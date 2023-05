Han pasado 84 años y muchas cosas más: todo lo que se perdió Pepín desde que se fugó a Uruguay

La historia de la fuga de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón cumplirá un nuevo capítulo la tarde de este lunes, cuando el Parlasur trate, a pedido del Frente de Todos (FdT), la expulsión del operador judicial, quien figura dentro de las alertas rojas de Interpol por haber hostigado y perseguido a los empresarios del Grupo Indalo durante los años de gobierno de Mauricio Macri y que está prófugo de la Justicia argentina en Uruguay, desde el 8 de diciembre de 2020.

Esta historia cargada de vergonzantes momentos y de una masiva fingida de demencia por parte de Juntos por el Cambio (JxC), el PRO y las fuerzas y dirigentes que integraron la gestión del país entre 2015 y 2019, también tiene muchos elementos curiosos que sirven para retratar la enorme cantidad de tiempo en el cual Simón no se presentó a la Justicia y todo lo que ocurrió en el medio.

Cuando Pepín decidió que iba a vivir como un criminal prófugo, todavía La Scaloneta y Lionel Messi no habían levantado la Copa del Mundo en Qatar 2022. Aunque no sólo eso. Para esos momentos, Lionel Scaloni todavía era criticado con vehemencia por los periodistas deportivos televisivos conocidos por tener opiniones orientadas para donde sopla el viento. Es que el equipo todavía no sólo no había ganado el Mundial, sino que tampoco lo había hecho con la Copa América en 2021 y la Finalísima en la que venció a Italia por 3 a 0. Las tres vueltas olímpicas que llenaron de gloria al de Pujato.

En términos comparativos, sólo habían pasado dos semanas que Diego Armando Maradona había fallecido cuando Pepín se dio a la fuga. Una lástima no haber tenido al mejor de todos los tiempos, quien hubiera sido seguramente un crítico del exiliado y le habría dejado muchas de sus frases típicas como "se le escapó la tortuga". O hasta quizás lo hubiera invitado a "Segurola y Habana" para que afronte la pena que la Justicia tiene preparada para él.

El 5 de mayo la OMS declaró el final de la pandemia de Covid-19. Vale recordar que Pepín se dio a la fuga durante los peores meses de la plaga en la Argentina, cuando recién llegaban las primeras vacunas y todavía los muertos se contaban de a cientos. Pero lo cierto es que el final llegó y él seguía sin presentarse a comparecer ante la Justicia.

La Guerra en Ucrania también lo encontró prófugo a Simón. El conflicto bélico, que según el mandatario ruso Vladimir Putin iba a durar pocos meses, sigue estirándose a pedido de la OTAN y generando descalabros económicos, políticos y militares a nivel global. Si esto sigue así, cuando el enfrentamiento termine, Pepín seguirá viviendo en las playas uruguayas, sin hacerse cargo de los pedidos judiciales de la Argentina.

El dólar blue, tan ilegal como la presencia de Pepín en el Parlasur, aumentó un 564 por ciento desde que el operador macrista se dio a la fuga. El 8 de diciembre de 2020, cotizaba unos centavos por debajo de los 87 pesos, mientras que este lunes los mercados clandestinos de la divisa norteamericana lo tienen tasado en 491 pesos.

La reconocida dirigente de la Coalición Cívica (CC) Elisa "Lilita" Carrió, se había retirado de la política, tras decenas de años como legisladora nacional, en marzo de 2020. Sólo algunos meses antes de que Pepín se dé a la fuga. Si bien no son una sorpresa las idas y vueltas de la ex Miss Chaco, es un hecho que fue tanto el tiempo en el que el operador se encuentra en desacato ante la Justicia, que hace menos de una semana, Lilita volvió nuevamente a la actividad cuando confirmó su precandidatura a presidente para este 2023.

Y si se habla de eventos importantes que se lleva el viento, no puede quedar afuera del repaso el atentado que intentaron contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su departamento en el barrio de Recoleta, el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando André Sabag Montiel gatilló dos veces frente al rostro de quien fuera presidenta de todos los argentinos y argentinas entre 2007 y 2015.

