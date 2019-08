Guerra de spots: acusan a Kicillof de copiar la campaña de Vidal

La campaña en la Provincia está que arde. Y a medida que se acerca el último tramo de la contienda electoral, a sólo cinco días hábiles de las elecciones primarias del próximo domingo 11, empiezan a emerger denuncias cruzadas y pasadas de factura entre los candidatos. Y esta vez, le tocó a los publicistas.







Tal es el caso de uno de los spots de campaña Axel Kicillof, candidato a gobernador por el peronismo en la Provincia, que parece haber recibido inspiración en una de las piezas de su enemiga, María Eugenia Vida. O por lo menos eso es lo que "denuncia" un documento que empezó a circular en el ámbito de la publicidad, que llegó a los Whatsapp de varios hombres de televisión en las últimas horas. Y al que se sumó el equipo de campaña de Cambiemos.

Se trata de un video en el que se muestra parte de la vida familiar e íntima de Axel, rodeado de su mujer y sus hijos, visitando fábricas, mostrando fotos de cuando era chico y contando parte de su historia, cómo llegó su abuelo a la Argentina, cómo se fundió y cómo él quiere ayudar a que eso no le pase a las Pymes de la Provincia.









Hasta acá lo más normal para una campaña: pero el spot es casi idéntico a uno que hizo circular Vidal hace un mes. Comparten la misma estética, planos de lugares similares, recursos artísticos iguales y hasta los mismos encuadres de las tomas. Incluso se ve a ambos candidatos en las mismas situaciones: con gente del campo, en una fábrica o Pyme, con médicos y científicos, abrazándose con "vecinos" y llamando a los bonaerenses a no votar al otro.









Los dos duran casi un minuto y el mensaje es muy parecido. ¿Se tratará de una nueva guerra de campaña o apenas una avivada de los publicistas de ambos equipos? En realidad funcionarios muy cercanos a María Eugenia Vidal aseguran que se trató de un plagio: "Nosotros no los acusamos, pero queremos exponerlos porque como no tienen ideas y están desorganizados, tuvieron que copiar el spot que lanzamos hace un mes", se enojaron cerca de la Gobernadora.

Spot De Vidal