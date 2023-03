Habla CFK, Luis Juez irá por Córdoba y habrá ausencias en la comisión de Juicio Político: las claves del día

Juicio a la Corte: Garavano pidió reprogramar, Torello se excusó por ser senador y ninguno irá a la Comisión

La próxima audiencia testimonial de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no tendrá a ex funcionarios de Mauricio Macri, citados como testigos en la investigación por presunto mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por el "fallo Muiña" que avaló el cómputo del 2x1 para represores de la última dictadura militar.

Para este martes a las 13 están convocados el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex jefe de asesores de la Presidencia José Torello, y el ex consejero y operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, pero ninguno dará la cara en medio de las sospechas que pesan sobre ellos por haber supuestamente negociado el "arreglo del fallo Muiña" en 2017.

Y hay dudas respecto de si comparecerá el ex secretario de Justicia, Santiago Otamendi, número 2 de Garavano, quien también fue citado como testigo porque fue quien habría recibido la orden de no apelar el "fallo Schiffrin" que avaló la continuidad de la jueza Elena Highton de Nolasco más allá de los 75 años (recién presentó su renuncia el 30 de septiembre de 2021, cuando estaba por cumplir 79 años).

Según la denuncia, Garavano, Torello y Rodríguez Simón consiguieron el "fallo Muiña" -concebido para beneficiar a genocidas- (resolución revocada casi de forma inmediata por una ley del Congreso en respuesta a una masiva movilización popular de repudio que abarcó a casi todo el arco político) negociando el voto clave de Highton de Nolasco, a cambio de que el Gobierno no apelara "el fallo Schiffrin" que favoreció a la jueza (quien después del escándalo por el 2x1 decidió cambiar su voto en esa causa).

El ex ministro de Justicia negó terminantemente las acusaciones en su contra (si bien en este juicio político fue citado como testigo y no como acusado) y pidió posponer la fecha de su convocatoria debido a un viaje de trabajo.

"Cuando me notifiquen seguramente pediré que se fije una nueva audiencia. Más allá del mal uso que se le esté dando a este instrumento (de juicio político), corresponde en mi caso que soy un abogado de a pie, que ejerce la práctica privada y no tengo ningún cargo público, presentarme como cualquier ciudadano", anticipó en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ex funcionario de Mauricio Macri negó estar involucrado en cualquier tipo de beneficio a represores militares y aseguró que la "ley del 2x1 fue la mayor aberración en términos de política criminal que ha hecho el Congreso en su historia".

Se trata de la Ley 24.390 que había estado vigente desde 1994, y fue enmendada en 2017 por la ley 27.362 para frenar las consecuencias del fallo de la Corte al agregar que el beneficio del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad".

"Cualquier uso de esa ley, no solo en los casos de lesa humanidad, para mí es desacertada", aclaró Garavano, que recordó que él fue "bastante crítico de ese fallo de la Corte" dictado el 3 de mayo de 2017.

El ex ministro defendió a "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia argentina, desde hace 832 días, con alerta roja de Interpol.

Sobre el ex operador judicial de Macri, de quien Interpol explicó que no puede detenerlo y llevarlo a declarar a la Argentina porque está pendiente la resolución de un pedido de asilo político en el país vecino, Garavano dijo que "no es una persona que esté ni escondida ni escapada, sino que está ejerciendo sus derechos en Uruguay, más allá de que uno pueda discutir o no el camino que tomó".

Además de los ex funcionarios macristas mencionados, fueron citados a declarar en el juicio político el actual subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, encargado de llevar adelante los juicios del Estado; y Gladys Cuervo y Zulma Chester, víctimas de la represión en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Justamente Luis Muiña, fallecido en 2021, lideró esos operativos de tortura, asesinato y desaparición de trabajadores del hospital.

También fueron citados como testigos Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía de Carlos Rosenkrantz, quien junto a Rosatti votó a favor del 2x1 a los represores en dos oportunidades.

Y volvió a ser citado para prestar declaración el abogado Marcelo Mazzeo, quien faltó a la audiencia testimonial de la semana pasada pese a no tener ningún fuero que lo habilite. Si Mazzeo -que es convocado como testigo ya que apareció en los chats filtrados entre el vocero de la Corte Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro- vuelve a ausentarse podrá ser traído por la fuerza pública en una próxima fecha que la comisión de Juicio Político disponga. El reglamento así lo habilita.

Otra testigo que volvió a ser citada es la fiscal María Laura Roteta, quien en enero firmó el dictamen junto a su colega Carlos Stornelli para solicitar el archivo de la causa por los chats entre D'Alessandro y Robles. Dicho dictamen fue tomado en cuenta por el juez Sebastián Ramos para cerrar esa causa.

En la audiencia a la que originalmente había sido convocada, Roteta faltó alegando un viaje, pero expresó su voluntad de concurrir en una próxima fecha. Si vuelve a ausentarse, podría ser denunciada por la comisión para que le retiren los fueros que le asisten y pueda ser traída a declarar con la fuerza pública.