Hasta la palabra devaluada: una por una, todas las mentiras de Mauricio Macri y los números de su gestión

En las últimas horas, la confirmación de la vacunación de Mauricio Macri con la vacuna Johnson y Johnson en Miami generó indignación a lo largo y a lo ancho del arco político. Propios y ajenos interpelaron al ex presidente por haberse inoculado, teniendo en cuenta que desde que comenzó la campaña de vacunación en la Argentina insistió una y otra vez -en un intento por agigantar las repercusiones de la vacunación discrecional que llevó adelante Ginés González García en el Ministerio de Salud- en que no iba a vacunarse hasta "que el último argentino de riesgo haya recibido su dosis".

Pese al énfasis con el que ratificó en más de una oportunidad su posición, el ex mandatario viajó a Estados Unidos para participar del foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia y se vacunó en una farmacia. "Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", denunció desde su cuenta de Twitter.

La inoculación de Macri pasó entonces a estar en el centro de la polémica. Pero, ¿cuán devaluada ya estaba su palabra después de cuatro años de promesas electorales visiblemente incumplidas? Resulta entonces imperioso volver a aquel famoso debate presidencial en el que el por entonces candidato volcó su plataforma electoral: pobreza cero, jardines de infantes, salud, créditos uva y el famoso "la inflación no va a ser un problema durante mi gestión".

El domingo 15 de noviembre de 2015 el foco de atención de los argentinos fue sólo uno: el debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Faltaba una semana para volver a las urnas y definir en segunda vuelta al nuevo presidente. Las encuestas ya advertían que la diferencia era mínima y la paridad se vio reflejada en el escrutinio definitivo: la diferencia que le otorgó al candidato de Cambiemos el Sillón de Rivadavia fue de 678.774 votos.

Corría por entonces "la campaña del miedo". Mientras que la oposición advertía la intención de Cambiemos de ajustar, desde el riñón macrista se hacía lo imposible para asegurar que la crisis económica era fácil de resolver. Los dólares no eran un problema. La inflación era un obstáculo sencillo y la falta de crecimiento del país era resultado de las "mentiras" del gobierno kirchnerista.

"Quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el día en familia y preparándote para ir a trabajar mañana". Esas fueron las primeras palabras que se escucharon durante el debate que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que contó con la mediación de los periodistas Marcelo Bonelli, Rodolfo Barilli y Luis Novaresio.

Los cinco canales de aire nacionales lo transmitían en vivo. Las seis señales de cable hicieron lo propio y el streaming oficial colapsó. Las dos horas de debate promediaron un total de 54.8 puntos de rating, con un pico general de 58.2. Fue lo más visto de la última década, después de los cuartos de final del Mundial de fútbol de Alemania.

"Sé que tal vez te esté costando llegar a fin de mes o que te preocupa la salud de tus padres, o la educación pública que reciben tus hijos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece. Para eso hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos: eso significa cuidar nuestras Pymes y nuestros pequeños productores porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo", advirtió el por entonces candidato de Cambiemos.

Por ese entonces, la agenda para el crecimiento resultaba "sencilla":

"La primera es poner en marcha el el plan de infraestructura más importante de la historia que conecte la Argentina, la haga más justa y conecte las economías provinciales generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década". "También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años". "Que tengas cloaca y agua corriente". "Y que la asignación no sólo continúe, sino que se extienda a todos; inclusive a los hijos de monotributistas". "Adicionalmente, un plan primer empleo para que en los cinco primeros años de trabajo nuestros jóvenes arranquen registrados y en blanco. Porque ellos no van a pagar impuestos, ni el empleador va a pagar impuestos".

Sobre el cierre de su primera exposición, Macri aprovechó para chicanear a Scioli por su ausencia durante el primer debate, del que sí participaron los otros cinco candidatos: Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá. Pero el candidato del Frente para la Victoria esquivó el ataque y dio comienzo a su primera interpelación.

"Sus propuestas son un peligro para la sociedad. Liberar el tipo de cambio representa un recorte en el salario real. Quiero decirle a cada Pyme que cuando abrimos la economía eso representa un ajuste. Quiero preguntarle: ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante?", indagó Scioli.

"Daniel, te escucho hace varios días insistir con que los argentinos tienen miedo. No lo creo. Los veo muy contentos. Sienten la esperanza de que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando porque han abusado del poder y no quieren perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros. Nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una gran oportunidad".

Después de esquivar la pregunta sobre los costos del ajuste, Macri volvió a apelar a la presunta "campaña del miedo". "Te pido, porque veo que desde hace varios días estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, de cosas horribles; que no hagas de vocero mío. Que hables de tus temas y de cuáles son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar y expandir la economía. No he hablado nunca de ajustar, al contrario, creo que ustedes han ajustado. Por algo hace cuatro que no crecemos, que no se genera empleo y que las economías regionales la están pasando muy mal. Abrir la economía es lo último que he dicho. Hay que cuidar el empleo, sentarse con cada Pyme y desarrollar su crecimiento".

Datos al 2019: en los 1.461 días que duró la administración de Mauricio Macri, fueron 24.537 las Pymes obligadas a bajar sus persianas. La cifra cobra magnitud y se aleja de la frialdad numérica si se tiene en cuenta que, en promedio, se fundieron 16 Pymes por día, lo que da un cierre cada una hora y media

El momento en el que Daniel Scioli habló del Fondo Monetario Internacional

"Lamentablemente no ha contestado la pregunta que le hice. Porque, lamentablemente, es obvio que una brusca devaluación, como ya lo hemos vivido en el pasado, esto quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano con la coherencia que ha expresado el candidato Mauricio Macri en cada uno de los temas que han sido debate profundo en el Congreso. Se opuso a la nacionalización de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la Anses, se opuso a la recuperación de Aerolíneas, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no le pagábamos a los fondos buitres íbamos a tener consecuencias en la economía. Aquí hay un triángulo del progreso: los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. También hay un triángulo del retroceso: los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y el candidato de la alianza Cambiemos".

Los pronósticos de Scioli dieron lugar a una de las frases más emblemáticas que dejó el debate: "Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 678 diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años". Eso no fue todo, en su descargo, el actual presidente advirtió que "el problema de la Argentina no es el dólar", sino que era "el Gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y que destruyó la confianza en este país". "Por eso no hay inversión, por eso no podemos crecer. Nos han ocultado la inflación, que se ha comido a los jubilados, a los trabajadores y a los que trabajan de forma independiente", sumó envalentonado Macri.

Datos al 2019: el Gobierno recibió en diciembre del 2018 la primera parte del financiamiento del FMI, estimado en un total de 57.100 millones de dólares.

"La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problemas de dólares, este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos, ya con lo que exportamos hoy alcanza. El problema de este país es un gobierno que ha mentido y ocultado los problemas. Es gravísimo. Ocasionó esto: que el país no pueda crecer".

"Quiero aclararte, Daniel vos no sos el cambio. Elegiste ser la continuidad. Nosotros somos el cambio. Queremos gobernar diciendo la verdad, escuchando, gobernando y respetando la independencia de los poderes. Te quiero preguntar, la confianza se basa en la verdad. Cuando la presidenta dice que en la Argentina hay cinco por ciento de pobres, ¿miente o dice la verdad? Cuando Aníbal Fernández dice que en Alemania hay más pobres que en la Argentina, ¿miente o dice la verdad?".

Scioli no esquivó las balas y marcó la cancha: "Seguís insistiendo en querer debatir con un Gobierno que se termina el 10 de diciembre y no entendés que, a partir del 11 de diciembre, si el pueblo así lo decide, va a votar para adelante. Vos nos querés llevar para atrás. Y acá, más que discutir de estadísticas, yo me comprometo a derrotar definitivamente la pobreza trayendo inversiones productivas, no trayendo la receta del Fondo Monetario Internacional que parece que nos presta dólares baratos y después, ¿quién lo paga? La desocupación y la destrucción del aparato productivo. Creo que el Estado te tiene que acompañar para sacarte adelante y eso es a través de la inclusión social. De cuidar la industria nacional y el trabajo argentino".

Macri lo miró y sonrió. "No me contestaste", le espetó, al tiempo que ironizó: "Bueno, no le contestás a ningún periodista en la Argentina, así que no me voy a sentir mal por eso". Para su repregunta, el candidato de Cambiemos realizó una jugada por entonces lógica, pero que luego de tres años de gestión lo deja en jaque: "¿Vos sabías cuál es el Gobierno que más devaluó en el mundo durante los últimos ocho años? El de Cristina Fernández de Kirchner: pasó el dólar de tres a quince".

Dato a mayo del 2019: cuando Macri asumió la cotización oficial del dólar era de $9.74, mientras que la del blue era de $15.19. La devaluación final que dejaron sus cuatro años de gobierno fue del 83,8%.

