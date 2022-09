Habló la mamá del jefe de "la banda de los copitos", detenido por el ataque a Cristina: "Mi hijo es incapaz"

Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto rey de los "copos de nieve" (los conocidos algodones de azúcar) y que se había presentado en una entrevista por Telefe junto a Brenda "Ámbar" Uliarte, fue detenido durante las últimas horas de ayer en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ya tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel -el hombre que empuñó el arma que apuntó y gatilló a la cabeza de la ex presidenta-, a Agustina Díaz, a quien se le rechazó el pedido de excarcelación y a la propia Brenda, la novia de Sabag y que estuvo siempre al tanto de sus maniobras.

Carrizo fue arrestado en Comodoro Py, luego de que se acercara a retirar su teléfono celular -el cual había entregado voluntariamente como otros testigos- a los tribunales. Se trata de un "referente" dentro del grupo conocido como "los copitos". De hecho, sería el "líder" de la banda que orquestó el ataque contra Cristina a metros de su casa en Recoleta. Recordemos que había oficiado de vocero del grupo de vendedores de "copitos" en la entrevista que cinco de ellos, y Brenda Uliarte, le concedieron a Telefe Noticias el día después del intento de magnicidio. La decisión de detenerlo la tomó la jueza María Eugenia Capuchetti en base a las nuevas pruebas encontradas en su celular.

Cuando declaró como testigo en Comodoro Py, Carrizo se presentó como el jefe del grupo, porque era el dueño de la garrafa que alimentaba la maquina de hacer copos de azúcar. “No vinimos por eso nosotros. Vinimos por otra cosa. Vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. Nos están amenazando. Y cuando salgamos a la calle, nos puede pasar algo. Nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar”, le había dicho el propio Carrizo a Rodolfo Barilli en aquella entrevista con Telefe cuando el conductor del noticias le había preguntado a Brenda si Sabag Montiel tuvo alguna frase violenta contra la Vicepresidenta.

En concreto, Carrizo fue el que puso en su estado de Whastapp minutos después del ataque a la vicepresidenta: “¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!”. Fue el jueves a las 23:57, tres horas después del atentado. Y agregó: “El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina”. “Yo pienso que se va a hacer Justicia. (...) Mi hijo es incapaz de hacer eso”, aseguró Stella Maris, la mamá de Carrizo, este jueves en la puerta de su casa y ante los medios presentes.

En su breve descargo y visiblemente golpeada por la situación que le toca vivir no solo a su hijo, sino que también a toda su familia, la mujer sostuvo que el joven de 27 años no tiene relación con el ataque a la ex presidenta. “Creo y confío en mi hijo. Yo no lo voy a salvar. Sólo la verdad y la Justicia de Dios y de él, interna que tiene, lo van a salvar”, agregó. También negó cualquier tipo de vínculo con Sabag Montiel y Brenda Uliarte (a pesar de que su hijo estuvo con ella en aquella entrevista con Telefe). “No tuve ningún trato, no los conozco. Me siento que hasta que no esté mi hijo en la calle con nosotros, parece que no estoy viva. Ni yo ni mi hijo Facundo (hermano de Gabriel Carrizo)”, finalizó Stella Maris.

El abogado de Carrizo es el mismo que tuvo Ramiro Marra, mano derecha de Javier Milei. Su carrera política se inició como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2019 por la alianza electoral Consenso Federal y desde diciembre de 2021 se desempeña como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, siendo presidente del bloque del partido que lidera Milei, La Libertad Avanza.

Gastón Marano es el abogado defensor de Carrizo y manifestó que la Justicia actuó "con alguna presura" al detener a su cliente. "Estamos frente a una situación donde la Justicia ha actuado con alguna presura en llevar adelante esta detención. La decisión de detener a una persona es de suma gravedad, tiene que responder a elementos claros como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación",destacó.