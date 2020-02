Guerra entre periodistas: Tenembaum se burló de Navarro por mezclar sus críticas a Alberto con el reclamo de pauta

El periodista Ernesto Tenembaum atacó duramente a su colega Roberto Navarro, por doble motivo: en primer lugar, lo vinculó con "el sector del kirchnerismo más duro, el que se siente más cómodo con la grieta, el que tiene un tono que parece que convoca a la guerra civil"; luego, ironizó sobre el reclamo de pauta publicitaria que Navarro formuló al aire, sin tapujos. En su programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?", que se emite por Radio Con Vos, Tenembaum habló de la polémica por los dirigentes peronistas que fueron detenidos durante el gobierno de Macri, que una parte del peronismo considera "presos políticos" y el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero definen como "detenidos arbitrarios" .

"Hay un sector duro del kirchnerismo que no toleran la idea de que avance el Gobierno peronista y estén Milagro Sala, Amado Boudou, De Vido y otros que no se atreven a nombrar porque les daría vergüenza, pero en la bolsa entran (Ricardo Jaime es presentado en algunas radios como preso político, Ricardo Jaime, que tenía yates y amasó una fortuna increíble (... ) Para que tengas una idea del run run que hay debajo de Alberto Fernández y el sector del kirchnerismo más duro, el que se siente más cómodo con la grieta, el que tiene un tono que parece que convoca a una guerra civil. Escuchá lo que decía Roberto Navarro", propuso Tenembaum, para luego analizar (muy) críticamente sus dichos.

"En la Argentina no nos metemos con ninguno de los que se la llevaron. No nos metemos con el campo, no nos metemos con las energéticas, no nos metemos con los bancos... La que se llevaron, se la llevaron. Y ahora distribuímos la escasez, la pobreza, la miseria, entre el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, lo que se hizo, la persecución, no es castigada. Los presos políticos siguen siendo presos políticos, los que los persiguieron siguen paseándose por la televisión, y así como a la salida de la dictadura uno se podía cruzar por la calle con Camps, hoy se puede cruzar por la calle con Patricia Bullrich, o con Feimann, o con Fantino...", dijo Navarro y reprodujo Tenembaum, para luego reflexionar: "Pedazo de banalización de la dictadura, ¿no? comparar a Camps con Fantino , comparar a Camps con Patricia Bullrich"

Luego Tenembaum reprodujo otra vez a Navarro: "Cuando yo veo que Clarín sigue teniendo las mismas prerrogativas, que no hay una ley de Medios, que se le da prioridad para la información y para las primicias, no hay pauta para nadie como si eso fuera una gracia, y que a Clarín no le importa la pauta, eso es beneficiar a Clarín . Entonces una cosa es no avanzar porque no da la relacion de fuerzas y otra es seguir engordando al enemigo. La redistribución de la miseria nos va a dejar a todos en la miseria. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos y los huevos que hay que romper son los de Magnetto". Al finalizar la reproducción, Tenembaum acotó: "Todo esto es opinable. No se cómo entró la palabra 'pauta' en ese debate". La polémica entre ambos, un clásico que se sostiene a lo largo de los años, promete continuar.