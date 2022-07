Guerra de libertarios: rumores de “adicciones”, duros cruces por Twitter y la puja por Milei

Las internas no cesan. A poco más de un año de las elecciones, en casi todos los partidos políticos la búsqueda de poder y, sobre todo, de candidatos potables que traccionen votos es una constante. Eso genera rispideces, discusiones y peleas que se convierten en insalvables.

En La Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei, se desató una guerra que cada vez suma más frente y múltiples enemigos. Primero fue Carlos Maslatón contra el propio Milei y con José Luis Espert. Ahora se desató una nueva pelea pública.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo llamativo es que, en lugar de llevar la discusión al ámbito privado, o simplemente, a través de un llamado telefónico, el escenario que eligieron los políticos libertarios es Twitter. Maslatón no dudó en denunciar a Milei por armar una supuesta estrategia digital para desprestigiarlo y por “malversación de fondos”.

“Debo tristemente decir que Javier Milei decidió seguir el mismo camino que Sombrilla Larreta y Calaca Roja Espert”, fue una de las denuncias tuiteras del economista, en los que nombró con apodos a Horacio Rodríguez Larreta y a José Luis Espert.

Y enseguida completó en referencia al ataque digital que supuestamente habría orquestado Milei: “Contrató a una agencia de redes para postear sistemáticamente en mis mensajes con usuarios falsos de menos de 10 seguidores. Algo raro ocurría. Hasta que me di cuenta que todos me dicen lo mismo. Es algo muy ineficiente”.

También los instó a dejar su carrera como político: "Hoy ya creo que Milei está haciendo todo esto para retirarse de la política. No quiere ser Presidente. Este conjunto de barbaridades de los últimos meses, contrarias al liberalismo y al género humano mismo, solo pueden venir de alguien que quiere arruinarlo todo. Listo, Milei".

Y finalizó con una dura denuncia: "Para ejecutar esta maniobra infantil en mi contra, Javier Milei malversa los fondos recaudados en vez de aplicarlos a la lucha externa", dijo en su denuncia Maslatón. Y agregó. "Javier Milei tiene ya cerebro de fascista: confunde estado, con gobierno y con partido. Es un peligro totalitario".

Ahora llegó el turno de Ramiro Marra. El diputado de la Libertad Avanza enfrentó rumores que surgían desde el círculo más íntimo de Milei y también desde cuentas anónimas de Twitter. Fue el propio broker financiero que denunció, directamente, a Carlos Kikuchi, el armador político elegido por Karina Milei, la hermana del economista, para que el partido libertario tenga una fuerte base a nivel nacional.

En ese sentido, Marra escribió una fuerte denuncia en su cuenta de Twitter: “Del entorno de @CarlosKikuchi están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 días en terapia intensiva. Me banqué muchas, pero esta no”.

En un segundo posteo, el diputado advirtió que tiene buena relación con el diputado y su hermana: “Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones”.

Y finalizó: “No me interesa hacer publica ninguna clase de interna, como lo demostré no haciendo ningún tipo de declaración negativa, pero en consecuencia de que se esta viralizando públicamente y hablando con periodistas tengo que cortarlo de esta manera. Doy por terminado el tema por respeto a mi padre y a la situación del país”.

La respuesta de Kikuchi no tardó en llegar. El armador le escribió a Marra: “Estimado Ramiro sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con el. En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto”.

Por el momento, ninguna fuente allegada la cúpula libertaria quiso dar detalles sobre lo que ocurre por estas horas. Lo que sí está claro es que la interna cobra cada vez más fuerza. Muchos de los militantes del partido libertario creen que llegó el momento de buscar nuevos precandidatos. Ahí se dividen los de Milei y también los de Maslatón. Cuando Marra supere este duro momento personal, deberá enfrentar cuál será su camino en la política. A poco de su creación, el partido libertario ya vive su primera crisis política.