Justamente la investigación de esos hechos cuenta con muchísimas trabas por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Esto es algo que denuncian los abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes ven cómo se niegan a vincular las pruebas de financiamiento por parte de la familia Caputo al grupo extremista Revolución Federal, con los hechos que casi terminan con la vida de la vicepresidenta.

El hilo de pasividad por parte de los funcionarios judiciales a la hora de avanzar en la responsabilidad ideológica del atentado contra CFK, parece ser el mismo con el que no insisten con que Pepín se adecúe a derecho y se entregue ante la Justicia para dar explicaciones por los hechos comprobados en su contra.

Las estadísticas pueden inclusive ser más banales y terrenales que todo este repaso de hechos políticos y sociales. Pandemias, atentados y campeonatos pueden quedar opacados por hechos mucho más clarificantes a la hora de establecer el paso del tiempo y la infinidad de días en los que el operador judicial se negó a comparecer ante la Ley.

¿Cuántas novias tuvo Federico Bal en el medio? Es incalculable debido a que justamente su relación con Sofía Aldrey se vio interrumpida por el escándalo de una cantidad de infidelidades que el conductor reconoció -y otras que no- y que su pareja desde enero de 2020, el mismo año en que se fugó Pepín, no le perdonó. El de Estefi Berardi fue tan sólo uno de los rumores que generaron que el hijo de Carmen Barbieri tuviera que salir a reconocer públicamente que la monogamia no era para él.

Cuando Pepín se dio a la fuga, todavía Eugenia "La China" Suárez era la pareja de Benjamín Vicuña. Es decir que la actriz todavía no había estado y se había separado del actor Armando Mena Navareño y el cantante santiagueño conocido como Rusherking. ¿Tanto tiempo pasó con el operador prófugo fuera del país? Y mucho más, porque estos no fueron los únicos dos amoríos conocidos desde que se separó del chileno.

En el medio existió el evento conocido como Wandagate, en el cual "La China" se vinculó afectivamente al futbolista Mauro Icardi, lo que desencadenó una docena de rupturas y reconciliaciones con su pareja Wanda Nara, quien nunca terminó de perdonarle la aventura al padre de sus hijas Francesca e Isabella, y hasta en el medio se vengó teniendo affaires con el cantante L-Gante.

¿Se puede saber cuánto se arrastró Icardi desde ese día a hoy? Es incalculable y requeriría de una cantidad de trabajo similar al que hace el operador macrista para seguir prófugo de la Justicia argentina y la Interpol.

Con este dato va a ser muy clara la cantidad de tiempo que pasó desde que Simón se dio a la fuga: la exitosa última edición de Gran Hermano comenzó el 17 de octubre de 2022. Justamente, entre esa fecha y la que quedó prófugo el macrista, pasaron 678 días. Una cifra que claramente hace que sea difícil creer en las casualidades.

Parecía imposible lograr una vinculación entre el programa conocido como 6-7-8 que tan de auge estuvo durante los años más fuertes del kirchnerismo y Walter "Alfa" Santiago y Julieta Poggio -entre tantos famosos nuevos que dejó el último GH-, pero ahí está. Haciendo del creer o reventar una frase que puede generar que muchos exploten.

En el medio, el conductor Santiago del Moro dejó el Intratables que lo catapultó y comenzó como conductor de MasterChef en Telefe, para luego pasar al reality donde los hermanitos y las hermanitas conviven bajo las cámaras las 24 horas.

Otro número incalculable para los más de dos años en los que Pepín estuvo prófugo es la cantidad de veces que acusaron de plagio al humorista gráfico conocido como Nik. Cabe destacar que el artista suele publicar su obra en el diario La Nación y que por cada dibujo que hace las redes lo liquidan vinculando a otro que ya existía previamente. Este modus operandi terminó popularizándolo más que sus chistes y a Gaturro, su principal personaje, que es un claro "homenaje" al famoso gato Garfield.

¿Cuántas eventos más, de los trascendentes y los más pasatistas, deberán pasar para que Pepín acepte ajustarse a derecho y presentarse ante la Justicia? Parece muy chistoso seguir haciendo un repaso de todas estas referencias curiosas, aunque lamentablemente no tiene nada de gracioso. El Parlasur puede llegar a expulsarlo hoy de la cámara que integra aun sin comparecer ante la Ley, y sería un primer paso importante para que deje de vivir como un bacán en las lujosas playas del Uruguay.