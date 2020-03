Habló la joven que escrachó a Macri en pleno vuelo: qué sucedió después de que apagó la cámara

El escrache que sufrió en las últimas horas Mauricio Macri cuando regresaba a la Argentina en un vuelo de Avianca proveniente de la ciudad de Bogota se tornó viral en cuestión de segundos. ¿El motivo? Una argentina lo identificó, logró "colarse" en la primera clase y le espetó: "Ladrón, arruinaste el país, ¿no te da vergüenza?". En la grabación se puede ver la cara de sorpresa del ex mandatario, quien hasta ese momento estaba atento a su teléfono celular; y la de Juliana Awada, quien viajaba en el asiento de al lado.

La joven, cuya identidad no trascendió, se define en redes sociales como "feminista, antipunitivista, casi politóloga y peronista". En efecto, publicó desde su perfil el video, con la sugerente leyenda: "Acá, tranqui; viajando con este hijo de re mil puta". En diálogo con El Destape, la joven explicó cómo fueron los momentos previos a la grabación y qué sucedió una vez que se apagaron las cámaras.

"Él iba en primera clase y mi hermana lo vio de casualidad cuando estaba embarcando. Entonces pensé en enfrentarlo cuando subiéramos al avión, pero nos hicieron entrar por una puerta lateral para que no lo viéramos", denunció la pasajera.

Pese a la maniobra de la compañía aérea para resguardar la "privacidad" del ex presidente, la joven logró "meterse" en el sector de primera clase y estuvo a metros de Macri. "Me mandé para la primera clase sin que me vieran las azafatas. Logré decirle eso, filmarlo y me fui. La verdad es que había poca gente en primera clase y nadie dijo nada", especificó.

La reacción de Macri fue fría y desentendida. Después de que le preguntaran si no le daba "vergüenza haber arruinado al país" y lo acusaran de "ladrón", el ex presidente levantó la mirada y respondió con total desinterés: "No creo".

Este fenómeno que estamos viviendo nos lleva el desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo"

Cabe destacar que el ex presidente había participado del V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala. En su primera aparición pública como ex presidente, no dudó en criticar la gestión de Alberto Fernández y comparó a lo que él entiende como "populismo" con el "Coronavirus". "Este fenómeno que estamos viviendo, que recién comienza, nos lleva el desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo".