Milei usó la palabra "mogólico" como insulto: "Hay que erradicar el estigma e integrar"

“Sin lenguaje, el pensamiento es una nebulosa vaga e inexplorada”, expresó el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, considerado el “padre de la lingüística estructural”. ¿Qué pasa entonces con las palabras que usamos todos los días? Nos configuran la realidad, el pensamiento y nuestra menara de actuar. Pero vayamos más allá: ¿qué pasa si una voz con reverberancia política, social y económica habla con términos discriminatorios y estigmatizantes?

Una vez más Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza y que tiene un peso político indiscutible tras haber ganado las elecciones primarias con un 30% de los votos en todo el país, está actuando de manera violenta y no hace más que reforzar su discurso agresivo. ¿Qué pasó? El libertario fue contra el economista Roberto Cachanosky y, a modo de insulto, le vociferó: “Pedazo de mogólico, imbécil, tarado”. Aunque la lista de agravios del candidato a manejar la Casa Rosada es más larga, no nos vamos a detener allí, sino más bien en lo peligroso que encierra el discurso de ultraderecha.

Bruno Bazán, Licenciado en Filosofía, militante de derechos humanos y diversidad, fue consultado por BigBang y sobre la actitud de Milei, reflexionó: “Hay algo que tiene que ver con su estrategia política de romper estructuras que viene de la mano de haber instalado por ejemplo, el término ‘casta’ y de que su espacio es el que viene a echar a toda la casta política -aunque esté conformado por gran parte de la casta- y en esa estrategia también los gritos, los agravios, los insultos forman parte. Porque una persona que agrede, se muestra por lo menos en hecho, como alguien que rompe con estructuras”.

El filósofo hace referencia a una gran distinción que al menos deberíamos prestar atención: “Por un lado hay que diferenciar de aquellas estructuras que se pueden romper y que forman parte de los debates de la política y otra que tienen que ver sí con lo profundamente político y con la construcción de sentidos”.

Bazán explica: “El hecho de que un candidato a presidente use ‘mogólico’ como insulto lo que hace en primera instancia es replicar una palabra que desde hace mucho tiempo se viene trabajando, no solamente desde el Estado sino sobre todo de las familias de personas con Síndrome de Down, para erradicar el estigma e integrar a esas personas a la sociedad para que puedan tener una vida digna, libre de discriminaciones y de violencia”.

Sigue: “Entonces no es solamente que no sea políticamente correcto que un político diga, insulte o agreda porque eso depende el insulto y depende la agresión, puede formar parte del intercambio en estos tiempos. Sino que genera mucho daño a personas concretas”.

Bruno Bazán considera que no es la simple concatenación de palabras sino todo lo contrario: “Me parece que también tiene que ver con que la selección de palabras que hace Milei no es aleatoria. Hace un tiempo en Twitter se armó un gran debate respecto a seguir o no usando y qué significaba cuando uno decía ‘mogólico’ como insulto. Y lo que se terminó ganando es precisamente esto: hubo hay un cambio de época. Ya sabemos que no corresponde, sabemos que muchas veces lo pueden decir en un sentido que no se refiere a las personas con Síndrome de Down pero el insulto surge desde ahí y es absolutamente violento para con esas personas”.

Bazán pone el foco en lo importante: “Es importante resaltar cómo una de las personas que tiene más llegada a los medios de comunicación en el presente como es Milei ataca indirectamente a una comunidad de personas y a toda su familia Genera un gran riesgo. y además que nos aleja de por ejemplo incluir en los debates de la política, cuáles son las propuestas de cada espacio político para las personas con discapacidad cuáles son las propuestas para las personas con síndrome de Down y además que nos aleja de por ejemplo incluir en los debates de la política, cuáles son las propuestas de cada espacio político para las personas con discapacidad cuáles son las propuestas para las personas con síndrome de Down un debate político presidencial debería estar hablando de todas las líneas que incluyan a todas las personas y no generando reproduciendo un estigma que es bastante viejo”.

El repudio de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina

Tras los discriminativos dicho de Milei, la Asociación respondió: “Asdra manifiesta su profundo rechazo al uso de la palabra mogólico como insulto por parte del candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei. El término se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”.

¿Pero por qué es un insulto? Desde Asdra explicaron: “Es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición” y concluye: “El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”. Por lo tanto: “Constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias”.