Guzmán defiende el Presupuesto 2022: no contempla pagos al FMI y pronostica un dolar a $131

El Gobierno avanza con la aprobación del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados luego de que hoy se tratara formalmente el proyecto en la comisión de, valga la redundancia, Presupuesto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra desde las 13 en la Cámara Baja para defender el proyecto que contempla un crecimiento del 4% y derivar la mayoría de sus recursos a la obra pública y el crecimiento económico, que el oficialismo quiere votar el jueves de esta semana, tres días después de que comenzó su tratamiento. El ministro hará un informe sobre el Presupuesto, detallará los cambios que se introducirán en el proyecto y responderá preguntas de los diputados del oficialismo y la oposición.

El proyecto girado por el Gobierno nacional prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. Esas previsiones están desde septiembre cuando el oficialismo giró los cálculos macroeconómicos para el año próximo.

No obstante ello en el proyecto no se hace mención, ni se destinan partidas, para el pago de la deuda con el Fondo Monetario internacional (FMI) por lo que se da por descontado que el Gobierno insistirá con su idea de no pagar vencimientos de deuda por al menos el 2022.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al margen de esa situación, ayer por la tarde Guzmán estuvo reunido en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en donde acordaron que de no tener el apoyo para el quórum de la sesión del jueves de la oposición (porque con la nueva composición el Frente de Todos tiene menos legisladores que antes), avanzarían con la prórroga del Presupuesto 2021.

Esa carta generó fuerte rechazo en la oposición que hoy mismo denunció esa maniobra por parte del Gobierno. Desde JxC el presidente del bloque radical, Mario Negri, criticó la decisión del oficialismo de apurar la sanción del Presupuesto. "No empieza bien el oficialismo en el nuevo Congreso. Hace tres meses que pedimos que asista el ministro Guzmán a explicar el Presupuesto 2022. Nos informan que vendrá el lunes, pero el problema es que quieren dictaminar el miércoles y aprobarlo el jueves. No somos una escribanía", sostuvo.

El proyecto girado por el Gobierno contempla alzas en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de US$ 9.300 millones y con un tipo de cambio nominal de $131,1 por dólar para diciembre 2022.

También se proyecta un déficit primario del 3,3% y un resultado financiero del 4.9% que se financiará con una combinación del crédito y financiamiento del Banco Central que para 2021 fue de 3,6% del producto pero que para el próximo año se reducirá al 1,8%, es decir una reducción a la mitad, en tanto que los títulos públicos aportarán un 2% del producto.

Como reseña los gastos en infraestructura se incrementan a 2,4% del producto; en salud el 0,65% en contexto de la pandemia; educación 1,2%, en ciencia y educación 0,31% y el presupuesto de inclusión social activa que llegará al 1,22% Finalmente, en materia de subsidios energéticos se proyecta un gasto sobre producto de 1,5%.