"Tu planteo es autoritario, conservador y cínico. El relato dice: 'Hemos refundado la Nación. Hicimos ahora algunos errores, como el Impuesto a las ganancias, el 82 por ciento móvil, la inflación. Pero ahora lo vamos a corregir nosotros, porque somos los únicos capacitados para gobernar este país. Ustedes son un peligro, son gente mala que tiene oscuros intereses para perjudicar a todos. Quieren perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las Pymes. Daniel, realmente no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio?", insistió Macri.

Scioli esquivó la acusación por la "campaña del miedo", e insistió con el costo del ajuste que Macri insistía en que no iba a llegar adelante. "Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar y motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que los tiene en como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, ahí viene el gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. En el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. El aumento de la luz, del gas, del transporte. Cuando se plantea sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario ha aumentado y la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno".

"He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional": el anuncio de Macri

Macri no respondió la pregunta: ya se había acabado el tiempo del primer módulo. En el siguiente se trataron temas como "educación e infancia". Y el candidato de Cambiemos aprovechó para ir a fondo sobre uno de los ejes que atravesaron la gobernación de Scioli en la Provincia: el conflicto con los docentes. "Nací en Tandil y la creación de la Universidad rejuveneció la ciudad. Fue algo maravilloso. Estoy absolutamente a favor de la federalización de las universidades. El problema que tengo con el kirchnerismo es que siempre arruinan las buenas ideas; terminan usándolo para la política y no respetando la autonomía universitaria. Vos decís que sos un hombre de diálogo, ¿cómo puede ser que en ocho años nunca hayas podido cumplir los 180 días de clases? Que siempre hayas tenido conflictos con los docentes, siendo vos que te definís como un hombre de diálogo".

Dato 2019: María Eugenia Vidal sólo pudo pautar un inicio de clases en 2016, con ayuda de la caja del Gobierno nacional. Sólo en 2018, los seis sindicatos docentes protagonizaron 29 paros en 2018. En 2019, después de tres días de huelga, la gobernadora se apresuró y firmó en abril un acuerdo con aires electorales. "Es un sacrificio enorme", aclaró.

Tras la chicana, Macri expuso su plataforma para "educación e infancia"

Me estoy comprometiendo a Centros de Primera Infancia y Centros CONIN en todo el país, para que desde los primeros 45 días lo puedas dejar para ir a trabajar sabiendo que recibe nutrición, atención, estimulación. También propongo llevar el plan primeros meses, que se ocupa de la mujer desde la gestación, hasta el primer año de vida. Para que tengan todo. Te quiero proponer una revolución en la calidad educativa: poner en marcha en todo el país lo que hicimos en la Ciudad. La computadora en primer grado, inglés, robótica, programación. Esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no sólo aprendan los trabajos de hoy, sino que sean capaces de crear los trabajos del mañana. DOCENTES: "Tenemos algo maravilloso que son nuestros docentes. A los cuales tenemos que apoyar, reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio. Entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente". INVESTIGADORES CONICET: "Ahí también convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. En esta gesta de lograr la mejor educación es la única garantía de que nuestros chicos tengan los mejores trabajos del siglo XXI". "Uno sólo de cada cuatro puede cursar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque faltan jardines de infantes. Yo me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan, de los cuales 900 son de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 638 mil niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades".

"Tengan claro, esto se lo digo a los docentes, que cuando se devaluó el cincuenta por ciento, los salarios se devaluaron un cincuenta por ciento", advirtió Scioli, al tiempo que indagó: "¿Quién va a pagar los costos de este ajuste y fundamentalmente de una devaluación que ya en la eventualidad que pueda ganar una elección, ya están aumentando los precios por la economía especulativa?".

"Su política energética nos dejó sin energía propia. Un país que no tiene energía propia, no tiene la fortaleza para poder crecer. Además de los problemas que hemos tenido en la atención domiciliaria. Nuestro compromiso es con reglas de juego clara que vuelva a generar inversiones y creaciones de energías no sólo de las convencionales, sino también de las no convencionales como Vaca Muerta. Las renovables que son una enorme potencial del trabajo. Es un país que va a la expansión y no al ajuste. El ajuste lo hicieron ellos que hace cuatro años que no crecemos", retrucó Macri.

Durante la campaña electoral del 2015, Macri prometió la construcción de tres mil jardines de infantes a lo largo y a lo ancho del país. Fue una de sus "banderas políticas" durante la pulseada con Daniel Scioli por la presidencia. Al asumir, el por entonces líder de Cambiemos cambió la meta y habló de la construcción de diez mil aulas, pero al terminar su mandato sólo entregó 1.384 salas. En 2019, ya ahora con Alberto Fernández como rival de campaña, el por entonces presidente redujo el presupuesto para la construcción de jardines en un 58% (pasó de 6.063 millones en 2018 a 2.528 en 2019).

