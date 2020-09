Habrá evaluaciones para pasar de año en la Ciudad: la "escuela de verano" y el método de evaluación

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, decidió cantar retruco en la pulseada que mantiene con su par nacional, Nicolás Trotta, por el regreso a las aulas de 6.500 chicos que no tuvieron contacto con la escuela desde una semana antes de que se decretó la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Ahora Acuña, según adelantó en una entrevista a Clarín, tiene pensado que a fin de año los alumnos de la Ciudad sean evaluados para ver si corresponde que pasen de año o que tengan que recuperar las materias que no aprueben. Algo que Trotta había desestimado meses atrás cuando consideró que todos los alumnos debían pasar de año.

"No sólo nos importa que los chicos vayan a la escuela y que la escuela siga de forma remota, también que aprendan. Por eso, aprobamos el viernes una resolución que regula el modelo de promoción y acreditación de saberes en la Ciudad. Hicimos muchas reuniones con directores, rectores y supervisores para estar tranquilos de que es la mejor manera", precisó la ministra porteña.

El giro distintivo entre la calificación en la Ciudad y la que se implementará a nivel nacional tendrá lugar en la promoción por ciclo, pero acreditación de saberes por año. "En el país se estableció que los años 2020 y 2021 sean tomados como un ciclo en el que no se repite. Hay que dar los contenidos, de los dos años, con pisos mínimos y se tienen que poder acreditar los logros de los aprendizajes. Ahí es en donde nos pondremos firmes", explicó.

"La promoción será por ciclo, pero la acreditación de saberes por año. Las familias recibieron en la primera parte del año un documento que era una valoración pedagógica del proceso: las habilidades que los chicos habían desarrollado en autonomía, cómo se habían presentado frente al conocimiento y si habían respondido las tareas. Esta segunda parte del año, en cambio, se va a dividir en dos informes: uno en octubre, que va a ser una valoración formativa; y el segundo en diciembre, donde ahí sí se va a hacer una calificación", reconoció.

El método de evaluación no será numérico, pero dividirá a los estudiantes en tres niveles. "La calificación va a tener una escala de tres: en proceso, suficiente y avanzado. Y los que no aprueben, tendrán una consecuencia, que son nuevas instancias obligatorias para adquirir esos conocimientos que no se lograron adquirir en 2020 de este ciclo 20/21. Con lo cual, durante el verano y el ciclo 2021, estos alumnos van a tener instancias obligatorias de recuperación, de apoyo escolar. Van a tener que concurrir, para ver si promocionan o no, al finalizar el ciclo lectivo 2021".

"Estamos planteando una escuela de verano. También jornada extendida, horas adicionales, escuela de los sábados. Todas las instancias adicionales. La escuela de verano sería enero, el mismo mes que la colonia. Serán obligatorias para quienes no adquirieron los conocimientos. Esto mismo corre para el sector privado, con quienes también venimos consultando y armando esta resolución. Van a tener que generar las instancias obligatorias para que los chicos que no pudieron alcanzar los contenidos lo puedan hacer".

Nosotros en el verano contratamos docentes para la colonia. Bueno, este año se contratarán para la escuela de verano"

Las clases de los sábados comenzarían a implementarse en febrero, lo que planteó el desafío de la negociación con los gremios docentes en la Ciudad. "Uno con los sindicatos discute condiciones laborales, no políticas educativas. Serán docentes contratados especialmente para los sábados. Lo mismo para el verano. Nosotros en el verano contratamos docentes para la colonia. Bueno, este año se contratarán para la escuela de verano", remató.a de verano.