"Hay un ex presidente sangrando por la herida": Massa fulminó a Macri por sus dichos

Tras las declaraciones del ex presidente, Mauricio Macri, que apuntaron en contra del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, el ministro de Economía le respondió y criticó su gestión.

"Hay un ex presidente sangrando por la herida porque hay dirigentes de su espacio que comen asado en mi casa, como si fuese un pecado. Muchos de sus dirigentes hasta militaron con nosotros mucho tiempo", aseguró Massa en una entrevista con Alejandro Fantino.

En esa línea, el candidato recordó las promesas de Macri en su gobierno y comentó: “Si hay algo que le hizo mal a su Gobierno fue sus mentiras”, haciendo hincapié sobre el impuesto de las Ganancias: “Fue el presidente que dijo que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar Ganancias y terminó cobrándole al doble. Yo por suerte, si el Senado lo aprueba mañana, voy a poder decir que en mi gobierno ningún trabajador paga impuesto a las Ganancias”.

"Viste que la mamá de Macri contó que de chico era un mentiroso y se ve que no aprendió nada. Pero el daño más grande que hizo fue ir a entregar a la Argentina al FMI", chicaneó Massa.

En las declaraciones anteriores, Macri recordó un viaje a Davos en el 2016 donde afirmó tener una conversación con Massa y asegurarle que en un fututo iba a representar al peronismo. En ese sentido, Fantino también le consultó sobre el tema.

“Lo invitó a Scioli y a mí. El 'Gallego' De La Sota y Lavagna me dijeron que no vaya porque en la que podía me iba a clavar un puñal. El 'Gallego' me llamó hasta antes de subir al avión para decirme que no vaya porque Macri es un traicionero”, recordó el ministro.

Además, detalló que lo acompañó en encuentros y en funciones "porque era una forma de dar una señal al mundo que somos sensatos, valía el gesto", y mencionó una reunión que presenció con Joe Biden: “Macri le da la mano a Biden, y después Biden se queda hablando conmigo. Le dijo que yo iba a ser el próximo presidente. Esa charla que tuve con Biden la generó una envidia. Tiene una cosa no resuelta con su vanidad y su ego”.

Cuando fue consultado sobre su gabinete, Massa respondió: “Tengo delineadas personas y perfiles para laburar conmigo en un estado al que hay que hacerse reformas”. Y agregó: “Diferentes perfiles y con una dinámica que yo quiero inaugurar el 10 de diciembre que yo quiero un gobierno que demuestre unidad Nacional en el sentido amplio”. Señalando que incorporaría a “ministros y personas que vengan de otras fuerzas políticas”.

Las declaraciones de Massa surgieron por los dichos de Macri en una entrevista con TN donde volvió a respaldar a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y cuestionó el acercamiento de radicales y ex peronistas con Massa, luego de que se publicara una foto del candidato de Unión por la Patria con Gerardo Morales: "Hay que tener cuidado y distancia, por lo menos hasta que termine la campaña. Después los que quieran seguir comiendo asado y hablando con él, que lo hagan".