Habló la tarotista de Olivos: "Nunca me reuní con Alberto, yo atiendo a Fabiola"

En el programa de Jorge Lanata contaron este domingo que en marzo de 2020 el presidente Alberto Fernández se había reunido con una tarotista para definir el futuro de la cuarentena estricta en el país por el coronavirus.

Sin embargo, en exclusiva con BigBang, Natalia Di Capua reveló que es totalmente falso que el primer mandatario la consultó, porque en verdad a quien ella iba a visitar con frecuencia era a Fabiola Yañez, la primera dama.

Natalia Di Capua hace reiki y además es tarotista.

"Yo la conozco a ella de antes, desde antes de que Alberto asumiera. Yo hago reiki, y una chica que yo conocía, que es peluquera, me recomendó a un montón de gente por mi manera de manejarme, y porque siempre dicen que todo lo que digo, pasa. Esta chica me dijo que había una persona famosa que quería hacer reiki, porque buscaba algo para relajarse", explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según dijo, cuando se conocieron tuvieron "muy buena onda", y de hecho, la primera vez que vio a Fabiola fue en la Quinta de Olivos, en diciembre de 2019.

De ese día, dijo que cuando se recepcionó en la entrada, le pidieron su nombre y DNI, y que nadie de adentro le consultó por qué motivo iba. Además, pasó por un escaner, y al menos esa primera vez, no la revisaron.

"Nunca dije que la atendía, porque nunca hice nada político ni le di trascendencia, y además por una cuestión de respeto. No puedo andar contando la intimidad de ella", sostuvo.

Yabiola Yañez la consultó en varias oportunidades.

Si bien la primera vez fue para hacerse reiki con la primera dama, luego también empezó con el tarot. Al presidente Fernández lo conoce, es cierto, pero solo de vista, y jamás tuvo con él una reunión personal.

En charla telefónica con este sitio, Di Capua aclaró en reiteradas oportunidades que es mentira lo que se dijo en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Lanata, donde aseguraron que ella había asistido a Olivos para ayudar a definir a Alberto la futura cuarentena estricta que luego se impuso por el Covid-19 en marzo de 2020.

"El programa no lo vi, pero me enteré de lo que se dijo porque mi celular está explotado de mensajes, de videos. Después vi el fragmento de lo que se dijo, y hay cosas que no son así. Las fotos que mostraron sí son mías, y es cierto que fui a Olivos el 6 de marzo de 2020. Ya me habían dicho que se venía la cuarentena pero yo no tuve nada que ver con eso. En ese momento funcionaba todo y de hecho fui en colectivo", aclaró.

Según la tarotista, desde que la nombraron en el programa de Lanata, los comentarios agresivos no dejan de aparecer. Algunos la critican por haber ido a Olivos, aún cuando la verdad es que todavía no había una restricción a la circulación.

"La realidad es que yo atiendo a Fabiola, ahora ella cambió el celular y no tengo forma de comunicarme. Ella misma me contó que cambia mucho el número del celular porque la llaman mucho, y le inventan cosas, y ella es re perfil bajo", explicó.

Lo que Di Capua quiere que quede claro, es que es falso que Fernández la citó para hablar de la cuarentena, porque de hecho nunca se reunió con él ni tampoco recibió consultas políticas desde su entorno. Siempre se dedicó a lo relacionado con la vida personal de Yañez.

"A la quinta fui dos veces y después me consultó de manera online, porque ya había empezado la cuarentena. No se de dónde sacaron esa información, porque tampoco quiero que piensen que fui yo, porque incluso nunca hablé de esto con nadie, solo mis amigos íntimos lo sabían", comentó.

En este sentido, dijo a BigBang que desde el programa Periodismo Para Todos no la llamaron ni la consultaron acerca de la versión que dieron al aire. "Nadie me contactó, nadie me dijo nada y usaron mi imagen, lo que me puede impactar negativamente en el trabajo", cerró.