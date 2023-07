"Hay un abismo entre el verano y el invierno": Lucas Ventoso, el candidato radical de Larreta para Pinamar

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) tiene su correlato en la Pinamar, desde donde dos funcionarios de la gestión de Martín Yeza disputarán una PASO para ver quién será el postulante del espacio para buscar reemplazarlo en la intendencia local. Lucas Ventoso es radical y secretario de Seguridad del municipio, además es el precandidato por la lista que lleva a Diego Santilli como gobernador, y a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales para presidente y vice.

"Esta es una elección muy importante dentro de JxC, porque creo que hay dos miradas distintas dentro del mismo espacio donde el electorado va a elegir cuál es la que prefiere y también nos va a poner a prueba la madurez de los dirigentes", reveló a BigBang el abogado. "Esto tampoco nos puede correr de vista que lo más importante que tenemos como funcionarios o como dirigentes es llevar una propuesta a la sociedad, un plan de gobierno que después se respete. Y creo que esa es una de las grandes falencias que tiene la política a nivel nacional", cuestionó.

Por otro lado, habló de uno de los grandes problemas que tiene el país según su punto de vista: la deuda externa. "No está mal en sí contraer deuda pública, el tema es para qué lo vas a hacer. Si es para pagar más deuda, y para generar bonos y pagar intereses, donde el que tiene una inversión no lo llamás a producir y a generar bienes y servicios dando empleo, sino que lo llamás a comprar deuda pública que te paga un interés que no te da ningún tipo de renta en el país, entonces el principal incentivo a la especulación es el propio Estado. Y la consecuencia de eso ya lo vivimos. Hace muy poco, también lo estamos viviendo ahora, y si no cambiamos ese modelo de país, el que venga, no importa quién sea, está condenando a todos a los mismos resultados", reveló.

-Tu principal consigna es seguir la transformación de Pinamar. ¿Por qué consideras que sos el mejor para esa tarea?

En mi caso va más allá de un eslogan de campaña, sino que es algo realmente comprobable y cierto que en Pinamar desde el 2015 hasta hoy, ha habido una transformación muy importante. Viniendo de un pasado no tan lejano, de 2004 o 2005 hasta el 2015, fueron casi 20 años de deterioro en materia institucional, de una matriz de corrupción que sometió a Pinamar, que terminó con una destitución y con una renuncia de un intendente que también iba a ser destituido. Y la transformación que se llevó adelante con el gobierno de JxC de 2015 fue real y realmente puso a Pinamar de vuelta en los primeros planos a nivel nacional.

La transformación del frente marítimo, la valoración de los espacios públicos, la licitación de todos los espacios públicos para publicidad, el tratamiento mismo que tuvimos durante la cuarentena, donde el país entero se cerró y nosotros pusimos en marcha protocolos de salud y paralelamente nos abrimos al comercio, mientras las ciudades vecinas ponían taludes de tierra de dos metros para que la gente no entre ni salga. Todo eso nos diferenció del resto del país y puso a Pinamar en un lugar donde hoy estamos y hay que sostener y seguir adelante .

-Recientemente dijiste que la gestión sanitaria era el principal déficit de gestión de salud de ustedes. ¿Con qué lo sustentás?

Con la experiencia de las propias campañas. Te diría que durante las últimas cuatro, que uno estuvo en la calle de cara al vecino, la principal crítica que recibimos fue al sistema de salud. Y no a todo, sino fundamentalmente la atención en casos de emergencia. Está mal organizado en el tema de emergencia. También tenemos que implementar reformas que han hecho otros municipios que sus resultados son son quedaron a luz y son muy evidentes. Por ejemplo Tandil, donde implementó la carrera médico hospitalaria, eso le da otra jerarquía a todos los profesionales, una estabilidad y una posibilidad de planificar su vida profesional en un municipio, sabiendo que tiene una estructura de carrera que le permite unos ingresos que no son a dedo, que la política no le sube o baja el sueldo, sino que está establecido, que le permite también a muchos médicos del país irse a elegir a vivir a una ciudad determinada.

Y en Pinamar eso no está. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, una carencia muy grave de médicos pediatras y la manera de revertir eso es siendo un faro a nivel nacional para que los que se vengan a vivir a Pinamar, se radiquen y aquí trabajen. ¿Cómo hizo eso Tandil? Dando dedicación exclusiva a determinados médicos que lo eligen, esto no es algo optativo, y saben que tienen un muy buen sueldo garantizado por el municipio, trabajando full time para el sistema de salud pública, o sea, no ejercen la matrícula de manera privada. Y eso le permite a muchos profesionales médicos planificar su vida y decir: 'Bueno, mirá lo que pasa en Tandil. Yo quiero ir a vivir allá, tengo otro nivel de vida, tengo mi sueldo asegurado'. Y el Estado también, el sistema de salud, sabe que va a contar con determinada cantidad de profesionales. Eso lo hizo Tandil a mediano y largo plazo, lo sostuvo en el tiempo y los resultados hoy están a la vista. Hoy tiene un hospital infantil modelo, parece que estuviese en Europa, pero absolutamente gratuito, porque allá te cobran y acá no.

Nosotros tenemos que apuntar a ese modelo, y hacer estas reformas que hasta ahora no se han hecho. La implementación de la carrera médico-hospitalaria, ver la posibilidad de tener médicos con dedicación exclusiva para el Estado, el sistema de salud público, inversión en la sala de emergencia, de atención primaria y demás, que no se han hecho.

-¿Cuáles serían sus otros principales ejes como intendente en caso de imponerse en la PASO y en la general?

El sistema de salud pública es uno de los principales. Después está la cuestión de servicios urbanos en el mantenimiento de calles. Son cuestiones que no son difíciles de implementar, pero hoy Pinamar tiene un problema enorme con el mantenimiento de sus calles asfaltadas ,q que están en un estado paupérrimo y eso afecta a toda la ciudad. Los baches de los últimos años se han tapado con arena, no hay un plan de bacheo anual permanente, con asfalto, no tapar con arena. Y son cosas esenciales, básicas, sencillas de solucionar, y que te empiezan a afectar la vida diaria cuando tenés que desenvolverte de esta manera, con calles totalmente destruidas.

Otra cuestión central es hacer una ciudad activa todo el año. Y para eso tenés que trabajar de manera coordinada con la región, con Villa Gesell, con General Madariaga, con el Partido de la Costa, con Mar del Plata, con Tandil, porque claramente tenés una realidad de Pinamar durante 45 días de verano, porque la segunda quincena de febrero cae de una manera brutal la concurrencia de turismo. Pero entonces el resto del año cae. Aunque se ha crecido mucho en lo comercial en este último tiempo, sigue habiendo un abismo entre el verano y el invierno y otras ciudades esto lo han podido compensar con actividades culturales, deportivas, educativas, congresos, convenciones, planificando una agenda anual a cuatro años. Son congresos que van a tener que empezar a trabajar mañana para que vengan en 2025. Y eso en Pinamar no se hizo. Eso lo podríamos implementar ya mismo. Se puede hacer porque lo han hecho otras ciudades. O sea, no estamos hablando de algo que es irrealizable, sino es algo que simplemente se requiere planificar y trabajar en conjunto con la región.

Tenés eventos de calidad deportiva con los cuales podés hacer parte de una agenda nacional e internacional a Pinamar. Acá tenemos una de las mejores canchas de polo del país, porque tiene suelo de arena y eso no es normal. Claro, para un pinamarense no hay nada más normal que la arena y la pinocha, pero para el que juega al polo no. Entonces tenemos una cancha de polo en Pinamar extraordinaria que está ahí, digamos, y puede haber una actividad todo el año planificando una agenda para este para este tipo de deportes tan exclusivos, pero que movilizan muchísima gente, y que puede dinamizar la economía, no sólo de Pinamar, sino de la región.

