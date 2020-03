Guzmán y Moroni anunciaron el pago de $10 mil a monotributistas y trabajadores independientes

Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único en el mes de abril, de 10 mil pesos que podría repetirse si las circunstancias así lo ameritan. Eso va a beneficiar aproximadamente a 3.6 millones de hogares en la Argentina. Se busca que el Estado llegue a familias que hoy no están protegidas por otras prestaciones. No es un ingreso para jubilados o pensionados. Es un ingreso para trabajadores vulnerables.

Los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado, o residente legal de más de dos años. No poseer otro ingreso, quien lo solicita no debe ser jubilado ni pensionado, no debe tener un patrimonio importante, no debe tener rentas financieras. Queremos dar esta ayuda a las familias que tienen un único ingreso.