Guzmán contó detalles del acuerdo con el FMI: habló de plazos, déficit fiscal e inflación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó algunas de las variables principales del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ajuste que se llevará adelante en las cuentas públicas, que definió como “reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera”.

Junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, Guzmán sostuvo que la reducción del déficit generará que este año sea de 2,5% del PBI, el 2023 de 1,9% y el 2024 del 0,9% para llegar a 0 en 2025. Es decir que los ajustes más pronunciados ocurrirán después del 2023 cuando, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales, puede haber otra fuerza que no sea el Frente de Todos en la Casa Rosada.

"Se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el FMI sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera”, manifestó Guzmán en conferencia de prensa en donde indicó que el monto del acuerdo de facilidades extendidas (aunque no quedó claro si no se trata de una nueva versión del stand by) tiene un plazo de 2 años y medio para desembolsos similares a los vencimientos del firmado por el ex presidente Mauricio Macri en 2018 por USD 44.000 millones y que luego se pagará en el tiempo restante del mismo plan.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Asimismo adelantó que habrá revisiones trimestrales por parte del FMI para garantizar esos fondos que tendrán como objetivo también engrosar las reservas del Banco Central que esperan que este año crezcan en USD 5.000 millones con el excedente de los pagos del mencionado acuerdo.

"El acuerdo de 2018 fue un fracaso. Lo que planteamos fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra nación”, dijo en otro de los pasajes de su discurso.

Otra de las cuestiones centrales tiene que ver con la asistencia del BCRA al Tesoro, es decir la impresión de pesos, que también vera una reducción. De los 3,7% del PBI del año pasado pasará a 1% en el 2022, a 0,6% el año que viene y procurará estar en 0 para el 2024. "Habrá una reducción gradual, pero decidida, de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro”, remarcó Guzmán quien también hizo referencia a temas vinculado con la inflación y la política cambiaria.

"Lo que se acordó respecto de la inflación es un enfoque integral en el cual se parte de la premisa que la inflación es un fenómeno multicausal. Hay múltiples factores que la explican y hay que atacarlos de forma concurrente”, afirmó el titular de la cartera económica. "Los acuerdos de precios van a tener un rol importante en el esquema antiinflacionario. Para el año en curso ya se llegó a un acuerdo con la posibilidad de revisión a los tres meses”, agregó al explicar que se continuará con los acuerdos de precios para intentar mitigar la inflación.

Una de las cuestiones sobre las que no ahondó demasiado durante su presentación y luego en la conferencia tiene que ver con la política tributaria, ya que dejó abierta la puerta a nuevas subas de impuestos por fuera de la actualización por inflación. "Para poder apuntar a la reducción gradual del déficit fiscal se trabajará en fortalecer la administración tributaria, buscando atacar los problemas de evasión que existieron en la Argentina”, manifestó.