Después están las actividades gastronómicas de cada ciudad, que te fomentan la hotelería de un viernes hasta un domingo, eso te da empleo de calidad todo el año, estable, donde no tenés que volver a abrir el hotel el 12 de octubre. Lo tuviste abierto todo el año, porque sabés ya el jueves que tenés los primeros huépedes que te van llegando y se están yendo el domingo a la noche. Eso no se está haciendo.

La principal fuente de ingresos de Pinamar hoy, como dinámica de la economía, es la construcción. Pero es una actividad que no va a ser permanente, en algún momento Pinamar va a parar la urbanización. Además hay determinados condicionamientos en la ciudad que si no ponemos un freno al crecimiento inmobiliario antes de poner, por ejemplo, la planta depuradora o de garantizar que el acuífero no se agote, puede ser negativo. Si llegamos a seguir creciendo sin planificar este desarrollo de infraestructura, Pinamar va a resultar inviable en los próximos 15 o 20 años. Porque si vos te quedás sin agua, ¿qué haces? Con la ciudad la cerrás. Y hay ciudades vecinas que ya están salinizando sus napas por la enorme depresión que ha tenido la napa potable. Si se infiltra el agua salada en la napa después no hay manera de revertirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obras de infraestructura

El agua de lluvia es la principal y única fuente que tiene Pinamar en su agua dulce. Tenemos estudios geológicos que nos indican que está tomando los recursos que tienen miles de años, o sea, porque no es que la lluvia de hoy pasa a la tercera napa, la lluvia de hoy te llega a la primera, pero para que infiltre al agua potable requiere de una conservación de muchos y muchos años. Entonces, cuando perforás para tomar agua, esa no se regenera rápido. Y para tener una planificación tenés que tener en cuenta qué cantidad de agua es posible que vos obtengas de tus propios recursos y que sea renovable. Nadie piensa en esto, el urbanismo inmediato, la venta, la presión económica de la construcción inmobiliaria. Pero el político tiene que pensar en esto, porque estás dejando las bases a un Pinamar dentro de 30, 40, 50 años. Entonces, si uno no pone un freno y empieza a promover la generación de industrias en el servicio turístico, que es el que da empleos de calidad y estables todo el año, no va a funcionar.

-En términos nacionales, están con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Como radical, ¿sentís que esta lista fue la que más espacio les dio como partido?

Siento que esta lista tiene gestión. Tanto Gerardo como gobernador de Jujuy y Horacio como jefe de Gobierno porteño, son funcionarios que están en la gestión. Su testimonio es su propia gestión, no son promesas. Habrá gente que está de acuerdo, gente que no, con aciertos, con errores, pero no es una incertidumbre. Y eso yo creo que es un valor muy importante en la política. Porque si no, digamos, se impone la mejor promesa o el mejor eslogan. Yo creo que cuando uno tiene una gestión que avala lo que hizo en el cargo, es la principal carta de presentación que tiene un funcionario. Tampoco es una garantía absoluta. Porque puede ser que haya tenido una excelente gestión local y después a nivel nacional sucede otra cosa. Pero sí te da una indicación, un parámetro de quién es el que uno está eligiendo o a quién uno está acompañando para un cargo.

-¿Cómo valorás la candidatura de Gerardo Morales?

Yo creo que puso en marcha Jujuy, que venía de una situación institucional y social muy delicada, y que es el ejemplo de que con la ley bajo el brazo las transformaciones se logran. Aplicando el estado de derecho, que es lo que nuestro país necesita que que rija los resortes de contrapeso dentro de las instituciones, y poner en marcha un modelo de país basado en la industria, en el empleo genuino y en la generación de trabajo.

También es importante decir esto, creo que uno puede ser republicano, garantizar el Estado de Derecho, pero si creés que el modelo de desarrollo del país está basado en la especulación financiera y en la compraventa de bonos de deuda pública, y ese modelo de país, por más que seas muy republicano, vas a generar una consecuencia social donde va a vivir el 10 por ciento nadando en oro, y el 90 por ciento va a ver si cae una paloma para poder comer. Yo creo que Gerardo sintetiza las dos cosas. La puesta en marcha de un modelo de país productivo basado en la generación de empleo genuino y de valor agregado al trabajo y además un tipo republicano.