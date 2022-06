Guerra de libertarios: Maslatón denunció a Milei por “malversación de fondos” y lo calificó de “fascista”

La interna de los libertarios atraviesa su peor momento. Tras la pelea entre el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, y el economista Carlos Maslatón, ahora se sumó un nuevo capítulo. El experto en criptomonedas aseguró que Milei contrató una tropa de “trolls” para que lo ataquen en Twitter.

Desde su cuenta, Maslatón afirmó sobre la supuestra estrategia digital del economista para desprestigiarlo. “Debo tristemente decir que Javier Milei decidió seguir el mismo camino que Sombrilla Larreta y Calaca Roja Espert”, comienza su denuncia, en los que nombró con apodos a Horacio Rodríguez Larreta y a José Luis Espert.

Y enseguida completó en referencia al ataque digital que supuestamente habría orquestado Milei: “Contrató a una agencia de redes para postear sistemáticamente en mis mensajes con usuarios falsos de menos de 10 seguidores". En referencia a los seguidores que le responden sus tuits, Maslatón afirmó: “Algo raro ocurría. Hasta que me di cuenta que todos me dicen lo mismo. Es algo muy ineficiente”.

También los instó a dejar su carrera como político: "Hoy ya creo que Milei está haciendo todo esto para retirarse de la política. No quiere ser Presidente. Este conjunto de barbaridades de los últimos meses, contrarias al liberalismo y al género humano mismo, solo pueden venir de alguien que quiere arruinarlo todo. Listo, Milei".

Pero la acusación de Maslatón tomó más fuerza porque denunció a Milei por malversación de los fondos del partido la Libertad Avanza, por el que fue elegido como diputado, a pesar que se presentó en la Cámara en escasas oportunidades y no realizó ningún proyecto político.

"Para ejecutar esta maniobra infantil en mi contra, Javier Milei malversa los fondos recaudados en vez de aplicarlos a la lucha externa", dijo en su denuncia Maslatón. Y agregó. "Javier Milei tiene ya cerebro de fascista: confunde estado, con gobierno y con partido. Es un peligro totalitario".

Por el momento, los seguidores de ultraderecha se dividen entre el ahora político y el experto en criptomonedas. Claro que la interna parece no tener fin. Y solo lleva cuatro semanas desde su comienzo.

ES que todo se inició a principios de junio cuando Milei encabezó un acto en la cancha de El Porvenir, para que sus propuestas liberales fueran escuchadas en el Conurbano Bonaerense, un territorio que es le es totalmente ajeno a su ideología, salvo por raras excepciones.

Durante ese acto quedaron en claro dos cuestiones. La primera fue que la convocatoria del partido de ultraderecha es escaso, a pesar de que varias agrupaciones de jóvenes se movilizaron en micros escolares (algo que suelen defenestrar de otros partidos). En segundo lugar, quedaron expuestas las diferencias dentro del partido entre sus máximas figuras.

En ese sentido, Maslatón, quien se consideraba un “armador político” de Milei, se había mostrado totalmente en contra del acto en el Conurbano porque le quitaría “fuerzas” a su máxima figura. En tanto, Karina Milei, la hermana del político, y Carlos Kikuchi, ahora mano derecha de Milei y quien fuera asesor de Domingo Cavallo, forzaron no solo la organización del acto sino también la ruptura con Maslatón.

Desde los inicios del partido, Karina le marcó el territorio a Maslatón y no lo dejó crecer. Aunque varios fanáticos liberales lo veían como un candidato, la hermana de Milei se encargó de bajar su imagen. Por eso, cuando Maslatón dejó entrever las diferencias con Karina, Milei salió en defensa de su hermana y afirmó: “Ella tiene un rol muy importante sobre lo que es el vínculo conmigo que jamás la basura de la política lo va a entender. Karina trabaja de filtro a los efectos de que no me traigan cosas que me fastidien porque si no me canso y me voy”.

Como Maslatón sabe que cuenta con cientos de votos dentro de la estructura de la Libertad Avanza, hace unos días, escribió en su cuenta de Twitter: "Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasas con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO en agosto de 2023. Reventamos las urnas de votos para La Libertad Avanza. No falla". Por ahora, no hubo ningún respuesta de parte del libertario. Aunque lo acusan de “malversar fondos” de su propio partido. Un escándalo para cualquier político.