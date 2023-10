“Hamás quiere desplazar a los judíos del mundo”: el presidente de la DAIA habló tras las amenazas de bomba

Luego de la noticia de la amenaza de bomba en la sede del Círculo Israelita Macabi de Santa Fe y el mismo hecho replicado en las embajadas de Israel y Estados Unidos, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, repudió los hechos y pidió a toda la ciudadanía tomar conciencia de la gravedad del asunto y, de hecho, hasta le pidió al gobierno el resguardo de la seguridad de los integrantes de la comunidad judía y de todas sus instituciones.

"Alá es grande, la próxima vez será un explosivo", estaba escrito en árabe y castellano en el papel contenido en la botella impactada contra la sede ubicada en la intersección de Belgrano y Junín, en el centro de la ciudad, informaron fuentes policiales, que desató pánico en los alrededores. Tras estos sucesos y, por la guerra desatada por Hamás en La Franja de Gaza, Knoblovits se reunió de urgencia con los miembros de las comunidades del Ejecutivo del Congreso Judío.

En comunicación con El Observador, el presidente de la DAIA remarcó: “Esto es un acto antisemita, no es un acto por tierra. Esto es, jamás, que es una acción terrorista, fascista de una organización que lo único que quiere es desplazar a los judíos del mundo y después van a ir por los demás, porque están en el mismo estatuto de Hamás. Así que fue una reunión sumamente importante, preocupante, todos estamos preocupados por lo que pasa en Israel y controlando lo que pasa en el mundo. De las cosas que pasa en el mundo, es lo que vos dijiste, amenaza de bomba, no solamente en la embajada de Israel, sino en la embajada de Estados Unidos”.

Con respecto a la circulación de los videos de los prisioneros y el terror que invade las calles de Israel en las redes sociales Jorge Knoblovits insistió en que para la DAIA es sumamente delicado, ya que Hamás pretende implementar el terror a través de esas grabaciones, por lo que él recomendó no mirarlos, porque de esta forma, dejaría expuestos a miles de familias que permanecen en la incertidumbre, ya sea en la zona del conflicto o en Argentina, buscando a sus seres queridos. “Israel quiere que se pasen y pasen un compilado para verlo. Yo no puedo verlo porque me parece que es perverso y que es morboso. Entonces yo no puedo verlo ahora. Si vamos a ver todo lo que manda Hamás, le damos una parte del triunfo jamás, porque lo que quiere Hamás es sembrar el terror”, sentenció.

“Hamás es una organización que no quiere al pueblo palestino. Lo dijo Mahbub Abbas. Por eso me sorprende tanto que la izquierda coincida con la extrema derecha en los mismos argumentos y que terminen defendiendo a una asociación misógina anti-LGTB, que hace ablaciones a los clítoris a las mujeres. Me parece que es sorprendente la vuelta que da la política”, se lamentó el presidente de la DAIA.

Sobre la posibilidad de que la comunidad comience a dejar de lado sus insignias o una posible suspensión de clases por un tentativo pedido de la Delegación para evitar ser agredidos o amenazados, Knoblovits dijo: “No dimos esa indicación explícitamente. Si se entendió así, lo siento, pero justamente no queremos eso. No tiene sentido. Es decir, si nos identifican por los pilotes, no nos van a identificar. El que quiera hacer algo lo va a hacer de todas maneras, sabe dónde estamos, le ponemos el pecho. Yo estoy amenazado hace dos años con custodia por un grupo neonazi. Son las funciones que tenés que hacer y que tenés que cumplir. Lamentablemente el mundo funciona de esta manera, pero no vamos a dejar de hacer nada, absolutamente”.

Finalmente, a más de diez días del ataque al sur de Israel, donde más de 500 personas murieron en un bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza -cuyo movimiento islamita culpó a Israel-, aseguró estar verdaderamente angustiado y con una preocupación extrema por toda la comunidad judía: “La situación es muy extrema, sólo me trae pensamientos negativos en la historia de los judíos. Guerras, perseguimientos, campo de concentración, exterminio, cámara de gas, eso fue real, aunque muchos colegios no lo quieran enseñar, eso pasó. Abuelas y abuelos de amigas mías lo vivieron y lo contaron. Lamentablemente hay registros y lugares donde se puede ir a ver cómo se exterminaba a los judíos sólo por el hecho de ser judíos. Sábado 7 de octubre a las 6 de la mañana la historia se repitió”, se lamentó el funcionario.

“Un grupo de terroristas, como fue también el nazismo en su momento, atacó de manera brutal a Israel, matando a miles de personas, niños, adultos, sin discriminar entre civiles y soldados. Fue planeado, querían matar la mayor cantidad de civiles posibles. No alcanzó solo con eso, sino que también algunos fueron secuestrados y otros decapitados. La situación es límite, no existen dos lados para esto. No hay bandos, no hay grises, hay una realidad y es que Hamás masacró de forma brutal a los judíos y llama a que todo el mundo siga esa línea. Hay marchas apoyando a estas barbaries, hay amenazas en embajadas, hay asesinatos en la vida pública. ¿Qué está pasando por la cabeza de la gente? ¿Cómo puede alguien apoyar semejante causa?”, cerró Knoblovits con angustia.