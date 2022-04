Avanza la expulsión de "Pepín" Rodríguez Simón del Parlasur: igual va a seguir prófugo

El parlamentario por el Mercosur y prófugo de la Justicia, Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, sumó un revés en las últimas horas luego de que La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos Parlasur, reunida de manera virtual, votara un dictamen de mayoría que propone expulsarlo de ese cuerpo tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión, y ahora el tema deberá ser tratado y votado por el pleno del parlamento regional.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

El dictamen que finalmente resultó más votado sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió en "graves actos de falta de decoro", al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

El dictamen de mayoría propuesto por el Frente de Todos fue acompañado por las firmas de los argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, las legisladoras paraguayas Edith Benítez (Asociación Nacional Republicana) y Blanca Mignarro (Partido Liberal Radical Auténtico) el brasileño Arlindo Chinaglia (Partido de los Trabajadores ) y el uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio).

Por el dictamen en minoría votaron el argentino Humberto Benedetto (Juntos por el Cambio) y el uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado), mientras se abstuvo el brasileño Celso Russomanno (Republicanos).

El dictamen que promueve la destitución de Rodríguez Simón fue alcanzado luego de que se activaran los mecanismos necesarios dentro del Parlasur, es decir que se reuniera la prueba y que el propio "Pepín" ofreciera un descargo en el que sostuvo que es víctima de una persecución.

Esto no quiere decir que Rodríguez Simón sea expulsado del cuerpo automáticamente, ni que regresará de forma efectiva a la Argentina a la brevedad. El 16 de mayo se tratará en sesión el dictamen que se aprobó. De tener el visto bueno del cuerpo, no está claro el poroteo, el principal asesor jurídico del ex presidente Mauricio Macri se podrá quedar en Uruguay, en donde está prófugo desde hace más de 500 días.

Para que se apruebe su expulsión se necesitan dos tercios de los 161 votos que hay en ese cuerpo, una cifra que a priori los representantes del Frente de Todos no tienen. A principio de mes, Rodríguez Simón regresó al Parlamento. En el lugar fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes.

Fue Oscar Laborde, también integrante de la bancada argentina en este cuerpo, el que reclamó que no le dieran la palabra a "Pepín", mientras que la diputada María Luisa Storani, histórica dirigente del radicalismo, pidió que el operador judicial declare en Tribunales. "A mí me indigna, me duele, que Rodríguez Simón recurra a la figura del refugiado", dijo, por su parte, la parlamentaria Corregido.

Rodríguez Simón se hizo presente en la sesión plenaria de este lunes en el Edificio Mercosur, ubicado en Montevideo y automáticamente la parlamentaria Corregido (Frente de Todos) presentó una moción para que sea retirado de la sala. En ese sentido, señaló que "Pepín" fue “llamado a indagatoria por un delito común, amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo, donde está incluido en esa causa el ex presidente Mauricio Macri”.

A su vez, explicó que su colega decidió no presentase a indagatoria, que es un “recurso para defenderse” y poder “demostrar” su inocencia. “Pero el parlamentario decidió fugarse, mucho antes de que estuviera la fecha de indagatoria y mandó a decir que se había presentado en Uruguay con un pedido de ser refugiado", dijo, lo acusó de faltar a sus "obligaciones como ciudadano” al no presentarse a declarar y recordó que sobre él pesa una “alerta roja de Interpol”.