Se desfinanciaron programas como el de la educación sexual integral a nivel nacional.

Se desmantelaron programas socioeducativos como el de orquestas escolares.

Se desfinanció el Instituto Nacional de Formación Docente.

Las escuelas técnicas sufrieron un fuerte ajuste: en los últimos dos años de administración macrista el presupuesto se vio reducido a una tercera parte.

En lo que respecta a la infraestructura escolar, una de las promesas de la primera campaña de Macri, este año se prevé invertir $39.836 millones de pesos que, de acuerdo a los datos del CIPPEC, representa 2,6 veces la inversión promedio realizada entre el 2005 y el 2020. El presupuesto contempla no sólo la construcción de escuelas, sino también la ampliación, refacción y provisión de equipamiento mobiliario de los distintos niveles y modalidades. Más del 60 por ciento de la partida estará destinada al nivel inicial: $24.802 millones. Bastante lejos de los 2.528 de Macri, previos a la forzada devaluación post PASO.

Además de la eliminación de la Paritaria Nacional Docente, el recorte también tuvo su impacto en el estado de las escuelas. En su último año de gestión, Macri redujo el presupuesto destinado a obras escolares en un 71 por ciento. Así, mientras que en 2018 se destinaron 9.200 millones para las reformas edilicias y la construcción de nuevas escuelas, en 2019 ese presupuesto bajó a 2.600 millones.

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y de la Coordinación General de Estudios de costos del Sistema Educativo dependiente del Ministerio de Educación, la inversión pasó de representar el 3.77 por ciento del PBI en 2003 al 6.47 por ciento en el 2011. En diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner culminó con su segundo mandato presidencial, ejecutó $79.220,8 millones (5,5% del gasto total del presupuesto). Los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública advierten que al momento de entregarle la banda presidencial a Alberto Fernández, Mauricio Macri había ejecutado $229.326,2 millones (5,2% del gasto total).

Si bien el presupuesto se incrementó en valores nominales en un 189.5%, quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 300%, lo que advierte un recorte real del 27.6 por ciento en materia de inversión educativa durante los cuatro años de administración macrista. Uno de los principales ajustes estuvo dirigido a las "políticas socioeducativas", presupuesto que se achicó en un 94 por ciento, de acuerdo al reporte realizado en conjunto por las universidades UNIPE, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín.

Tercer módulo: seguridad y derechos humanos

"No estamos viviendo en la Argentina con la tranquilidad con la que solíamos hacerlo. Pensamos a dónde vamos, a qué hora salimos, nos preocupa cuando nuestros hijos salen de noche, estamos con las rejas. Lo que les quiero pedir es que no nos resignemos a vivir detrás de las rejas. Recuperar la tranquilidad y la paz. Una de mis propuestas es enfrentar y frenar el narcotráfico, después de diez años de innacción y complicidad del Gobierno Nacional. Hay que hacerlo con más inteligencia que músculo. Una Agencia Nacional de Lucha contra el crimen organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas, corrupción. Encarando desde el primer día: tomar control de nuestro territorio, diez años sin radarizar".

Las propuestas de Macri en materia seguridad

"Volver a entrar con el Estado en los barrios para marcar una línea". "Profesionalizar las fuerzas policiales: lo que hicimos con la Metropolitana". "Trabajar en red con todos los países que también están combatiendo esta desgracia que es el narcotráfico".

"Estamos muy orgullosos, sentimos que (la Metropolitana) ha servido de modelo para las policías comunales, profesionalizarlas cada vez más. Centro de tratamientos integrales de las adicciones, acompañando a las familias en su conjunto. Se cuida con un Estado presente. Hogares trata". Scioli no se la dejó pasar: "Entre los vetos de Macri hay uno que es la oficina contra la trata". Y Macri retrucó: "Inauguré más de cien comisarías para la Mujer en la provincia para cuidarlas con profesionales especializados. Una Ciudad como la de Buenos Aires, son excusas, argumentos sin fundamentos".

Cuarto módulo: fortalecimiento democrático

"He aprendido algo importante: no existe una persona que tenga respuestas a todas las soluciones y que, además, no existen respuestas milagrosas a nuestros problemas. Sé que es muy tentador pensar en una persona infalible que todo lo puede y que todo lo va a resolver, pero esa persona no existe. Sí me tengo confianza para armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país para poner el país a crecer y que todos podamos vivir mejor".

