persona delinque, sale, vuelve a delinquir y, cómo no está condenada por el primer caso, no es reincidente. La idea es cambiar el Código Procesal y que alguien que comete dos delitos, aunque no esté condenado el primero, queda adentro hasta que se sustancie uno de ellos", propuso.