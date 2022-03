Guerra en Ucrania: la advertencia de Putin, la denuncia de Zelenski y la "opción China"

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones ayer con sus pares de Francia y Turquía -Emmanuel Macron y Recep Erdogan, respectivamente- y les manifestó la disposición de su gobierno al diálogo, pero aseguró que si no consigue sus "objetivos" en Ucrania "por la negociación", será "por la guerra", afirmaron las autoridades francesas.

Macron encontró a Putin "muy decidido a conseguir sus objetivos", entre ellos, "lo que el presidente ruso llama 'desnazificación' y neutralización de Ucrania", informó la presidencia de Francia, según la agencia de noticias AFP. Además, durante los 45 minutos que duró la conversación el líder ruso recalcó que "no era su intención" atacar centrales nucleares ucranianas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este es el cuarto contacto entre ambos presidentes, a petición de Macron, desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero último. En su anterior intercambio, la presidencia francesa había informado que Macron opinaba que lo peor estaba "por llegar" y que Putin buscaba apoderarse "de todo el país", en referencia a la vecina Ucrania.

Putin también pidió el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, que Moscú anexionó en 2014, y de la independencia de los territorios rusoparlantes del Donbass, en el este de Ucrania. Unas exigencias "inaceptables para los ucranianos", explicó la presidencia francesa.

Según Macron, es "el ejército ruso el que está atacando", y no tiene "motivos para creer que el ejército ucraniano está poniendo en peligro a civiles", por lo que, en línea con el derecho internacional, instó a Putin a no poner en peligro a civiles, acusación que el mandatario ruso niega.

Las marchas en Rusia y la resistencia interna que Putin sortea con detenciones masivas

Más de 5.000 personas fueron detenidas ayer por participar en protestas en medio centenar de localidades de Rusia contra la intervención militar en Ucrania, indicó la ONG OVD-Info, especializada en seguir manifestaciones.

De acuerdo con la vocera del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, fueron detenidas al menos 1.700 personas en Moscú, epicentro de las protestas. "En un acto no autorizado en la ciudad de Moscú participaron unas 2.500 personas, de ellas 1.700 fueron detenidas", precisó Volk a los periodistas.

Sin embargo, según la ONG, la mitad de las detenciones de la jornada se produjo en la capital rusa, con 2.224 arrestos. entre ellas un responsable de la ONG Mémorial, Oleg Orlov, y la conocida militante Svetlana Gannushkina, informó la agencia de noticias AFP.

"Al 07/03/22 00:42 (18.42 en Argentina), más de 4.691 personas ya han sido detenidas en 65 ciudades", publicó OVD-info en su página web. En San Petersburgo, en un evento similar que reunió a unas 1.500 personas, 750 fueron detenidas, según Volk, aunque OVD-Info indicó un número bastante menor de arrestadas: 279.

Según Volk, en las manifestaciones no autorizadas en otras regiones rusas participaron unas 1.200 personas, y de ellas 1.061 fueron detenidas. Según OVD-Info, más de 200 personas fueron arrestadas en las ciudades de Novosibirsk y Ekaterimburgo. En total se contabilizaron convocatorias contra la intervención rusa en Ucrania en 29 ciudades rusas.

Zelenski busca que las potencias occidentales dejen de comprarle petróleo a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió que se aprueben nuevas sanciones contra Rusia y se declare un boicot a las exportaciones rusas, en particular que las potencias occidentales renuncien al crudo y a los productos derivados del petróleo provenientes de ese país.

Según el político, "si la invasión continúa y Rusia no abandona sus planes contra Ucrania, entonces se necesita un nuevo paquete de sanciones" económicas y financieras como las que ya se han puesto en práctica desde el inicio de la invasión rusa, hace 12 días.

"Nuevas sanciones, nuevas sanciones contra la guerra, en nombre de la paz. Un boicot a las exportaciones rusas, en particular el rechazo del crudo y los productos derivados del petróleo de Rusia, eso se puede llamar un embargo (...). Un boicot a las importaciones a Rusia", reclamó Zelenski en un video publicado anoche en su canal de Telegram que recogió la agencia de noticias Sputnik.

También aseguró que Ucrania "no perdonará" los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas en el marco de la invasión.

"No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas", recalcó el mandatario, apuntó la agencia de noticias ucraniana Unian, citada por la española Europa Press.

China insiste en que está dispuesta a participar en una mediación entre Rusia y Ucrania

El Gobierno chino dijo este lunes estar "dispuesto" a continuar jugando un "papel constructivo" en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y hasta podría participar como mediador en caso de necesidad.

"China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo para promover la reconciliación y estimular las negociaciones, y también está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para llevar a cabo la mediación necesaria", dijo el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en conferencia de prensa, recogieron las agencias de noticias Sputnik y AFP.

Según el jefe de la diplomacia china, las razones que provocaron el desarrollo de la crisis en Ucrania "son complejas". "La solución de esos problemas complejos requiere mantener la calma y la cordura, y no atizar el fuego y exacerbar las contradicciones", subrayó.

Recordó que Rusia y Ucrania ya llevaron a cabo dos rondas de negociaciones de paz, y expresó su esperanza en que "en la próxima tercera ronda de negociaciones, las partes logren nuevos avances". Mencionó que la amistad entre China y Rusia sigue siendo fuerte, pese a la condena internacional de la invasión rusa de Ucrania.

"La amistad entre los dos pueblos es sólida como una roca y los proyectos de cooperación por ambas partes son inmensos", dijo, pero al mismo tiempo destacó que China enviará ayuda humanitaria a Ucrania. "China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, son socios estratégicos muy importantes el uno para el otro", dijo respondiendo a una pregunta sobre la posición de Beijing ante las sanciones internacionales contra Moscú.