Propuestas para "mejorar la calidad democrática"

"Para eso propongo, primero: que tengamos un sistema electoral más transparente, con tecnología, boleta única electrónica y no más elecciones indefinidas". "Justicia independiente que termine con la impunidad. Eso genera mucho enojo. Que funcionarios se enriquezcan mucho en poco tiempo". "Ley del arrepentido, no prescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para investigar a fondo nuestro pasado, pero también a nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar". "Un Estado al servicio de la gente. Hay que respetar la carrera pública, al empleado público. Basta de usarlo de aguantadero de la política. Necesitamos el Estado funcionando en equipo con el sector privado para crecer, para esa Argentina con pobreza cero que todos soñamos".

Macri cumplió una de sus promesas: la ley del arrepentido. Sin embargo, la causa que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla que tiene como principal investigado al fiscal Carlos Stornelli por "extorsión, hostigamiento y amenazas" pone en duda el avance en materia de independencia judicial.

Lo mismo sucede con la Oficina Anticorrupicón, cuya titular, Laura Alonso, reconoció que no investigó los casos que involucran al Gobierno para "preserva cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos tener en la causas contra los funcionarios del actual gobierno".

Aunque desde su asunción hubo miles de despidos en el área pública, de acuerdo a los datos del Presupuesto de la Administración Pública Nacional, la nómina de empleados en 2019 era de 357.085. Al momento de asumir, el total era de 401.262. Por lo que el "aguantadero de la política" al que hacía alusión, a juzgar por la nómina, era del 11%.

"¿Por qué votó en contra de la recuperación de YPF, Aerolíneas, AySa? Anses", chicaneó Scioli. "Lamento Daniel, te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas. Vos insistís en el cassette de las mentiras, de los miedos. Somos gente que creemos que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, respetando la independencia de los poderes, dialogando. Hay un país que en esas condiciones va a crecer. Lamento que insistas en eso", esquivó Macri.

"Seguimos con las mentiras. No vamos a hacer ajustes. Queremos la expansión de la economía. Si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión y el empleo", resistió Macri, sin dar mayores precisiones sobre sus propuestas concretas. "Me rindo. Voy a aprovechar estos minutos o segundos para hablar de algo que es un compromiso histórico: el plan de reparación histórico para el Norte argentino. Se llama Plan Belgrano. Lleva 16 mil millones de dólares de inversión en infraestructura para conectar al Norte con el resto del país. Recuperar los ferrocarriles: Belgrano Carga, Urquiza, Mitre el San Martín. Llevar jardines de infancia al Norte".

Datos al 2019: del "va a volver la inversión y el empleo" al alarmante reporte de la Asociación PyMe que advirtió el cierre de 9.500 pequeñas y medianas empresas a octubre del año pasado. Desde que asumió su gobierno hasta octubre del 2018, últimos datos disponibles, cerraron 2871 fábricas. Los empleadores de la industria que en 2003 representaban el 11 por ciento, ahora representan un 9.5%, según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Scioli aprovechó sus minutos para advertir la posible política de endeudamiento de Macri: “No volvamos a ponernos de nuevo de rodillas ni frente al Fondo, ni frente a un juez (Thomas) Griesa, ni a esta expresión del capitalismo salvaje”. "Es triste seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer. Estoy comprometido con fortalecer la democracia, acompañar con lo que viene pasando en el mundo. La democracia es un compromiso de vida".

"Quiero que me evalúen por si conseguí bajar la pobreza"

En su descargo final, el actual presidente le tiró por la cabeza al kirchnerismo los "14 millones de argentinos que siguen en la pobreza". Tras su asunción y durante todas sus entrevistas, manifestó que quería que su gestión fuera evaluada por los niveles de pobreza con los que dejaría el poder. Y el último informe del Indec fue, cuanto menos, contundente. En el segundo semestre del 2018, el número de personas pobres subió al 32%, frente al 25.7% del 2017. En total, son 14.300.000 millones de argentinos pobres, tres más que los registrados en 2018.

En efecto, la pobreza se había dejado de publicar en el año 2013, por lo que resulta imposible saber el índice de pobreza con el que asumió Macri. Sin embargo, el primer relevamiento del nuevo Indec indicó que para el segundo trimestre del 2016 -después de la primera devaluación de diciembre de 2015 tras la liberación del cepo cambiario- el 32.2% de los argentinos eran pobres. Es decir que en sus casi cuatro años de gestión, el balance de pobreza de la administración macrista es negativo: no logró bajar ni un punto la pobreza.