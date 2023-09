¿Guerra entre Paraguay y Argentina? La verdad detrás de las increíbles palabras de un diputado paraguayo

Las redes sociales se paralizaron con las palabras del diputado Rubén Rubin, del arco neoliberal de Paraguay: “Este ejemplo de roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”.

Ante el creciente conflicto por el pago de peajes la hidrovía Paraná-Paraguay, las palabras del funcionario resultaron más que una chicana política, una alarma en la política internacional. El Diputado había dicho: “Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos”.

Además habló sobre Argentina específicamente y el “préstamo que le dio Estados Unidos” para la compra de aviones de guerra. Y se cuestionó: “¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté dando préstamos a un país que trabaja con China y a nosotros nos dicen ‘no trabajes con China, trabajen con Taiwán’ y encima no nos dan plata para armamento?”, dijo indignado y señaló: “Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?”.

El discurso Rubin fue tan escandaloso que se volvió viral y tuvo que salir a desmentir, a aclarar ya explicar qué había querido decir en esa oportunidad. Lo hizo a través de Argenzuela, programa de Jorge Rial en Radio 10: “Esa intervención mía fue el lunes. Me toca ser parte de la Comisión Bicameral que estudia el prepuesto general de la nación para el próximo año 2024. Le recibimos al ministro de Defensa para hablar sobre la Defensa nacional. En ese contexto, un colega mío dice que hay que ser prudentes con el gasto de defensa nacional y que eventualmente si la situación lo amerita ‘ni en pedo iría a la guerra por su país’ (SIC)”, exclamó.

Según él, ahí empezó el “mal entendido”: “Luego me toca a mí y digo ‘yo sí iría’, pero en ningún momento estuvo en discusión la Argentina, ni la hidrovía, simplemente es una declaración de patriotismo, de identificarme con este pedazo de tierra, con mi cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra como lo hicieron miles de ucranianos civiles que se quedaron a defender su tierra ante la avanzada rusa”.

Aunque se iba un poco por las ramas, Rubin quiso dejar claro una y mil veces que: “El titular ‘vamos a la guerra contra Argentina’, esa frase como tal no la dije” Y explicó por qué no iniciaría u conflicto armado contra nuestro país: “No tiene sentido que yo plantee una guerra. Te pongo un ejemplo para que veas que esa frase de ir a la guerra no tiene sentido que salga de la boca de ningún paraguayo. Adiviná cuántos aviones de guerra tiene Paraguay: cero. Entonces al menos que vayamos con pomelos y con honditas, no tiene sentido”, dijo irónicamente.

Y resaltó: “Esto no fue una nota manuscrita, esto fue un video, denle play. En ningún momento existe la frase ‘tenemos que ir a la guerra con Argentina’. Hay que ser responsable porque no es una frase pequeña (…) es una estupidez absoluta”.

Qué opina Rubin sobre el polémico peaje entre Argentina y Paraguay

Fue claro y conciso: “La postura paraguaya es muy clara, yo estoy acompañando a través de Cancillería el proceso, estoy muy cerca del proceso de la Hidrovía. La postura es: veamos qué dice el tratado que firmamos todas las partes y el tratado de Santa Cruz contempla la necesidad de pagar un peaje pero primero hay que decir cuál es la contraprestación, nosotros no tenemos claro cuál es la contraprestación por parte de Argentina. Y segundo, tiene que ser de común acuerdo, es decir que yo como Paraguay no puedo activar mañana un peaje. Hay que hablarlo con todas las partes y después se activa y se paga”.

Sin querer, la “picanteó”: “Otro punto es que si se activa ese peaje, no puede haber distinción de banderas, tiene que haber un peaje único para todas las barcazas, eso no está pasando. Argentina paga un peso y Paraguay paga en dólares, eso no se puede hacer y por eso estamos tratando de dialogar”.

El funcionario paraguayo dejó clara también su postura contra las palabras de Sergio Massa al que le dijo que las elecciones en Paraguay son claras por lo tanto, el actual Presidente no debería por qué intentar legitimar su gobierno con un conflicto entre países vecinos.

Cuál es el conflicto entre Argentina y Paraguay

Al momento hay dos conflictos: uno es que el país vecino reclama al nuestro el cobro de un peaje que sirve sobre todo para el financiamiento del dragado y balizamiento del tramo Santa Fe Norte de la Vía Navegable Troncal (VNT). Es el principio del conflicto que empezó a escalar rápidamente y por ese motivo se creó una comisión técnica para analizar cuáles serían los aranceles correctos es de 1.47 dólares por tonelada.

Claro que hasta que no se resuelva, el conflicto toma una escalada cada vez más peligrosa. De hecho Paraguay dejó de vender energía a nuestro país por una supuesta deuda de 150 millones de dólares. Sobre esta medida para nada agradable, Massa advirtió: “La Argentina construyó Yacyretá, Paraguay le debe muchos miles de millones de dólares por Yacyretá a la Argentina”. Y añadió: “En general, los gobiernos nuevos cuando necesitan buscar legitimidad arrancan con peleas”.

Sobre la decisión de dejar de venderle energía a Argentina que se veía como una represalia por el tema de los peajes, el presidente paraguayo Santiago Peña explicó: “Son dos temas diferentes. Efectivamente, nosotros estamos dejando de venderle nuestra energía a la Argentina, pero esto no tiene que ver con el cobro del peaje. Esto tiene que ver con las deudas que están atrasadas. La Argentina adeuda al Paraguay cerca de 150 millones de dólares”.

Y también advirtió: “Es una muy mala coincidencia, pero responde a una necesidad porque el no pago de estos cobros está impidiendo que haya un buen funcionamiento. Ni siquiera se están pudiendo pagar los salarios de los funcionarios. La decisión que tomó Paraguay es dejar de venderle a la Argentina. Consumir localmente y venderle el excedente que tiene a Brasil donde sí estamos cobrando de manera regular. Lastimosamente son medidas que hemos tomado en paralelo sobre dos problemas que estamos enfrentando. El de la hidrovía es un problema de cinco países. No solamente de Paraguay”.