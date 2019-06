-¿Por qué creés que ganaste las elecciones y, en un contexto en el que hasta el domingo solía decirse que ganaban los oficialismos, por qué pensás a su vez que perdió Rosana Bertone?

-Bueno, pienso que la gente reconoció nuestra gestión en la intendencia de Río Grande, que se contrapuso abiertamente a la de Rosana Bertone en la provincia. No nos endeudamos, aumentamos los sueldos y mantuvimos una gestión ordenada. Y al mismo tiempo, también supongo que la gente reconoce una coherencia ideológica que nosotros tuvimos, que no tuvo Bertone.

-¿Lo decís por sus coqueteos con el Peronismo Federal?

-Con Mauricio Macri primero, con Alternativa Federal después y ahora con Unidad Ciudadana. Nosotros estuvimos siempre en el mismo sitio, como parte de la Unidad Ciudadana. Pero al margen, entiendo que la gente también vio el abandono en que estaba sumida la provincia. Bertone no defendió ni la industria ni la soberanía. Cuando vino Aranguren, días después de un tarifazo terrible, lo declaró "Huésped de honor". Eso influyó mucho.

-¿Cuál es la situación del polo industrial fueguino actualmente?

-Estamos en el horno. Han cerrado fábricas textiles y han caído líneas de producción enteras en la industria electrónica. La gente no se olvida de eso.

-Vos apoyás una fórmula presidencial cuyo candidato a presidente no te apoyó. ¿Cómo es eso?

-Así es. Alberto apoyó claramente la reelección de Bertone. Cristina, en cambio, se mantuvo independiente. Nosotros formamos parte de Unidad Ciudadana, así que vamos a apoyar la fórmula Fernández-Fernández.

-Sacaste el 50 por ciento de los votos, meses después de haber sufrido graves denuncias por acoso sexual. ¿Qué tenés que decir hoy sobre las denuncias que recibiste, así como sobre el hecho de que hayas ganado pese a ellas?

-Bueno, esa fue una maniobra sucia del gobierno de Bertone. Uno de los denunciantes ya reconoció que era mentira, lo desmintió ante la Justicia y su propia esposa dijo que había recibido una vivienda de parte del Secretario de Seguridad de la provincia. Había dicho que era mi chofer y mi guardaespaldas y yo no tengo ni chofer ni guardaespaldas. Los que estamos acá sabemos quién es quién.

-No sé si sos el primer gobernador gay de la historia argentina, pero sí que sos el primer gobernador que lo dice. ¿Qué significa este dato para vos y en términos políticos?

-Nada. Acá todo el mundo me conoce. Yo tal vez no lo hubiera dicho, no me parece significativo, pero ya está.

-Sos, también, el primer gobernador de FORJA, un partido que a nivel nacional es muy joven y que ahora tiene un impulso importante.

-Sí, desde luego. Tenemos un intendente, tenemos concejales, tenemos presencia en todo el país y ahora está claro que tener un gobernador propio nos da proyección nacional.

-El primer FORJA, en el que se inspira este, fue fundado por Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, dos militantes radicales que luego adhirieron al peronismo. Eso me lleva a preguntarte si, al ser de FORJA, sos radical o sos peronista...

-(Risas)... Bueno, ellos hicieron una síntesis perfecta entre el radicalismo, el peronismo naciente y algunas ideas socialistas. Yo me reconozco radical, mi mirada es de centroizquierda y progresista y reconozco esa síntesis que generaron ellos y que hoy nos lleva a formar parte de Unidad Ciudadana.